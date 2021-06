Action VXRT: Vaxart ne vaut toujours pas près de son prix actuel

in

La dernière fois que j’ai écrit sur Vaxart (NASDAQ :VXRT) le mois dernier, j’ai indiqué que je pensais que la société de biotechnologie ne valait pas plus d’environ 1 $ par action. Au 16 juin, l’action VXRT était à 7,67 $, soit 1,00 $ de plus que lorsque j’ai écrit à ce sujet le 14 mai à 6,61 $.

Source : Photo avec l’aimable autorisation de Vaxart, Inc.

Je ne suis pas découragé par cela. Je pense que ses efforts de vaccination contre le Covid-19 échoueront probablement. En tant que tel, il va y avoir beaucoup de volatilité dans les actions VXRT.

De plus, rien n’a changé en termes de consommation potentielle de liquidités au cours de la prochaine année.

Stock VXRT : Cash et Cash Burn

Lorsque j’ai écrit à propos de Vaxart le mois dernier, la société a déclaré qu’elle disposait de 177,3 millions de dollars en espèces et en titres le 3 mai. Mais elle brûlait de l’argent à un rythme élevé. Rien qu’au premier trimestre, elle a dépensé plus de 17,21 millions de dollars en frais d’exploitation et en dépenses d’investissement. Ceci est basé sur son état des flux de trésorerie à la page 4 de son 10-Q.

J’ai souligné que cela implique que la consommation de trésorerie sera de 68,8 millions de dollars au cours des quatre prochains trimestres. Cela consommera près de 40 % de ses liquidités de 177,3 millions de dollars. De plus, la société a annoncé son intention de lancer plusieurs études cliniques et précliniques sur le vaccin Covid-19. Cela pourrait facilement augmenter sa consommation de liquidités pour le reste de l’année.

Par conséquent, je m’attends à ce que son solde de trésorerie soit au moins 50 % inférieur d’ici la fin de l’année. Cela le ramènerait à 89 millions de dollars. C’est loin de sa capitalisation boursière actuelle de 1,07 milliard de dollars. De plus, la perspective d’une nouvelle augmentation de capital sera très élevée.

Disons qu’il décide de lever 200 millions de dollars supplémentaires. D’ici la fin de l’année, la capitalisation boursière n’atteindra pas 1 milliard de dollars. Il sera d’au moins 20 à 30 % inférieur, voire plus. En effet, les investisseurs (en particulier les vendeurs à découvert) s’attendront à une autre augmentation dilutive. Ainsi, par exemple, une autre augmentation de capital de 200 millions de dollars aura un effet dilutif de 20 % sur les actionnaires sur une valorisation de 1 milliard de dollars.

Cela laissera l’action VXRT entre 5,45 $ et 6,23 $ par action, soit 20 à 30 % en dessous du prix de 7,79 $. Le point médian est de 5,84 $.

Examiner les perspectives de Vaxart

Peut-être que je ne devrais pas être si bas sur ce stock. Après tout, les analystes prévoient désormais des revenus de 82,5 millions de dollars pour 2022, contre 3,5 millions de dollars pour cette année.

En conséquence, cela place l’action VXRT sur un multiple prix/ventes à terme de 13 fois pour l’année prochaine. Cependant, il s’agit d’une valorisation très élevée pour une entreprise qui n’a aucune perspective de bénéfices de sitôt. De plus, la possibilité d’atteindre 82,5 millions de dollars de ventes d’ici la fin de la prochaine année et demie. Il n’y a pratiquement aucune indication maintenant qu’un médicament clinique dont il dispose sera en mesure d’atteindre ce niveau de ventes.

En fait, les seuls revenus de la société proviennent d’un accord de redevances pour la vente d’un médicament contre la grippe appelé Inavir au Japon. Au dernier trimestre, le chiffre d’affaires total qu’il a réalisé était de 506 000 $. Ce n’est rien. La société a également des créances sur ventes de 700 000 $. Encore une fois, rien.

Ce qui se rapproche le plus de la production de revenus importants, c’est celui d’un autre médicament contre la grippe saisonnière, le monovalent H1, actuellement en étude de phase 2.

Où cela laisse VXRT Stock

En d’autres termes, il y a des raisons de croire en ce moment que ses revenus pourraient atteindre 82,5 millions de dollars l’année prochaine. Autrement dit, à moins que son médicament contre la grippe ne soit entièrement approuvé et qu’il puisse trouver un partenaire pour le produire et fournir des redevances, Vaxart reste une pièce hautement spéculative.

S’il est capable de le faire et peut éviter la nécessité d’une nouvelle augmentation de capital, l’action VXRT est toujours surévaluée à 13 fois les ventes. Je soupçonne que la plupart des investisseurs voudront attendre.

Par exemple, à 10 fois les ventes, une évaluation plus raisonnable, Vaxart aurait une capitalisation boursière de 825 millions de dollars. C’est 22,9 % en dessous de la capitalisation boursière d’aujourd’hui et implique un prix cible de 6 $ par action (c’est-à-dire 77,1 % x 7,79 $ aujourd’hui). Ceci est également proche de mon autre estimation ci-dessus de 5,84 $ par action.

Par conséquent, la plupart des investisseurs défensifs chercheront à ce que les actions VXRT tombent à 6 $ par action avant d’investir dans la société.

