Action VCSA : 11 choses à savoir alors que Vacasa commence à négocier aujourd’hui

Actions de Vacasa (NASDAQ :VCSA) sont en ligne aujourd’hui après que la plate-forme de gestion des locations saisonnières a précédemment conclu un accord de fusion via une société d’acquisition ad hoc (SPAC) avec TPG Pace Solutions. La transaction est estimée à 4,5 milliards de dollars. Vacasa devrait recevoir un produit brut de 340 millions de dollars.

Vacasa gère plus de 35 000 locations de vacances. Elle compte plus de 400 sites situés aux États-Unis ainsi qu’au Belize et au Costa Rica. La société répertorie, nettoie et entretient également des propriétés pour des entreprises telles que Airbnb (NASDAQ :ABNB) et Réserver des avoirs (NASDAQ :BKNG). Vacasa se différencie de ses concurrents non seulement en connectant les clients aux locations, mais également en gérant et en fournissant un modèle d’intelligence artificielle (IA) pour les propriétés et leurs propriétaires.

À l’heure actuelle, les actions de VCSA sont en légère baisse à ses débuts, en baisse de 1%. Plongeons dans les détails sur le le Nasdaq participant le plus récent.

Stock VCSA : 11 choses à savoir sur Vacasa

Le TPG Pace Solutions SPAC a levé 285 millions de dollars à ses débuts, offrant des actions pour 10 $ chacune. Les investisseurs privés de Vacasa comprennent Lac d’Argent, NouveauPrintemps et Capitale de Riverwood. Vacasa a été fondée en 2oo9 et est dirigée par le PDG Matt Roberts. La société dispose d’un modèle d’IA propriétaire qui aide Vacasa à conduire une « acquisition d’approvisionnement intelligente » et à maximiser les revenus des propriétaires. Le troisième trimestre a été une période record pour l’entreprise. Le chiffre d’affaires a atteint un niveau record de 330 millions de dollars, en hausse de 77 % d’une année sur l’autre (YOY). C’était 28 % au-dessus de l’objectif de 258 millions de dollars. Le bénéfice net du troisième trimestre s’est élevé à 33 millions de dollars, en hausse de plus de 266 % en glissement annuel par rapport à 9 millions de dollars. La valeur brute des réservations s’est élevée à 776 millions de dollars, en hausse de 97 % en glissement annuel. Selon le dernier dossier 8-K, Vacasa a augmenté ses prévisions pour l’année 2021 de plus de 100 millions de dollars depuis l’annonce de son intention de devenir publique plus tôt en juillet de cette année. Une étude de Skift a révélé que « près de 20 % des clients ont séjourné dans une location de vacances pour la première fois entre mars 2020 et mars 2021 ». Vacasa pense que la pandémie a accéléré le virage vers les locations de vacances. Pour l’avenir, l’entreprise s’attend à ce que cet éloignement des hôtels soit « durable plutôt que transitoire ». Vacasa s’attend à un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars en 2022 et de 1,3 milliard de dollars en 2023 sur la base de facteurs tels que l’augmentation du taux d’occupation et des réservations brutes. Le PDG Matt Roberts a déclaré ceci à propos de l’entreprise : « Vacasa réinvente l’expérience de location de vacances grâce à notre plate-forme technologique de bout en bout. L’intégration de notre technologie spécialement conçue avec nos équipes de service locales et expertes apporte des soins exceptionnels et de meilleurs retours sur investissement à nos propriétaires, offre une expérience cohérente et fiable à nos clients et nous aide à offrir une large offre de maisons gérées par des professionnels pour nos partenaires de distribution. . »

