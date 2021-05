Action UWMC : UWM Holdings semble prêt à dépasser les 10 $

La première quinzaine de mai a été tout sauf bonne pour Participations UWM (NYSE:UWMC). Mieux connu sous le nom de United Wholesale Mortgage (UWM), le prêteur en gros de prêts hypothécaires résidentiels a vu l’action UWMC chuter de près de 25 % plus tôt ce mois-ci. Depuis lors, il a regagné toutes ses pertes et même plus.

Source: Shutterstock

En hausse de plus de 40 % depuis le 11 mai, l’action UWMC connaît une dynamique considérable. Peut-il continuer, dépenser 10 $ et aller encore plus haut ? Je pense que oui.

Évaluation des actions UWMC

Le chiffre remarquable des résultats du premier trimestre 2021 d’UWM publiés le 10 mai était le manque à gagner de 14 cents. Les 80 millions de dollars manqués sur la ligne du haut n’ont rien à redire. Le chiffre d’affaires de 1,19 milliard de dollars était inférieur de 10% au chiffre de l’analyste. Un certain nombre de choses pourraient expliquer l’écart.

UWM a augmenté les marges et les volumes de prêts. Ils prévoient également une expansion des marges attendue au deuxième trimestre, bien que les initiateurs de prêts hypothécaires s’attendent à gagner moins par prêt à l’avenir. Dans le cas d’UWM, il prévoit que son bénéfice par prêt au T2 2021 chutera de 144 points de base à 0,75%.

Brent Nyitray de Motley Fool pense qu’une guerre des prix est à venir, car UWM cherche à capturer des parts de marché.

Même avec cette baisse des bénéfices, les analystes s’attendent à ce que UWM gagne 68 cents en 2021 et 86 cents en 2022. Ces prévisions sont considérablement en baisse par rapport à il y a un mois, lorsque les analystes prévoyaient un bénéfice 2021 de 1,23 $ par action et de 1,21 $ en 2022.

Augmentation de la part de marché

L’action UWMC se négocie toujours à environ 13x et 10,2x les bénéfices annuels de 2021 et 2022 sur la base des projections inférieures. De plus, sur les six analystes couvrant le titre, cinq le notent comme un achat et un comme un maintien. Il n’y a pas d’appels de vente.

Lors de sa conférence téléphonique au premier trimestre 2021, le PDG Mat Ishbia a déclaré qu’UWM examinerait des acquisitions potentielles pour accroître sa part de marché. En fin de compte, cependant, il a estimé que l’entreprise pourrait atteindre le même objectif en investissant dans sa plate-forme, en utilisant des stratégies telles qu’une meilleure tarification ou en attirant plus de courtiers.

En 2020, UWM détenait une part de marché de 34 % des prêts hypothécaires de gros. Elle a l’intention de porter ce pourcentage à 50% d’ici 2025 ou 2026. En outre, la société souhaite que les courtiers en hypothèques représentent un prêt hypothécaire sur trois dont elle est issue. Le nombre est actuellement d’environ un sur cinq.

Donc, oui, l’évaluation de la situation par Nyitray a beaucoup de sens.

Où aller d’ici pour le stock UWMC ?

Si vous avez acheté la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) de Gores Holdings IV, qui a fusionné avec UWM, vous espérez que j’ai raison à propos de l’explosion des actions d’UWMC à 10 $. Si nous arrivons au mois d’août – un an après l’entrée en bourse de la SPAC – et que l’action UWMC se négocie toujours en dessous de 10 $, les investisseurs de la SPAC ne seront pas ravis.

Cela dit, si vous envisagez une SPAC avant la fusion, il serait peut-être plus judicieux d’investir dans une dé-SPAC telle que UWM. L’entreprise a réussi à prospérer dans ce qui est traditionnellement un secteur difficile. Fondée en 1986, non seulement elle a généré 182,5 milliards de dollars de prêts hypothécaires résidentiels en 2020 – gagnant ainsi 34 % de part de marché des canaux de vente en gros – mais UWM a également créé 4,5 % de tous les prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis en 2020.

Ce n’est pas une entreprise de petite ville de Pontiac, Michigan. UWM joue un rôle important dans l’industrie du logement car elle continue de croître.

50 % de part de marché d’ici 2026

Supposons qu’UWM atteigne 50 % de part de marché dans le canal de gros d’ici la fin de 2026. Sur la base de son numéro d’origine, le marché hypothécaire de gros total en 2020 serait de 537 milliards de dollars.

En supposant qu’il augmente de 5% chaque année pour les cinq prochaines années, à la fin de 2026, le canal de gros total serait estimé à 685 milliards de dollars. La part d’UWM serait de 342,5 milliards de dollars, soit 88 % de plus qu’elle ne l’est aujourd’hui.

En 2020, UWM avait un bénéfice net de 3,38 milliards de dollars. Il a clôturé 561 000 prêts l’année dernière. C’est un bénéfice de 6 025 $ par prêt. Sur la base d’un prêt hypothécaire moyen de 325 000 $ et de leur part de marché attendue, la société devrait conclure 1,05 million de prêts en 2026. Cela générerait un bénéfice de 6,35 milliards de dollars, soit environ 3,96 $ par action sur 1,61 milliard d’actions en circulation.

Donc, la question que vous devez vous poser est : quelles sont les chances que UWM réalise tout dans le paragraphe ci-dessus ? Si vous pensez que c’est faisable dans cinq ans, 10 $ sembleront être une aubaine absolue pour les actions UWMC d’ici 2026.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse.