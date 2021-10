Action WISH : jusqu’à ce que ContextLogic atteigne 2 $, voici 2 meilleures options

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) et l’action WISH est un investissement que mon frère adorerait probablement. C’est bon marché et mal compris.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Cependant, comme je l’ai écrit début octobre, il ne s’agit que d’un achat spéculatif à 2 $. Donc, je suppose que mon frère devra attendre qu’il implose un peu plus.

Entre-temps, il m’est venu à l’esprit que ContextLogic exploite deux entreprises : L’une est une plate-forme de commerce électronique pour vendre des tchotchkes en provenance de Chine. L’autre est une opération de logistique et d’exécution. Les deux ne sont pas des entreprises pleinement formées pour le moment. Cependant, ceux-ci parient depuis longtemps sur ContextLogic pour faire croître les deux avec succès.

Je ne pense pas.

Cependant, si vous êtes déterminé à investir dans une entreprise de commerce électronique et une opération de logistique/exécution, laissez-moi vous donner deux actions qui permettront d’atteindre votre objectif sans perdre votre chemise.

Oubliez le stock WISH et achetez-le à la place

Commençons par une entreprise de commerce électronique appropriée. Les choix évidents seraient Amazon.com (NASDAQ :AMZN) ou MercadoLibre (NASDAQ :MELI) pour une petite saveur latino-américaine. Cependant, je veux quelque chose de plus similaire à ContextLogic en termes de taille et de portée.

Alors, j’irai avec Commerce de détail (NASDAQ :QRTEA, NASDAQ :QRTEB), une collection de sept marques de vente au détail, dont QVC et HSN. Il s’agit d’une société holding de premier plan dans le commerce vidéo et le commerce électronique dont les marques ont connu plus que leur juste part de hauts et de bas au fil des ans.

Avec une capitalisation boursière de 4,45 milliards de dollars [423 million shares outstanding multiplied by $10.52 share price], c’est près d’un milliard de dollars de plus que ContextLogic en termes de capitalisation boursière. Cependant, en suivant les revenus sur 12 mois (TTM), il est 5,2 fois plus important que WISH.

Maintenant, là où le caoutchouc prend la route, c’est une comparaison des flux de trésorerie disponibles (FCF) des deux sociétés. Selon Morningstar.com, le TTM FCF de ContextLogic est de -1,05 milliard de dollars tandis que celui de Qurate est de 1,48 milliard de dollars, soit 241% de plus.

Sur la base de son cours actuel, Qurate a un rendement FCF de 33,3%. C’est hors des charts pas cher. Examinons donc de plus près comment il a généré un rendement aussi élevé.

Il ne fait aucun doute qu’elle a connu une solide année 2020. De plus, toutes ses marques ont connu une croissance saine par rapport à 2019. En conséquence, elle a terminé 2020 avec une augmentation de 5% de son chiffre d’affaires, une augmentation de 754% de son résultat opérationnel et une augmentation de 158% de FCF.

Au deuxième trimestre, vous pouvez voir que l’activité ralentit. Dans l’ensemble, les ventes ont augmenté de 1 % en glissement annuel, hors change, tandis que le résultat d’exploitation a augmenté de 5 %. Le FCF au cours des six premiers mois a chuté de 46% à 592 millions de dollars.

Même encore, sa rentabilité est de loin supérieure à ContextLogic.

En 2020, il a versé un dividende spécial de 1,50 $ et a remboursé 779 millions de dollars de dette. C’est une bonne chose car si Qurate avait une faiblesse, sa dette à long terme à la fin du deuxième trimestre était de 5,27 milliards de dollars, soit 118 % de sa capitalisation boursière.

Cela dit, il dispose de beaucoup de FCF pour couvrir ses frais d’intérêt annuels.

L’autre option

Celui-ci n’est pas dans la même ligue que ContextLogic. Certes, c’est beaucoup plus gros, mais Groupe Ocado (OTCMKTS :OCDDY) fait beaucoup de choses similaires à WISH dans les domaines de la logistique et de l’exécution, il est donc logique de considérer ses actions malgré les échanges de gré à gré.

Ocado a créé trois sources de revenus :

Elle détient 50 % d’Ocado Retail, une épicerie en ligne. Il a vendu 50 % de l’unité d’affaires au Groupe Marks et Spencer (OTCMKTS :MAKSY) en août 2019. Cependant, en raison d’un accord existant avec Waitrose, Ocado.com n’a pas proposé de produits Marks and Spencer avant le 1er septembre 2020. L’activité UK Solutions & Logistics fournit des services de logistique et d’exécution à Ocado Retail et Supermarchés Morrison (OTCMKTS :MRWSY). Le troisième segment est son segment International Solutions, qui fournit sa plate-forme Ocado Smart (OSP) aux clients en ligne en dehors du Royaume-Uni.

Au premier semestre 2021, les ventes globales de la société se sont élevées à 1,32 milliard de livres sterling (1,82 milliard de dollars), soit 21,4% de plus qu’un an plus tôt. Ocado Retail a représenté 76% des ventes, UK Solutions & Logistics (22%) et International Solutions (2%).

Les bénéfices de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ont augmenté de 41,2 % au premier semestre à 61 millions de livres sterling (84,0 millions de dollars).

La solution matérielle et logicielle OSP de la société devrait continuer à augmenter les frais qu’elle reçoit des entreprises au Royaume-Uni et à l’étranger qui utilisent la solution d’Ocado. Les entreprises utilisant OSP en Amérique du Nord comprennent Kroger (NYSE :KR) aux États-Unis et Sobeys au Canada.

Ocado a ouvert trois CFC (centres de traitement des clients) au premier semestre 2021. Il en a 56 engagés, dont 15 en dehors du Royaume-Uni actuellement en construction. Il prévoit d’ouvrir cinq CFC en 2021 et neuf en 2022. Plus il y a de CFC ouverts, plus son segment International Solutions génère de revenus.

Si vous voulez risquer votre capital durement gagné sur une action de croissance, c’est un bien meilleur achat que ContextLogic.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.