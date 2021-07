Action WISH : la trajectoire de croissance et la récente baisse des prix en font un achat

Il ne semble pas y avoir de pénurie d’acteurs du commerce électronique essayant d’être le prochain Amazon (NASDAQ :AMZN). C’est un effort futile, bien sûr, et il n’y aura probablement jamais d’autre Amazon. Alors pourquoi ne pas créer une niche qui ne concurrence pas directement les autres géants du e-commerce ? ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) semble avoir emprunté cette voie en proposant un site Web de commerce électronique complet qui cible les personnes à faible revenu, et à la suite d’une première offre publique en décembre, tous les regards se sont tournés vers les actions WISH.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

ContextLogic opère sous la marque Wish et offre une expérience d’achat principalement mobile :

« Wish offre une expérience d’achat basée sur la découverte qui reflète la façon dont les consommateurs font leurs achats depuis des années dans les magasins physiques. Grâce à une interaction accrue, notre technologie apprend à connaître nos utilisateurs et organise un flux de produits qui leur est personnalisé. Nos commerçants élargissent continuellement leur sélection de produits pour offrir des produits plus diversifiés à des prix très compétitifs.

Fondée en 2010, Wish est désormais active dans plus de 100 pays et a généré 2,5 milliards de dollars de revenus bruts en 2020 avec environ 107 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

WISH Stock Investissement Locaux

Le marché du commerce électronique de détail est très vaste et en croissance. Il était estimé à 4,3 billions de dollars en 2020 et devrait atteindre près de 6,4 billions de dollars d’ici 2024. Le modèle commercial de Wish se concentre sur les consommateurs soucieux de leur valeur et cible les revenus des ménages inférieurs à 75 000 dollars par an, dont il existe de nombreux dans le monde.

Wish génère environ 46 % de son chiffre d’affaires en Europe, 40 % aux États-Unis et 14 % dans d’autres régions. Les revenus sont également diversifiés par sources puisque 72 % proviennent du marché principal, 20 % des services logistiques et 8 % de la publicité.

Plateforme Logistique

WISH exploite une plate-forme logistique exclusive complète avec plus de 90 % des colis expédiés via son système. Environ la moitié des colis expédiés utilisent ses principaux services auxiliaires sous cette plate-forme. Il s’agit notamment de la collecte du premier kilomètre, du groupage, du transport, de l’entreposage et de la livraison du dernier kilomètre. WISH propose ces services à de nombreux détaillants physiques, qui fournissent à ces magasins une solution de vitrine numérique clé en main. Il y a plus de 50 000 commerçants partenaires locaux sur la plateforme.

Au premier trimestre 2021, les délais de livraison et les remboursements liés à la livraison étaient tous deux à des niveaux historiquement bas, avec des remboursements liés à la livraison en baisse de 43 %. Wish Local a atteint 7% des commandes au premier trimestre, ce qui est une mesure clé car les commandes locales peuvent générer des marges beaucoup plus élevées.

WISH Stock Financials

Bien que la société existe depuis 2010, WISH est toujours une société de croissance en mode expansion qui génère des pertes d’exploitation importantes. La société a généré 2,5 milliards de dollars de revenus en 2020, soit une augmentation de 31 % par rapport à 1,9 milliard de dollars en 2019. Les pertes d’exploitation sont passées de 144 millions de dollars en 2019 à 631 millions de dollars en 2020.

Après l’entrée en bourse de WISH en décembre 2020, la société disposait d’un peu moins de 2 milliards de dollars de liquidités et de titres négociables, en baisse à 1,6 milliard de dollars à la fin du premier trimestre. L’entreprise continuera de générer des pertes d’exploitation en 2021 ainsi que probablement en 2023. Cependant, si l’entreprise continue de se développer, les flux de trésorerie disponibles pourraient être positifs dès l’année prochaine.

Conclusion

Les actions WISH se vendent avec une remise importante aux autres acteurs du commerce électronique sur la base du prix de vente. WISH vend à environ 2x les revenus estimés de 2021 tandis que le reste de l’industrie vend dans la gamme 3-5x. Je pense que l’entreprise a suffisamment de déclencheurs de croissance pour maintenir l’élan jusqu’à ce qu’une échelle critique puisse être atteinte. Si un objectif financier à long terme de 20 à 30 % de marges d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) peut être atteint, alors l’action WISH pourrait connaître des gains substantiels au cours des 3 à 5 prochaines années.

En fin de compte, acheter une entreprise aujourd’hui pour 6 milliards de dollars alors que vous auriez pu l’acheter il y a 6 mois pour 18 milliards de dollars semble avoir du bon sens. Mais dans ce marché haussier, les investisseurs semblent aimer acheter des choses quand elles sont plus chères que bon marché, alors que sais-je.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées aux investissements. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.