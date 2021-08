Action WBA: Walgreens Boots Alliance est un aristocrate de dividendes qui rapporte 4%

Investir dans des entreprises dotées d’avantages concurrentiels et de distributions de dividendes durables est l’un des meilleurs moyens de générer une création de richesse à long terme. Alors, quel est le point de départ idéal pour rechercher des actions de croissance des dividendes de haute qualité ? Pour moi, vous ne pouvez pas vous tromper avec les Dividend Aristocrats, un groupe exclusif de 65 actions qui ont au moins 25 ans d’augmentations consécutives. Un exemple notable de cette liste est le géant de la vente au détail de soins de santé Alliance des bottes Walgreens (NASDAQ :WBA). Récemment, l’action WBA a connu une sorte de redressement.

Source : saaton / Shutterstock.com

Walgreens est un leader de l’industrie qui a fait face à des défis ces dernières années, mais le redressement de l’entreprise s’accélère tandis que l’action rapporte 4,06 %. WBA est une entreprise dirigée par une pharmacie qui exploite une grande entreprise de vente au détail. En fait, principalement basée aux États-Unis mais opérant également à l’échelle internationale, Walgreens a l’une des plus grandes empreintes physiques de tous les détaillants au monde.

Les magasins de cette entreprise distribuent une grande variété de produits, tels que des produits de soins personnels, des aliments et des boissons, des produits de beauté et des marchandises générales. Cependant, en son cœur se trouve une plate-forme massive pour la distribution en pharmacie. Cette activité lui a conféré une croissance durable des bénéfices au fil du temps – et devrait stimuler les actions de Walgreens et de WBA pour les années à venir.

Action WBA : les résultats récents montrent une dynamique continue

Actuellement, Walgreens génère plus de 130 milliards de dollars de revenus annuels et négocie avec une capitalisation boursière de 41 milliards de dollars. En outre, WBA a publié ses résultats du troisième trimestre le 1er juillet et a largement dépassé les attentes en termes de résultats. Il a même relevé ses prévisions pour l’année sur ses bons résultats, ce qui devrait signifier de grandes choses pour l’action WBA.

Pour le trimestre, les ventes des activités poursuivies ont augmenté de 12 % pour atteindre 34 milliards de dollars. Cela est dû à une forte croissance du trafic piétonnier alors que l’entreprise a dépassé sa faible période de pandémie de 2020. En outre, le segment américain a vu ses ventes augmenter de 5 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 28,7 milliards de dollars. Pendant ce temps, le segment international a augmenté de 76% à 5,3 milliards de dollars. Les ventes comparables aux États-Unis ont également augmenté de 6,4 % en glissement annuel au troisième trimestre, grâce à une augmentation des ventes des pharmacies.

Walgreens a noté qu’environ 600 points de base de son gain de ventes comparables étaient dus aux vaccinations contre Covid-19. Cependant, les « ordonnances remplies » ont également grimpé d’environ 9 % en glissement annuel. De plus, étant donné la possibilité que les injections de rappel de Covid deviennent une pratique régulière à l’avenir, l’entreprise pourrait transformer ce vent arrière temporaire en un avantage à plus long terme.

Par la suite, le bénéfice des activités poursuivies s’est établi à 1,27 $ au troisième trimestre, en forte hausse par rapport à une perte de 2,05 $ au cours de la période de l’année précédente. La trésorerie nette s’est également élevée à 4,3 milliards de dollars (en hausse de 912 millions de dollars en glissement annuel) tandis que les flux de trésorerie disponibles ont totalisé 3,3 milliards de dollars (une amélioration de 873 millions de dollars).

Enfin, Walgreens a également finalisé la cession de son activité Alliance Healthcare “pour un montant total de 6,5 milliards de dollars”. Une partie de cet argent a été utilisée pour rembourser 3,3 milliards de dollars de dettes. La direction a déclaré que le solde du produit serait investi dans des initiatives de croissance pour son activité de pharmacie.

Les catalyseurs de croissance restent intacts pour le titre

Ainsi, Walgreens a eu un solide Q3. Mais ce n’est pas la seule raison d’aimer les actions WBA.

Pour commencer, cette société a un historique de croissance très impressionnant, ayant ajouté une moyenne de 12% à son bénéfice par action (BPA) pour la décennie se terminant en 2019. Plus précisément, elle a pu augmenter son BPA pour la période grâce à des revenus plus élevés, des marges bénéficiaires plus élevées. et une diminution du nombre d’actions grâce aux rachats.

Pour l’avenir, je m’attends à un taux de croissance annuel plus modeste de 5 %, qui tient compte d’une croissance des revenus à un chiffre, de marges bénéficiaires assez stables et d’une réduction à un chiffre du nombre de parts chaque année.

Mais ce n’est pas tout. Walgreens est également mis à contribution pour une population vieillissante aux États-Unis et ailleurs dans le monde, étant donné qu’il s’agit d’un distributeur massif de produits pharmaceutiques. Cela devrait donner encore plus d’endurance à l’entreprise.

Enfin, la société s’est également désendettée de sa fusion Alliance intervenue il y a quelques années, qui avait alors vu sa dette à long terme dépasser les 12 milliards de dollars. Aujourd’hui, Walgreens a moins de 8 milliards de dollars de dette à long terme. Cela contribuera à améliorer les marges en réduisant les frais d’intérêt. Cela signifie également que l’entreprise dispose de plus de liquidités pour investir dans des initiatives de croissance.

Réflexions finales sur les actions WBA

Tout compte fait, Walgreens devrait produire de solides rendements dans les années à venir, comprenant la croissance des bénéfices de 5 % qui vient d’être évoquée ainsi que son rendement de dividende attrayant de 4,06 %. En plus de cela, l’action est actuellement sous-évaluée, ce qui pourrait par conséquent donner un petit vent arrière au rendement total des actionnaires.

Avec une croissance des bénéfices attendue de 5%, un rendement du dividende de plus de 4% et un petit vent arrière de l’évaluation, Sure Dividend voit des rendements totaux attendus de 10,6% pour les acheteurs de l’action aujourd’hui. De plus, Walgreens a même augmenté son dividende de 2,1% en juillet pour un nouveau paiement annualisé de 1,91 $ par action.

En tant que l’un des aristocrates des dividendes, WBA offre un accès à des flux de dividendes qui se sont avérés résilients dans toutes sortes d’environnements économiques. Il ne fait aucun doute que l’action WBA a été capable de surmonter les récessions pendant près de cinq décennies. Le rendement du dividende de la société est également environ trois fois supérieur à celui S&P 500 et offre des rendements totaux attractifs. Ce nom est donc un choix fort pour les investisseurs en dividendes aujourd’hui.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.