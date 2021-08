Action ZOM : Le moment d’acheter du Zomedica est peut-être proche

Clôturant à 69 cents par action le 26 août, on pourrait dire Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) revient à la case départ. Les actions de ce jeu de soins de santé pour animaux de compagnie ont connu des performances étonnantes plus tôt cette année, lorsque les actions ZOM sont devenues l’une des nombreuses actions cotées en cents envoyées «sur la lune» par les commerçants de détail. Changeant de mains pour environ 35 cents au début de 2021, il a rapidement atteint des prix proches de 3 $.

Mais depuis ? Cela a été un long voyage de retour à des niveaux de prix inférieurs à 1 $. Maintenant le « meme stock » Reddit l’engouement est apparemment terminé. Pourtant, vous ne voudrez peut-être pas donner une passe difficile à celui-ci. Au lieu de cela, comme la poussière est presque retombée, les investisseurs avides de risques pourraient trouver le mérite de prendre un pari avec cette société, qui en est aux premiers stades de la commercialisation de son produit de diagnostic pour animaux de compagnie Truforma.

Bien sûr, même en tenant compte de sa situation de trésorerie abondante, Zomedica semble surévalué, étant donné qu’il a une capitalisation boursière de plus de 600 millions de dollars contre des revenus essentiellement nuls. Alors, si c’est toujours cher, pourquoi considérer ZOM ?

Eh bien, il se peut que cela ne reste pas ainsi. S’il baisse, le stock de ZOM pourrait être à portée d’atteindre ce que je considère comme un point d’entrée intéressant (plus ci-dessous). En achetant à ce niveau, la hausse potentielle peut l’emporter sur le risque ici.

Stock ZOM : Avec le battage médiatique terminé, quelle est la prochaine étape ?

La tendance du « meme stock » a tenté et n’a pas réussi à faire son retour en juin. Depuis juillet, les actions populaires auprès de la communauté r/WallStreetBets de Reddit ont globalement tendance à baisser. Bien sûr, l’action ZOM vient de voir un rapide pop le 26 août, mais les prix semblent à nouveau s’assouplir. Il y a de fortes chances que les actions ne surgissent pas seules de frénésie spéculative de si tôt.

Mais cela signifie-t-il que ce titre est voué à continuer à baisser ? Peut-être, revenons-en aux centimes littéraux pour lesquels il s’échangeait avant que le battage médiatique pour Truforma ne se produise pour la première fois ? Pas nécessairement. Comme le montrent les déclarations faites par la société dans sa dernière publication de ses résultats trimestriels, les choses avec Truforma pourraient bientôt reprendre. C’est grâce au fait que deux nouveaux tests doivent être utilisés avec la plate-forme.

Cela profitera à l’entreprise de deux manières. Premièrement, les tests aideront à diagnostiquer les maladies avec plus de précision et, à leur tour, généreront plus d’intérêt pour le produit de Zomedica. Et deuxièmement, les cartouches de dosage pourraient également fournir une source de revenus récurrente. Le PDG Robert Cohen a comparé cela à un modèle de lame de rasoir.

Ces développements – fonctionnant en tandem avec le programme d’appréciation de la clientèle de ZOM (qui fournit la machine en échange d’un engagement à acheter les cartouches de dosage) – pourraient être la clé pour atteindre des chiffres de vente plus élevés à l’avenir

Jouez au jeu de l’attente

Ainsi, le programme d’appréciation de la clientèle et le nouveau déploiement d’essais devraient contribuer à stimuler les ventes plus tard cette année. Cependant, même si cela fait passer les ventes en millions, le stock de ZOM sera toujours à un prix élevé. Comme je l’ai laissé entendre ci-dessus, même si vous déduisez la position de trésorerie élevée de Zomedica (276,2 millions de dollars) de sa capitalisation boursière (au 27 août), vous obtenez une valeur d’entreprise d’environ 348 millions de dollars.

Même en utilisant les prévisions de ventes des analystes de l’année prochaine (15,2 millions de dollars), il est difficile de justifier l’évaluation actuelle. Encore une fois, comme je l’ai écrit en juillet, un point d’entrée plus raisonnable reste autour de 35 cents par action.

Pourquoi ce montant ? À ce niveau, le risque de baisse peut être minime. C’est un prix pas trop éloigné de la valeur de l’argent liquide sur son bilan. Opérant dans le rouge, Zomedica travaille peut-être lentement à travers son trésor de guerre. Mais, étant donné que ses pertes pour le trimestre de juin se sont élevées à seulement 4,7 millions de dollars, il faudra beaucoup de temps avant que l’argent ne s’épuise.

Alors, tout compte fait ? Attendre une autre diapositive ici semble être la meilleure chose à faire.

N’achetez pas encore d’actions ZOM

Avec la fin de l’engouement pour le « meme stock », Zomedica ne va se rallier que sur ses propres mérites. Heureusement, avec sa stratégie susmentionnée pour stimuler les ventes, il pourrait enfin connaître un certain succès plus tard cette année.

Cela dit, vous ne voudrez peut-être pas plonger dès que possible. Au prix actuel, la valeur implicite de l’activité opérationnelle de ce nom reste trop élevée. Pourtant, s’il continue à reculer ? Votre moment pour bondir ici pourrait enfin émerger.

En fin de compte, le stock de ZOM est toujours cher. Ne l’achetez pas maintenant, mais gardez-le sur votre radar au cas où il atteindrait des prix plus raisonnables autour de 35 cents et moins.

