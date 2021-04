Action UWMC: un engagement de fidélité pour les courtiers en hypothèques est-il une raison d’acheter?

Bien que j’habite au Michigan, j’avoue ne pas être familier avec Participations UWM (NYSE:UWMC) avant cet article. Et pourtant, l’action UWMC est devenue publique comme l’un des plus grands SPAC sur une période de 12 mois qui a vu un nombre record de SPAC.

Source: Shutterstock

Cependant, je les connais maintenant. Il s’avère que la société – en tant que société mère indirecte de Hypothèque de gros United – a pris une décision agressive et controversée concernant sa relation avec les courtiers en hypothèques. Plus précisément, UWM a annoncé qu’elle n’allait plus travailler avec un courtier hypothécaire qui faisait également affaire avec son rival Rocket Mortgage, qui fait partie de Compagnies de fusées (NYSE:RKT).

Vous devez apprécier le bon sens du PDG de l’UWM, Mat Ishbia. Et Ishbia affirme que moins de 500 courtiers sur 12 000 continuent de s’associer à Rocket Mortgage. Cependant, même s’il se peut que UWM ait gagné cette bataille, il se peut que le jus ne vaille pas la peine d’être pressé.

Les courtiers en hypothèques sont une entreprise mourante

Selon National Mortgage News, les courtiers en hypothèques sont en déclin. Depuis 2006, considérée comme le sommet de l’industrie, le nombre de courtiers en hypothèques a chuté de 45%. Pour comprendre pourquoi, considérez l’année 2006.

C’était le pic de la bulle immobilière. Les courtiers en hypothèques travaillent avec des courtiers en hypothèques en gros comme UWM et Rocket. En 2006, il y avait une quantité vertigineuse de produits. Par conséquent, de nombreux acheteurs étaient impatients de permettre à un courtier hypothécaire d’analyser et de comparer les différents produits hypothécaires.

Puis la crise financière a frappé. Dans la foulée, la plupart sinon la totalité des produits hypothécaires exotiques ont disparu. Et avec l’adoption de la loi Dodd-Frank en 2010, les prêteurs ont été tenus de vérifier la capacité de remboursement d’un emprunteur et ont fait face à des pénalités importantes pour les erreurs sur les demandes de prêt hypothécaire. Cela a incité de nombreux prêteurs à recourir simplement à des agents de crédit internes.

Dans le même temps, la révolution des smartphones a commencé. Avant que vous ne vous en rendiez compte, il y avait une application qui permettait aux consommateurs de comparer les produits hypothécaires en quelques secondes sur leur téléphone.

Toutes ces choses combinées ont réduit le besoin d’un courtier en hypothèques. Ce qu’il faut retenir pour moi, c’est qu’il s’agit d’une victoire à la Pyrrhus pour United Wholesale Mortgage et ne devrait pas trop peser sur votre décision d’acheter des actions UWMC.

Une façon de se démarquer

Malgré mon sentiment que ce n’était peut-être pas une bataille qui valait la peine de se battre, je peux comprendre ce que l’UWMC tente de faire. Le secteur des prêts hypothécaires de gros va être féroce. C’est une façon pour l’entreprise d’essayer de trouver cette «raison au-delà du prix» parfois insaisissable.

Pour sa part, Rocket ne semble pas être aussi progressif que l’annonce. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, un porte-parole de RKT a déclaré que la plate-forme de la société pour les courtiers avait augmenté sa part de marché après que UWM ait annoncé que les courtiers devaient choisir un côté ou l’autre sans concurrence.

Quelle entreprise dit la vérité? D’après mon expérience, ils disent probablement tous les deux la vérité de leur propre point de vue. Le vrai gagnant peut être des emprunteurs potentiels.

Devriez-vous acheter des actions UWMC?

Chaque fois que j’ai une action qui suscite généralement une réaction suspecte des écrivains d’InvestorPlace, j’ai appris que David Moadel est parfois une voix à contre-courant. Et c’est vrai avec celui-ci. Tout en ne donnant pas à l’action UWMC son approbation sans réserve, Moadel donne aux investisseurs spéculatifs quelque chose à considérer.

En fait, le vent contraire le plus important auquel les investisseurs en actions UWMC peuvent être confrontés est notre propre économie. Il n’y a plus une surabondance de maisons sur le marché, en particulier sur les marchés brûlants. Les taux hypothécaires restent à des niveaux historiquement bas, mais les emprunteurs ne trouveront plus un taux de l’ordre de 2%. Et lorsque le temps se réchauffera, il en sera de même pour les ventes de maisons, ce qui signifie que les taux hypothécaires continueront d’augmenter.

Dans cet esprit, je considère l’UWM comme une marchandise, et je considère donc que l’action UWMC a une dure montée devant elle.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.