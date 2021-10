Action WISH : ContextLogic est en période d’emprunt sans aucun profit en vue

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) est une entreprise de commerce électronique à prix réduit qui existe depuis 2010. En 2018, c’était l’application la plus téléchargée au monde. En 2019, c’était la troisième plus grande place de marché de commerce électronique au monde. Il est devenu public à la mi-décembre, l’action WISH gagnant 24% au cours de son premier mois de négociation.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Ce genre de statistiques est impressionnant. Et il est logique que lorsque l’action WISH est devenue publique, elle est rapidement devenue une action mème, un “Amazon.fr (NASDAQ :AMZN) du peuple” si vous voulez.

Vous voyez, le site Wish.com est conçu pour que les détaillants du monde entier proposent leurs produits. Et cela signifie que de nombreux biens produits dans les pays en développement et les pays à forte production industrielle du monde entier vendent leurs produits directement au consommateur.

Vous vous retrouvez avec une gamme étonnante de produits, mais vous n’allez pas vraiment trouver beaucoup de listes de produits de marque haut de gamme. Mais jusqu’à présent, Wish.com n’a pas été conçu pour une consommation ostentatoire. Il a été conçu pour les personnes qui veulent des produits décents à un prix avantageux.

Vous verrez un certain nombre de ces entreprises de commerce électronique sur diverses autres plateformes comme Amazon.com et eBay (NASDAQ :EBAY), ou Wayfair (NYSE :W) par exemple. Mais ce ne sont pas des noms familiers.

Par exemple, supposons que vous vouliez acheter un matelas dans une boîte. Vous pouvez obtenir quelques noms que vous reconnaissez, mais la plupart d’entre eux sont des options à bas prix qui sont les plus attrayantes pour leur prix.

WISH Stock a un problème fondamental

On parle beaucoup du fait que les actions WISH sont une sorte de tueur d’Amazon à un moment donné. C’est peut-être ce qui a suscité le battage médiatique initial sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas ça. La société a récemment déclaré qu’elle essayait d’apporter plus de noms de marque et d’aller un peu plus haut de gamme. Cela peut rendre les investisseurs américains heureux, car la plupart des gens qui ont de l’argent pour jouer déguisé en investissement n’achètent généralement pas sur Wish.com.

Mais il y a des dizaines de millions de personnes qui achètent et vendent des produits avec l’aide de la plate-forme WISH stock.

Et l’entreprise gagne beaucoup d’argent. Mais cela ne semble pas être rentable. Ce n’est pas un nouveau problème. Cela reste un problème fondamental pour l’entreprise. L’entreprise a certainement le volume de ventes pour elle. Et il continue d’augmenter son chiffre d’affaires. Mais cela reste non rentable, et c’est un problème.

Un conte de mise en garde

Je me souviens il y a quelques décennies, alors que le marché des dotcom prenait son envol. Les principaux fabricants d’ordinateurs et les titans du logiciel ont déployé des efforts considérables pour explorer les opportunités en dehors du monde développé.

Ils ont compris que les nations relativement riches achetaient des appareils, mais les nations les plus pauvres n’avaient pas les moyens d’accéder à cette technologie. Et ces consommateurs représentaient la majorité des clients potentiels dans le monde.

La pensée des grandes entreprises technologiques était qu’elles étaient dans une entreprise à faible marge. S’ils pouvaient produire des machines fonctionnelles à bas prix, ils pourraient en vendre des milliards en élargissant le marché.

Mais les bénéfices trimestriels ont fait de cette idée noble une fantaisie passagère. Mettre à niveau les clients existants avec de l’argent était plus rentable que de réoutiller votre entreprise pour un public potentiel avec un prix très rigide.

Attendre le profit

Une autre préoccupation concernant l’action WISH est le fait qu’elle a décidé de devenir publique maintenant. Lorsqu’une entreprise devient publique, les investisseurs assument essentiellement le risque que les propriétaires et investisseurs initiaux avaient sur leurs épaules.

Une fois publics, ils peuvent encaisser puis exploiter l’entreprise pour les actionnaires. Si les choses ne fonctionnent pas, la suite C ne s’en sortira généralement pas trop mal.

Ce que je veux dire, c’est que cela pourrait bien être l’acte final pour le stock WISH. Il a été préparé pour une introduction en bourse, et maintenant peut-être que quelqu’un l’achète ou continue de languir. Il est difficile de voir comment il se réinvente à la volée, d’autant plus que l’argent sort plus vite qu’il n’entre.

Oui, l’action WISH a une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, même après une baisse de près de 70 % depuis le début de l’année. Mais cela ne signifie pas grand-chose à moins que cela ne commence à montrer qu’il peut réellement générer des revenus.

Ce n’est pas une histoire de David et Goliath autant qu’un petit train qui pourrait. Bien que dans ce cas, il puisse s’agir d’un petit train qui n’a finalement pas pu. Ne pêchez pas celui-ci jusqu’à ce qu’il réalise réellement un profit.

A la date de publication, GS Early n’avait (ni directement ni indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

GS tôt (alias Gregg Early) est un écrivain et éditeur financier primé depuis près de trois décennies, travaillant avec bon nombre des principaux éditeurs et éditeurs financiers au cours de cette période. Il a vu quelques choses et en entend plus.