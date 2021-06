Action WKHS : Workhorse est toujours un achat basé sur des perspectives à long terme

Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) les investisseurs ont vu leurs avoirs augmenter considérablement en valeur à partir de la même période l’année dernière. L’action WKHS est passée de moins de 3 $ pièce en mai dernier à 41,34 $ le 4 février. Il s’agit d’une croissance de l’ordre de 1 300 %. Cette histoire n’avait rien à voir avec la pandémie. Au lieu de cela, c’était la perspective que le fabricant de camionnettes de livraison de véhicules électriques basé à Cincinnati pourrait décrocher un énorme contrat USPS de 6 milliards de dollars. Vendre pour 6 milliards de dollars de camionnettes de livraison pour une entreprise qui n’a enregistré que 377 000 $ de chiffre d’affaires l’année précédente ?

Source : Shutterstock

Pas étonnant que Workhorse soit en feu. Mais Workhorse a perdu ce contrat, donnant le coup d’envoi à une vente massive.

Cependant, les investisseurs mèmes ont commencé à accumuler les actions de WKHS lorsque la société a officiellement déposé une protestation contre la décision de l’USPS mercredi. Cela a entraîné une augmentation de 5,4% du stock WKHS. Ceux qui achètent WKHS en pensant que l’entreprise va voir ce contrat annulé commettent probablement une erreur. Cela étant dit, l’USPS n’est pas le seul jeu en ville et Workhorse a fait ses preuves en matière de véhicules de livraison de véhicules électriques.

Il s’agit d’une action Portfolio Grader cotée « B » avec un potentiel. Pour ceux qui pensent à long terme, le prix actuel du WKHS le rend tentant.

Contexte: Workhorse perd un contrat USPS, le stock WKHS matraqué

Il est temps de faire un bref historique, juste au cas où vous auriez manqué l’incroyable histoire derrière le stock Workhorse. Au printemps dernier, Workhorse était une entreprise spécialisée dans les camionnettes de livraison électriques à batterie. Ses C650 et C1000 ont été conçus pour le marché de la livraison du dernier kilomètre.

Les choses sont devenues intéressantes lorsque l’USPS a annoncé qu’elle accepterait des offres pour remplacer sa flotte de 163 000 véhicules de livraison. La date limite de mars 2020 pour prendre une décision a été prolongée jusqu’en juillet. À ce stade, il a été annoncé que Workhorse était l’un des quatre candidats restants pour le contrat de 6 milliards de dollars. Et Workhorse était la seule option tout électrique. C’était un facteur encore plus important lorsque la décision du contrat a été prolongée à nouveau, et Joe Biden a annoncé une poussée pour les flottes de véhicules électriques fabriqués en Amérique.

Ajoutant de l’huile sur le feu, les investisseurs détaillants ont transformé WKHS en un stock de mèmes à travers tout cela. Alors bien sûr, cela s’est transformé en une histoire de croissance à quatre chiffres.

Naturellement, le stock de WKHS s’est effondré lorsque l’USPS a choisi un entrepreneur de défense plutôt que Workhorse. Avec la défaite est venu un procès d’actionnaire.

Mise à jour: Workhorse porte la décision de l’USPS devant les tribunaux, WKHS Pops

Le dernier chapitre de cette histoire a débuté mercredi lorsque Workhorse a officiellement fait appel de la décision de l’USPS. Le mouvement était attendu, mais la nouvelle qu’il se produisait a fait éclater l’action WKHS. Les investisseurs de détail espèrent gagner, mais cela semble peu probable.

Interrogé à Bloomberg, un expert juridique a expliqué que les examens des contrats de l’USPS favorisent généralement le gagnant initial, notant : « Ces processus internes de règlement des différends n’apportent pas vraiment le soulagement » que recherchent les perdants de contrat.

Focus sur les perspectives à long terme

En mai, j’ai écrit sur l’énorme marché adressable des C650 et C1000 de Workhorse. Oui, perdre le contrat USPS pour 163 000 véhicules a été un coup dur. Cependant, plus de deux fois plus de camionnettes de livraison sont vendues chaque année aux États-Unis seulement. Ajoutez le mandat actuel d’éliminer les émissions, et le marché des fourgonnettes de livraison de véhicules électriques de Workhorse est énorme. D’autres clients font déjà des achats et cela va s’intensifier. C’est ce que les investisseurs devraient regarder – ne pas se focaliser sur le contrat USPS.

Résultat net sur le stock de WKHS

Les investisseurs de Workhorse ont eu un sacré tour au cours de la dernière année, mais la volatilité a tous été basée sur le contrat USPS. Le potentiel d’une victoire qui change la donne, la ruée vers les sorties lorsque le contrat a été perdu et maintenant plus d’espoirs grimpent à bord sur votre longue chance d’un appel réussi.

Tenez compte de tout cela et vous avez une entreprise avec des options de livraison de véhicules électriques éprouvées, des clients signés et un énorme marché adressable. Avec l’action WKHS en baisse de 65% par rapport à son sommet historique de février, son prix est juste pour les investisseurs prêts à s’accrocher pour que l’entreprise réalise ce potentiel à long terme.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

