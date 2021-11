Action WEJO : 8 choses à savoir alors que Wejo, soutenu par Palantir, commence à négocier aujourd’hui

La course des véhicules électriques (VE) a pris des virages intéressants cette semaine. Alors que le début du LA Auto Show a aidé certaines entreprises à grimper plus haut, d’autres producteurs de véhicules électriques ont vu leurs actions chuter au début de la semaine, pour rebondir aujourd’hui. Un exemple est le toujours volatile Moteurs lucides (NASDAQ :LCID). Nous nous remettons encore du premier appel public à l’épargne (IPO) record de Rivien (NASDAQ :RIVN), mais marque aujourd’hui les débuts d’une nouvelle entreprise qui promet d’être un acteur clé dans l’espace en constante croissance des véhicules électriques. startup basée au Royaume-Uni Wejo (NASDAQ :WEJO) vient d’être rendue publique par le biais d’une fusion de sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). En conséquence, examinons ce que Wall Street devrait surveiller alors que l’action WEJO commence à être négociée aujourd’hui.

Ce nouvel innovateur EV exploite un marché de données de voiture basé sur un système intégré au cloud. Il a été décrit comme un leader de l’industrie dans l’espace et peut se vanter de quelques bailleurs de fonds remarquables, y compris le géant du logiciel Palantir (NYSE :PLTR).

Que devraient savoir les investisseurs alors que l’action WEJO fait ses débuts ? Découvrons-le.

IPO de WEJO : ce que les investisseurs doivent savoir

Fondée en 2o14, Wejo est basée à Manchester, en Angleterre. L’action Wejo se négociera sous le symbole « WEJO ». Cependant, ses bons de souscription seront négociés sous « WEJOW ». Les investisseurs verront probablement les deux mentionnés au début de la couverture des actions. Wejo devient public grâce à une fusion SPAC avec Virtuose (NASDAQ :VOSO). Comme l’a rapporté Shrey Dua d’InvestorPlace, la nouvelle de l’opération a fait grimper les actions de VOSO de 43% hier. La fusion a également été une bonne nouvelle pour Palantir (NYSE :PLTR), dont l’action a augmenté de 0,81% au cours de la première heure de cotation aujourd’hui, malgré quelques baisses hier. L’innovateur logiciel a soutenu plusieurs autres entreprises prospères dans l’espace technologique, y compris Technologie et robotique Sarcos (NASDAQ :CSTR) et Sciences Roivant (NASDAQ :ROIVW), qui se sont tous deux bien négociés récemment. La startup n’est pas seulement soutenue par Palantir. Les deux sociétés travaillent actuellement ensemble à la création d’un « écosystème de données intégré à usage commercial dans l’industrie automobile ». Wejo donne la priorité à la sécurité et à la durabilité, en travaillant avec des urbanistes et des développeurs de logiciels de navigation pour fournir des produits qui garantissent la sécurité sur la route et renforcent la technologie durable. La liste des produits et services de l’entreprise comprend la fourniture d’informations sur les trajets et les modèles de trafic. De plus, il fournit des données sur les mouvements des véhicules et les événements de conduite. Au printemps 2021, Wejo travaillait avec 17 constructeurs automobiles et fournisseurs de grandes pièces avec une plate-forme qui comprenait 12 millions de véhicules.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

