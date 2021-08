Action XELA : la récente augmentation d’Exela Technologies n’est pas justifiée

in

Exela Technologies (NASDAQ :XELA) est en hausse d’environ 172% en 2021 et a une performance sur 1 an de 118,57%. L’action XELA a récemment affiché une performance sur 5 jours d’environ 31,04%. Néanmoins, mon analyse financière me laisse sans aucun intérêt.

Exela Technologies est une entreprise technologique, en particulier une entreprise mondiale d’automatisation des processus métier avec plus de 4 000 clients dans 50 pays.

C’est vrai que j’aime la technologie et que j’ai une forte passion pour les actions. Mais je suis pointilleux.

Je ne m’intéresse qu’aux bonnes actions avec de bons fondamentaux. Et surtout, des entreprises avec une grande valorisation. Le stock XELA n’est de loin pas sur cette liste.

Ce qui conduit à la question : Pourquoi le stock XELA a-t-il bougé en 2021 ?

XELA Stock Short-Squeeze

Une fois de plus, les commerçants de Reddit et d’autres forums de médias sociaux ont réussi à étouffer la société mondiale d’automatisation des processus commerciaux.

Le regain d’intérêt pour l’action XELA a fait passer l’action d’un prix de 1,45 $ début janvier 2021 à un sommet sur 52 semaines de 7,82 $ en mars.

Et puis, comme je l’ai écrit à plusieurs reprises, l’excitation a disparu et l’action est tombée à un prix récent de 3,23 $. Il s’agissait d’une vente de plus de 60%. Mais récemment, une brève reprise d’environ 30% s’est produite, avant que l’action ne se négocie à nouveau autour de 3,17 $.

Les investisseurs peuvent se demander si ce penny stock est une bonne affaire maintenant.

L’offre et la demande sans raisons évidentes feront bouger les cours des actions. C’est arrivé très récemment avec le stock XELA. Mais notez le bêta de 1,88 de l’action sur Yahoo Finance. C’est un titre très volatil. Il ne convient pas aux investisseurs qui sont nerveux face à d’énormes fluctuations de prix sur de très courtes périodes.

Nouvelles de l’entreprise

Exela a récemment annoncé une extension de ses services d’automatisation pour inclure le traitement intelligent des documents, ce qui a accru l’intérêt pour le stock XELA.

Suresh Yannamani, président d’Exela, a déclaré dans un communiqué :

« Exela continue d’itérer et de faire progresser les solutions pour répondre aux besoins changeants de nos clients. La dernière combinaison IDP et EON englobe l’environnement de travail en évolution depuis n’importe où que les clients et leurs employés adoptent.

Pendant ce temps, la société a déclaré que ses programmes DMR et DrySign avaient enregistré une forte croissance au cours du deuxième trimestre.

« L’expansion internationale se poursuit avec le lancement de DMR en France et en Allemagne prévu pour le T3FY21. » dit un communiqué de presse.

Ces nouvelles commerciales sont importantes car elles indiquent que l’entreprise se concentre sur la croissance et l’expansion de ses activités. Mais pour moi, ce qui compte le plus, ce sont les nouvelles liées à la finance et la performance financière de l’action.

Données financières : aucune excitation présente

Enfin, un autre communiqué de presse de la société comprenait les faits saillants financiers suivants :

85 millions de dollars levés dans le cadre du programme d’actions sur le marché de 150 millions de dollars lancé le 30 juin 2021 Le produit sera principalement utilisé pour réduire la dette et les intérêts débiteurs d’environ 25 millions de dollars, plus et la croissance des fonds au 30 juin, hors disponibilité d’emprunt supplémentaire

Cela signifie pour les investisseurs une dilution des actions, qui est négative pour la valorisation de l’action. Oui, lever des fonds peut être bon marché pour une entreprise publique. Mais cela a un coût très élevé, détruisant ou détériorant beaucoup la valeur intrinsèque du stock.

Je ne pouvais pas ignorer les résultats du premier trimestre 2021 de l’entreprise.

Exela a déclaré un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars. Il s’agit d’une baisse de 18% d’une année sur l’autre que la société a attribuée à la pandémie, aux « revenus de transition et aux ventes d’actifs ».

La perte de revenu nette déclarée était de 39,2 millions de dollars, contre une perte de 12,7 millions de dollars pour le premier trimestre 2020.

Et lorsque j’ai vérifié le résultat d’exploitation pour le premier trimestre, j’ai vu que la société a déclaré un chiffre positif de 4,3 millions de dollars par rapport à une perte de 2,2 millions de dollars au cours de la même période en 2020.

Mais la tendance à plus long terme compte. L’analyse de la tendance sur 5 ans sur MarketWatch pour l’action XELA montre une baisse du chiffre d’affaires sur 2 ans consécutifs, des pertes nettes pour tous les exercices 2016-2020, ainsi qu’un EBIT ou un résultat opérationnel également négatif pour les cinq années.

Et ma mesure financière préférée, le flux de trésorerie disponible, a été négative au cours des trois derniers exercices consécutifs.

Résultat final sur l’action XELA

Exela Technologies brûle de l’argent et a dilué ses actions pour générer des liquidités pour se développer.

Je transmettrai le stock XELA. En l’absence de bénéfices, une dilution récente des actions et un flux de trésorerie disponible négatif, cette action technologique n’est pas sur ma liste à surveiller. Ce n’est pas un ticket chaud, et certainement pas une entreprise chaude, sur la base de ses performances financières.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.

