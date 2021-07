Action WEN : la trajectoire de croissance de Wendy est assez impressionnante

L’une des questions clés de la Wendy’s (NASDAQ :LOUPE) l’histoire de la croissance est la suivante : comment se compare-t-elle à l’histoire McDonalds (NYSE :MCD) trajectoire de croissance ? Et peut-il jamais reproduire cette croissance? Ce sont des questions que les investisseurs en actions WEN veulent savoir.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Regardons les chiffres. McDonalds compte environ 38 000 unités dans environ 100 pays, tandis que Wendy’s compte environ 6 800 restaurants dans 31 pays, dont la grande majorité aux États-Unis.

De plus, en termes de capitalisation boursière, McDonalds est évalué à environ 175 milliards de dollars alors que Wendy’s n’est que de 5 milliards de dollars.

Croissance récente

Au premier trimestre 2021, les ventes à magasins comparables de Wendy’s ont augmenté de 13%, bien que cela ait été en hausse par rapport à un faible T1 2020 de croissance essentiellement stable en raison de la pandémie de Covid-19. L’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 35 % et le BPA ajusté (bénéfice par action) a augmenté de 122 %.

Des produits innovants tels qu’un sandwich Jalapeno Popper, la réinvention du sandwich au poulet classique et des biggie bags à prix avantageux de 5 $ ont contribué à cette forte croissance.

La croissance unitaire est essentielle

Avez-vous vu les lignes de service au volant chez Wendy’s au cours des 12 derniers mois ? Oui, une partie de cela est liée à Covid, mais une partie est due aux efforts de marketing et à l’innovation des produits de l’entreprise. La société affirme que le recrutement mondial de franchises est en hausse, avec des efforts concentrés en Asie centrale et au Canada.

WEN espère atteindre environ 7 000 unités d’ici la fin de cette année. L’un des principaux arguments de vente pour l’ouverture de nouvelles unités est l’ajout d’offres de petit-déjeuner, qui pourraient potentiellement apporter des taux de rendement internes plus élevés et plus rapides.

S’inspirant largement de l’expérience de McDonalds des années passées, les offres de petit-déjeuner pourraient changer la donne pour le stock WEN. Le petit-déjeuner ne représente actuellement qu’environ 7 % des ventes totales de l’entreprise, avec un objectif de 10 % d’ici la fin de l’année prochaine (le petit-déjeuner McDonald représente environ 25 % des ventes totales). Ces taux de croissance de 30 % peuvent être atteints car l’entreprise s’engage pleinement à investir dans le marketing et la publicité pour le client du matin.

Perspectives 2021

La société reste optimiste pour le reste de 2021. Elle a augmenté ses prévisions de croissance des ventes de systèmes mondiaux de 6-8% à 8-10% et a augmenté ses prévisions d’EBITDA ajusté à une fourchette médiane de 460 millions de dollars. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles à mi-parcours sont passées de 235 millions de dollars à 255 millions de dollars.

Alors, que fait l’entreprise avec l’augmentation du cash-flow libre ? Premièrement, il a annoncé une augmentation de 11 % de son dividende en espèces trimestriel régulier à 10 cents par action. Wendy’s estime que sa solide position de liquidité, ainsi que la dynamique commerciale qu’elle constate dans son activité, soutiennent cette augmentation, tout en lui laissant la flexibilité d’investir dans la croissance.

De plus, la société a annoncé une augmentation de son autorisation de rachat d’actions existante de 50 millions de dollars pour un total de 150 millions de dollars. Cela survient après que la société a épuisé son autorisation passée en raison de conditions de marché favorables.

Valorisation des actions WEN

Bien qu’il soit difficile d’évaluer les chaînes de restaurants établies à des multiples élevés, l’action WEN pourrait être celle qui mérite son multiple de croissance élevé. Actuellement, l’action WEN se négocie à 31x les estimations de BPA du consensus de 2021 et à 26x les estimations de BPA du consensus de 2022.

Si une forte croissance du BPA à deux chiffres se poursuit au cours des trois à cinq prochaines années, WEN pourrait être un titre de restaurant qui mérite d’être examiné.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées à la finance. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.