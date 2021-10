Action WFC : Achetez l’action Wells Fargo sous-évaluée pour ses gros rachats

Wells Fargo (NYSE :WFC) a annoncé d’excellents bénéfices le 14 octobre pour son trimestre se terminant le 30 septembre. Le bénéfice net a augmenté de 59,2 % par rapport à l’année dernière. Mais surtout, la banque a intensifié son programme de rachat d’actions. Il a racheté pour 5,3 milliards de dollars d’actions WFC au troisième trimestre.

Source : Martina Badini / Shutterstock.com

Ce chiffre est nettement supérieur à celui du trimestre précédent. En conséquence, les investisseurs peuvent s’attendre à voir les actions augmenter considérablement au cours de l’année à venir.

De plus, le programme de rachat aura d’autres avantages majeurs pour les actions WFC.

L’un des résultats directs de ce programme de rachat est qu’il a entraîné une croissance plus élevée du bénéfice par action (BPA) par rapport à la croissance de son bénéfice net. Par exemple, le BPA est passé de 70 cents par action à 1,17 $. C’est un gain de 67 %.

Ce chiffre est supérieur à l’augmentation de 59,2 % du bénéfice net, passant de 3,216 milliards de dollars à 5,122 milliards de dollars d’une année sur l’autre. Cela est dû au fait que Wells Fargo a commencé à racheter des actions importantes, réduisant ainsi le nombre d’actions.

Avantages du programme de rachat d’actions

Supposons que Wells Fargo décide de continuer à racheter 5,3 milliards de dollars de ses actions chaque trimestre. Cela équivaut à 21,2 milliards de dollars par an et représente 11,1 % de sa valeur marchande de 191,56 milliards de dollars au 14 octobre. C’est un énorme rendement de rachat.

À ce rythme, sur trois ans, au moins un tiers des actions seraient retranchés de son nombre d’actions. Voici pourquoi c’est important.

Premièrement, comme je l’ai mentionné plus haut, le BPA augmente automatiquement plus haut qu’il ne le serait sans les rachats. Cela permet à l’action d’augmenter, en supposant que le même ratio cours/bénéfice soit conservé avec un revenu net plus élevé. La raison en est que le dénominateur est inférieur dans le calcul du bénéfice net/actions en circulation du BPA.

Deuxièmement, la banque pourra augmenter son dividende par action plus rapidement qu’elle ne le ferait autrement. La raison en est qu’avec le nombre d’actions inférieur, même s’ils dépensent le même montant en dividendes, ils augmenteront automatiquement le dividende par action (DPS).

En plus de cela, Wells Fargo a tendance à augmenter son coût de dividende chaque année. Ainsi, les rachats agiront pour accélérer le taux de croissance du DPS.

Bénéfices supplémentaires

Troisièmement, la valeur comptable par action et la valeur comptable tangible par action (TBVPS) augmenteront plus rapidement qu’autrement. Par exemple, Wells Fargo a actuellement un TBVPS de 35,54 $ au 30 septembre 2021. Mais il y a un an, il était de 32,15 $, ce qui représente une augmentation de 10,54 %. Cela peut être vu à la page 3 du jeu de diapositives d’informations supplémentaires de la banque. Mais c’est beaucoup plus rapide que la croissance des fonds propres tangibles.

Par exemple, sur cette même page 3, vous pouvez voir qu’en septembre 2020, les capitaux propres ordinaires tangibles s’élevaient à 132,874 milliards de dollars. En septembre 2021, il était passé à 142,047 milliards de dollars. C’est un taux de croissance de seulement 6,9 %. Ainsi, la croissance par action (c’est-à-dire TBVPS) était de 10,54 %, contre seulement 6,9 % pour la croissance sous-jacente du dollar. Il s’agit d’un avantage direct du programme de rachat d’actions.

Cela est important car le marché place généralement un multiple assez stable sur TBVPS. À l’heure actuelle, il n’est que de 1,27 (c’est-à-dire un prix de 45,27 $ au 14 octobre divisé par 35,54 TBVPS). Par conséquent, même si les fonds propres tangibles ordinaires restent stables au cours des trois prochaines années (peut-être en raison de dépréciations), le TBVPS pourrait augmenter d’au moins 33% grâce aux rachats. Cela poussera le stock WFC 33% plus haut au même multiple P/TPBVPS.

Où cela laisse WFC Stock

Les investisseurs ne doivent pas prendre à la légère cet énorme gain dans son programme de rachat d’actions. Je pense que cela fait clairement de l’action WFC un achat de valeur. Et cela ne fait pas de mal que la banque vient d’augmenter son dividende à 20 cents par trimestre ou à 80 cents par an. Cela lui donne un rendement de dividende de 1,78 % sur une base annuelle. J’ai écrit en août que compte tenu de ses gains de dividendes, l’action WFC vaut au moins 60 $ par action.

Ainsi, si vous ajoutez son rendement de rachat annualisé de 11,1 % (voir ci-dessus) au rendement du dividende de 1,78 %, le rendement total est désormais de 12,88 %. Gardez à l’esprit que le rachat et le rendement du dividende diminuent à mesure que le cours de l’action augmente. Ainsi, même avec un rendement total supposé de 11% au cours de la prochaine année, les actionnaires seront mieux lotis. Cela fait de l’action WFC l’une des actions à rendement total les plus sous-évaluées du marché.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position, directement ou indirectement, dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.