Action ZIVO : 6 choses à savoir sur la biotechnologie ZIVO Bioscience alors que les actions explosent sans nouvelles

ZIVO Biosciences (NASDAQ :ZIVO) l’action monte en flèche vendredi malgré le manque de nouvelles concernant la société.

Source : Shutterstock

Au lieu de cela, il semble que nous ayons un autre cas classique d’un penny stock poussé plus haut par les commerçants de détail. Ces commerçants recherchent des actions bon marché pour pomper plus haut afin de pouvoir vendre leurs actions à un prix plus élevé.

Pour appuyer cette idée aujourd’hui, l’action ZIVO est fortement négociée. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 53 millions d’actions ont changé de mains. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 2,2 millions d’actions.

Curieusement, ce n’est même pas la première fois cette semaine que ces commerçants ont pompé des actions ZIVO. Nous avons vu une tendance similaire lundi qui a fait grimper les actions à un niveau incroyablement élevé avant de retomber.

En gardant cela à l’esprit, voici ce que les traders doivent savoir sur les actions ZIVO.

ZIVO Bioscience est une société de R&D aux États-Unis axée sur le développement de produits alimentaires à partir d’algues. Parmi ses offres figurent des produits à base d’algues comme aliments pour le bétail. Il propose également des options pour les personnes qui souhaitent également consommer des algues. La société souligne plusieurs avantages à cela. Parmi eux, un équilibre sain du cholestérol et un renforcement naturel du système immunitaire. Pour accompagner cela, les algues sont durables car la société a plusieurs souches en développement.

L’action ZIVO était en hausse de 68,8% vendredi matin mais est en baisse de 51,7% depuis le début de l’année.

