Action VXRT : la thèse de Bull pour l’action VXRT est au mieux discutable

Les investisseurs devraient simplement éviter Vaxart (NASDAQ :VXRT) stock en ce moment. Bien que l’action VXRT ait un modèle commercial intéressant, il n’y a sans doute pas grand-chose derrière. J’y reviendrai dans un instant, mais je voudrais d’abord commencer par noter que Vaxart a plusieurs obstacles à surmonter qui augmentent sa probabilité d’échec.

Pour n’en nommer que quelques-uns, il y a la nature binaire de l’investissement en biotechnologie et le temps nécessaire à la commercialisation. Il existe également une foule d’autres signaux préoccupants. Ce que tout cela fait, c’est une entreprise avec de nombreuses voies vers la stagnation ou pire, l’échec. Et celui qui a besoin de trop d’aller droit pour que le succès se produise.

Je dis essentiellement que c’est trop un pari, et je pense que c’est le modèle commercial en ce qui concerne Covid-19 illustre ce risque.

Demande de modèle d’affaires

L’activité de Vaxart est la vente de vaccins oraux administrés sous forme de comprimés. La société utilise sa plate-forme VAAST pour fournir deux charges utiles contre une maladie ou un virus donné. Le patient avale une pilule Vaxart qui délivre un antigène protéique contre la maladie ou le virus ainsi qu’un booster immunitaire.

La société dispose d’un pipeline de quatre vaccins prophylactiques (comprimés), dont l’un est indiqué pour le Covid-19. Ce programme a terminé la phase 1 du processus d’essai clinique.

Tout cela est bien beau, et en tant qu’entreprise, c’est parfaitement logique. Donc, je ne remets pas en cause son modèle économique à cet égard. Au contraire, je remets en question l’affirmation de Vaxart selon laquelle un vaccin Covid-19 administré sous forme de pilule réduira considérablement l’hésitation à la vaccination.

L’affirmation de Vaxart découle d’un sondage d’avril commandé par la société.

La thèse de Bull en dépend

Ce sondage auprès de 1 500 Américains d’âge adulte a révélé que 7 personnes sur 10 préféreraient prendre une pilule vaccinale plutôt que de recevoir une injection.

Le sondage a également indiqué que 23 % de ces 1 500 personnes n’avaient pas l’intention de se faire vacciner, mais qu’un tiers de ces 23 % le feraient si une pilule était administrée. Le sondage poursuit en extrapolant qu’un vaccin Vaxart Covid-19 sous forme de pilule pourrait éventuellement être utilisé pour vacciner 19 millions d’Américains supplémentaires.

Je conteste l’idée centrale ici parce qu’elle interroge essentiellement les personnes interrogées sur une option qui n’existe pas. Cela les oblige à répondre qu’ils prendraient un vaccin en comprimés s’il existait.

Si la pilule était disponible dans le commerce et devant eux, il est facile de supposer que beaucoup moins diraient oui.

L’idée que les injections sont un élément central de l’hésitation américaine envers la vaccination semble presque insignifiante. Pour l’anecdote, avez-vous vu de nombreux messages qui soutiennent qu’un coup d’aiguille provoque des hésitations n’importe où ? Je sais que non.

Donc, j’ai un problème avec la thèse du taureau selon laquelle il y aurait même une forte demande pour la pilule Covid-19 de Vaxart. Cela ne tient même pas compte de la nature binaire de l’investissement en biotechnologie. C’est un obstacle important avec des pièges connus.

Le simple fait est que la tablette Covid-19 de Vaxart en est aux premiers stades des essais de phase 2. Comme tous les programmes de biotechnologie, il échouera ou réussira. Et les chances historiques ne sont pas en sa faveur.

Financement des biotechnologies

Les entreprises de biotechnologie suivent presque toujours le même chemin : brûler des montagnes d’argent en R&D et en développement dans l’espoir que la commercialisation mène à un pot d’or de l’autre côté.

Vaxart a enregistré une perte nette de 16,007 millions de dollars au premier trimestre. Et il a terminé le premier trimestre avec 177,3 millions de dollars en espèces et en liquidités. Il n’a enregistré qu’un peu plus de 0,5 million de revenus pour la période également.

Ces chiffres ne sont pas particulièrement préoccupants pour une biotechnologie. À ce rythme, l’entreprise pourrait s’attendre à perdre peut-être 80 millions de dollars cette année. Mais cela soulève la perspective très réelle avec laquelle les entreprises de biotechnologie se débattent toujours. C’est-à-dire qu’à un moment donné, les liquidités deviennent un problème, puis une augmentation de capital devient une possibilité réelle.

Emporter

Le stock VXRT repose sur trop de « si » pour réussir. Il y a trop de temps pour mettre une tablette Covid-19 sur le marché, et trop pour potentiellement se tromper d’ici là.

