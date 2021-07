Action WISH : ContextLogic devrait profiter de la répression chinoise

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) est bien placé pour profiter des turbulences auxquelles sont confrontées les entreprises de commerce électronique basées en Chine. De plus, après avoir décrit plusieurs catalyseurs positifs dans ma précédente chronique sur l’action WISH, publiée le 28 juin, j’ai identifié plusieurs autres moteurs susceptibles de stimuler les actions à plus long terme.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Parmi ceux-ci figurent le programme innovant de recrutement de marchands de ContextLogic, l’énorme potentiel de sa niche de commerce électronique, l’amélioration rapide de la qualité et des revenus de son service logistique et ses revenus de publicité qui ont un potentiel de déplacement d’aiguilles.

Les problèmes des géants chinois du commerce électronique devraient aider ContextLogic

Comme je l’ai noté dans ma chronique du 19 juillet sur Alibaba (NYSE :BABA), le géant du commerce électronique s’est attiré les foudres du gouvernement chinois et Pékin a pris de nombreuses mesures à son encontre. La situation semble avoir été déclenchée par un discours de novembre 2020 du fondateur et ancien PDG d’Alibaba, Jack Ma, dans lequel il critiquait le système financier chinois.

Je pense que l’écart de Ma par rapport aux normes chinoises a incité Pékin à considérer le risque que lui posent les grandes entreprises technologiques en général et les grandes entreprises technologiques ayant un accès direct à des dizaines de millions de consommateurs en particulier.

Sur la base de ses actions jusqu’à présent, le gouvernement chinois semble croire que sa domination pourrait être menacée par les entreprises technologiques des deux catégories, c’est-à-dire celles qui disposent d’énormes sommes d’argent et peuvent communiquer directement avec plusieurs dizaines de millions de consommateurs.

Malheureusement pour les grandes entreprises de commerce électronique basées en Chine, dont Alibaba, JD.com (NASDAQ :JD) et Pinduo (NASDAQ :PDD), ils appartiennent à ces deux catégories.

Bien qu’il soit basé aux États-Unis, ContextLogic recrute néanmoins de nombreux marchands de sa plateforme en Chine. Les grandes sociétés de commerce électronique basées en Chine étant probablement confrontées à de longues périodes de répression réglementaire, leurs équipes de direction seront probablement assez distraites et pourraient très bien chercher à réduire leurs effectifs et à augmenter leurs marges. Ces actions leur permettraient d’abaisser leur profil sans sacrifier beaucoup de rentabilité.

De tels développements, à leur tour, permettraient probablement à ContextLogic de recruter beaucoup plus de marchands basés en Chine, ce qui rendrait sa plate-forme de commerce électronique beaucoup plus attrayante pour les consommateurs. De plus, ContextLogic peut être en mesure de conclure des accords à des conditions plus favorables avec des marchands chinois.

L’énorme potentiel de la niche de stock WISH

Avec le programme Wish Local de ContextLogic, les magasins physiques sont payés par le géant du commerce électronique pour proposer leurs produits sur la plateforme de commerce électronique Wish. Cette initiative est ce qu’on appelle un « produit d’appel » pour ContextLogic, car l’entreprise paie des frais aux détaillants traditionnels, mais n’en tire aucun revenu dans le cadre des transactions en ligne.

Cependant, ContextLogic utilise le programme pour commercialiser et vendre ses services logistiques en croissance rapide aux participants au programme Wish Local. De plus, les produits proposés par les magasins participants rendent le site Web de Wish plus attrayant pour les consommateurs, augmentant ainsi les statistiques d’utilisation et les revenus du site Web.

Pendant ce temps, ContextLogic semble être un leader mondial dans le créneau du commerce électronique à prix réduit, qui semble être une catégorie véritablement à succès. Selon l’entreprise, plus d’un milliard de foyers sur terre gagnent moins de 75 000 $ par an. Et ContextLogic souligne également, avec une certaine justification, que “le commerce électronique traditionnel néglige les acheteurs soucieux de la valeur”.

Luke Lango, d’InvestorPlace, a également déclaré dans sa chronique du 19 juillet : « Tôt ou tard, une plateforme émergera comme Amazon.com du shopping discount. Nous pensons que Wish.com sera cette plate-forme.

Croissance rapide, amélioration de la logistique et ventes publicitaires à fort potentiel

Les ventes logistiques de ContextLogic ont bondi de 338 % en glissement annuel, atteignant 245 millions de dollars. Dans sa chronique du 24 juillet, Tom Kerr, contributeur d’InvestorPlace, a écrit à propos de ContextLogic : « Au premier trimestre 2021, les délais de livraison et les remboursements liés à la livraison étaient tous les deux à leur plus bas niveau, avec des remboursements liés à la livraison en baisse de 43 %.

Comme l’a noté un contributeur de Seeking Alpha, “ProductBoost est une entreprise de 50 millions de dollars par trimestre pour ContextLogic et l’activité publicitaire pourrait facilement devenir une opportunité de revenus de 100 millions de dollars par trimestre pour la plate-forme de commerce électronique à mesure que les dépenses publicitaires post-pandémique se rétablissent.”

Le résultat sur WISH Stock

ContextLogic est sur le point de bénéficier de la répression technologique chinoise, tandis que la société dispose de nombreux autres catalyseurs forts et positifs et est un acteur majeur dans un créneau très attractif.

Pourtant, l’action WISH se négocie à un ratio cours/ventes à terme d’environ 1,5 sur la base des estimations de ventes moyennes des analystes en 2022. En raison de ces points, les investisseurs à long terme devraient acheter des actions WISH.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent les actions solaires, Roku et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer. Larry a commencé à écrire des chroniques pour InvestorPlace en 2015.