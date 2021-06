Action XPEV : quand et comment les traders peuvent jouer sur les actions XPeng

C’était un bon début de semaine de travail pour XPeng (NYSE :XPEV). Et aujourd’hui, compte tenu de ce qui se passe hors et sur le graphique des prix et couplé à une stratégie d’options à risque limité, l’action XPEV est prête à offrir des rendements plus intelligents et ajustés au risque pour les investisseurs de demain.

Fisker (NYSE :RSF). Points de charge (NYSE :CHPT). Arcimoto (NASDAQ :FUV). Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS). Les véhicules électriques de toutes sortes étaient de retour en grande faveur auprès des investisseurs lundi. Et l’action XPEV, avec ses gains de 7,57% sur la séance, était à la hauteur des meilleures d’entre elles.

Pour les véhicules électriques dont les roues atterrissent sur les routes américaines ou dont les bornes de recharge se trouvent aux coins de Main & Wall Street, a ravivé l’enthousiasme pour la facture d’infrastructure du pays. Ce soutien s’appliquait également à un investissement fédéral sans précédent dans le développement de l’énergie propre et la construction d’une économie plus verte était un certain moteur.

La rotation aide le stock XPEV

Mais pour XPEV, basé en Chine, dont les voitures ne sont pas sur le sol américain, les actions ont probablement bénéficié d’une rotation continue du « risque sur » dans les actions de véhicules électriques.

En tant que groupe, les actions de véhicules électriques ont été parmi les investissements les plus durement touchés de cette année depuis la mi-février. Les facteurs incluent les taux d’intérêt, la pénurie de semi-conducteurs et les craintes liées aux prix multiples. Et ces derniers temps, disons simplement que Wall Street a changé d’avis.

Ce n’est pas tout ce que XPEV a pour lui cependant.

La capacité de Xpeng à évoluer intelligemment parallèlement au flux de trafic haussier de lundi était également liée à Tesla (NASDAQ :TSLA). Habituée des défis en Chine et dont le marché est le plus important au monde pour les véhicules électriques, Tesla a commencé le rappel de plus de 285 000 de ses véhicules à l’intérieur des frontières du pays.

Le rappel est le premier du genre pour Tesla. Et c’est troublant avec environ 30% des ventes de véhicules électriques de l’entreprise liées au marché chinois. Mais était-ce vraiment nécessaire ? Joanna Makris d’InvestorPlace considère la situation, dont le correctif est un simple correctif logiciel, comme moins une question de sécurité que comme une guerre territoriale que la Chine défend vigoureusement.

Le soutien de la Chine est essentiel

Quelle que soit la position des investisseurs sur les marchés libres ou contrôlés par l’État et qui pourrait finalement prévaloir, c’est aujourd’hui ce que c’est.

Et en ce moment, les actions de la Chine sont un certain soutien pour XPEV. Et à ne pas rejeter, il en va de même pour les véhicules électriques «intelligents» de XPeng, qui sont en guerre des armements contre d’autres concurrents nationaux Nio (NYSE :NIO), Société BYD (OTCMTKS :BYDDF) et d’autres.

En fin de compte, l’Internet avancé de Xpeng, les autos AI se sont fait un nom. Ils sont considérés comme des véhicules intelligents à un niveau technologique supérieur aux autres. Cela a contribué à fournir une aubaine avec XPEV qui a enregistré des gains de ventes sûrs et à trois chiffres au cours de la dernière année.

Et pour l’avenir, le graphique des cours de l’action XPEV laisse présager une dynamique similaire et proche et des bénéfices importants pour les investisseurs haussiers.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action XPEV

Source : Graphiques par TradingView

XPEV a connu une belle course depuis son creux à 22,73 $ début mai. Mais si nous devons faire confiance à la capacité d’une action en tant que mécanisme de prix prospectif, le rendement de 88 % d’aujourd’hui semble être un arrêt au stand pour la surperformance relative et absolue de l’action XPEV au cours de la seconde moitié de 2021.

Techniquement et comme le révèle le graphique hebdomadaire des prix, les actions de Xpeng sont entrées dans une deuxième semaine de consolidation des prix internes après avoir atteint un sommet relatif de 45,75 $. C’est la première pause de ce type de XPEV depuis le début de son rallye. Et c’est un répit bienvenu pour digérer le rallye et travailler dans des conditions de surachat.

La pause des actions se produit autour du marqueur de l’année en cours et du niveau de retracement de 38%. Autant, l’observation est une entrée de rupture qui semble bien positionnée pour un mouvement rapide et ferme dans le côté droit de la grande base corrective de l’action XPEV.

Aujourd’hui, je suggère de garder un œil sur les actions pour une cassure jusqu’à 45,75 $. Surtout, un croisement stochastique hebdomadaire haussier devrait accompagner la décision d’achat pour confirmer la dynamique des prix. Si, dans les prochains jours, les deux conditions sont remplies, un spread d’achat haussier légèrement hors-jeu d’août 50 $ / 55 $ devrait offrir des rendements surdimensionnés et ajustés au risque pour les taureaux XPEV, ce qui est logique sur et sur le graphique des prix.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.