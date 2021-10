Action XENE : Xenon a une belle histoire mais un prix trop élevé

Xenon Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ :XÈNE) est une action de biotechnologie qui a presque doublé au cours du mois dernier. Il s’agit d’une définition de stock chaud dans l’industrie de la biotechnologie, qui peut être très volatile et fortement influencée par des facteurs liés à l’actualité. Selon MarketWatch, les « produits de Xenon comprennent XEN496, XEN1101, XEN901 et XEN007 ». Et la grande nouvelle qui fait grimper les prix ces derniers temps pour l’action XENE concerne le XEN1101, un médicament pour le traitement de l’épilepsie.

Source : Shutterstock

L’action XENE peut nous fournir une leçon boursière précieuse.

Le 14 octobre 2021, l’action XENE a atteint un sommet de 34,87 $ sur 52 semaines. Les données de Yahoo! Les finances montrent que la fourchette de 52 semaines pour cette action biotechnologique est de 9,32 $ à 34,87 $. Le cours de clôture de l’action XENE le 15 octobre 2021 était de 33,66 $. La leçon à laquelle je fais référence concerne les différentes approches de l’investissement en actions – en choisissant soit les attentes, soit la réalité (c’est-à-dire les fondamentaux).

La plupart du temps, l’une de ces deux philosophies d’investissement détermine le cours de l’action et les deux pointent rarement dans la même direction. Mais lorsque les deux façons de choisir les actions sont en harmonie, alors c’est ce qu’on appelle le sweet spot, le meilleur des deux mondes.

Action XENE : les attentes sont élevées pour lutter contre l’épilepsie

Xenon Pharmaceuticals est une « société biopharmaceutique au stade clinique engagée dans le développement de thérapies innovantes pour améliorer la vie des patients atteints de troubles neurologiques ». L’accent est mis sur l’épilepsie, donc lorsque des nouvelles positives ont été rendues publiques le 4 octobre sur les résultats des essais cliniques pour XEN1101, le stock de XENE a doublé, clôturant à 31,50 $.

La société a publié un communiqué de presse qui montrait les principales conclusions suivantes :

« L’objectif principal de l’étude était d’évaluer la tendance dose-réponse de XEN1101 dans la réduction de la fréquence mensuelle des crises focales, sur la base d’un modèle ANCOVA classé. La réduction médiane en pourcentage de la fréquence mensuelle des crises focales était de 52,8 % dans le groupe XEN1101 25 mg, de 46,4 % dans le groupe XEN1101 20 mg et de 33,2 % dans le groupe XEN1101 10 mg par rapport à 18,2 % dans le groupe placebo. « XEN1101 a été généralement bien toléré dans cette étude avec des événements indésirables (EI) cohérents avec d’autres ASM. L’incidence des événements indésirables liés au traitement (EIT) était plus élevée dans les groupes de traitement que dans le groupe placebo, avec 62,3 % des patients du groupe placebo, 67,4 % des patients du groupe XEN1101 10 mg, 68,6 % des patients du groupe XEN1101 10 mg, le groupe XEN1101 20 mg, et 85,1 % des patients du groupe XEN1101 25 mg présentant au moins un EIT.

Ces résultats positifs d’essais cliniques aideront Xenon Pharmaceuticals à poursuivre le développement clinique sur la voie de la commercialisation du XEN1101. C’est la partie sur les attentes élevées.

Un rapport sur le marché mondial de l’épilepsie mentionne que la demande mondiale de médicaments contre l’épilepsie s’élevait à 4,6 milliards de dollars l’année dernière et devrait atteindre 5,8 milliards de dollars d’ici 2027, « avec un TCAC de 3,3% ». Le marché américain était d’environ 1,3 milliard de dollars en 2020, et il a noté la Chine, le Japon et le Canada comme d’autres opportunités de croissance dans ce secteur.

Les investisseurs s’attendent maintenant à ce que Xenon Pharmaceuticals obtienne une part importante de ce marché mondial des médicaments contre l’épilepsie. Mais que faire si les attentes ne se matérialisent pas ? La concurrence dans l’industrie pharmaceutique est très intense. Donc, même si nous sommes optimistes quant à la croissance du chiffre d’affaires de Xenon Pharmaceuticals, devons-nous quand même regarder ses fondamentaux ?

Pertes nettes et offre publique de soutien à la recherche

Les principaux facteurs qui font bouger les actions sont les bénéfices attendus et la croissance réelle ; le risque de l’entreprise; et des facteurs macro-économiques tels que les taux d’intérêt, le taux de chômage, l’emploi et la croissance économique.

Le rapport annuel 2020 de Xenon Pharmaceuticals a montré une croissance des revenus, atteignant un chiffre de 32,1 millions de dollars pour 2020, contre 6,8 millions de dollars pour 2019. La plupart des analystes y voient une entreprise en croissance.

Je constate cependant que les dépenses de recherche et développement ont augmenté pour 2020 à 50,5 millions de dollars contre 38,8 millions de dollars en 2019. Le résultat d’exploitation est négatif, et la majorité de la trésorerie n’est fournie que par des activités de financement telles que la dernière offre publique de 345 millions de dollars.

Ironiquement, cette décision de développer et de financer les essais cliniques de tous les produits de la société semble être plus efficace et moins chère pour Xenon Pharmaceuticals, car l’émission d’actions est considérée comme moins chère que l’émission de dette. Mais ce qui est bon pour l’entreprise ne l’est pas pour les actionnaires en raison de la dilution des actions.

Le rapport financier du deuxième trimestre 2021 a montré que pour le semestre clos le 30 juin 2021, le chiffre d’affaires s’élevait à 6,58 millions de dollars, soit beaucoup moins que le chiffre d’affaires publié de 20,46 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2020. La perte nette par action ordinaire s’est élargie à 94 cents. pour 2021 par rapport à une perte nette de 22 cents pour 2020. Mon point, il est encore trop tôt pour être optimiste sur la base de mesures financières réelles.

C’est le facteur de réalité. La plupart des sociétés de biotechnologie telles que Xenon Pharmaceuticals brûlent de l’argent et, jusqu’à ce qu’elles passent véritablement à la commercialisation, elles se négocient à des valorisations élevées. Xenon Pharmaceuticals ne fait pas exception à cette règle.

Dans l’un de mes articles précédents, j’ai écrit que même passer des essais cliniques de phase 2 à la phase 3 et obtenir des résultats positifs peut prendre des années, pas des mois. Je veux que Xenon Pharmaceuticals réussisse, mais la réalité actuelle ne supporte pas des attentes très élevées. Surveillez l’action XENE, mais l’acheter à ce prix est trop audacieux, trop risqué et injustifié sur la base de la véritable performance financière. De plus, d’autres offres d’actions peuvent avoir lieu pour soutenir le développement et les essais cliniques, et ce ne sera pas une bonne nouvelle.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.