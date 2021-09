Action ZOM : Même 53 cents, c’est trop pour l’action Zomedica en ce moment

À un moment donné, les investisseurs aimaient Zomédica (NYSE :ZOM). Étourdis d’impatience, les investisseurs ont fait passer l’action ZOM de six cents à 2,90 $ pour un gain de 4 733 % en deux mois environ. Chaque 1 000 $ risqué aurait valu plus de 48 000 $.

Le stock ne pouvait pas faire de mal.

C’est parti, alimenté par une combinaison de Reddit mania et la commercialisation imminente de son produit de diagnostic au point de service. Même l’industrie des animaux de compagnie hurlait d’impatience. Peu de temps après, la société a annoncé sa première vente commerciale.

Ensuite, tout est allé aux déchets d’animaux de compagnie, comme l’a annoncé la société : « Le produit phare de Zomedica – TRUFORMA – est destiné à avoir cinq tests initiaux pour tester les troubles surrénaliens et thyroïdiens, qui seront suivis de nombreux autres tests pour traiter d’autres états pathologiques. Trois des tests initiaux (TSH, tT4 et Cortisol) sont actuellement disponibles », selon la mise à jour de la société.

À 53 cents, je ne prends pas ça. Du moins, pas avant que Zomedica Corp. ne trouve son chemin hors de la niche.

Après avoir enregistré une perte nette de 4 millions de dollars au premier trimestre, la société a enregistré une perte de 4,7 millions de dollars, ou 0,5 cent par action, pour les trois mois clos le 30 juin. C’est comparable à la perte de 5,3 millions de dollars, ou 0,02 dollar par action, un il y’a un an. Pour les six mois clos le 30 juin, il a affiché une perte de 8,7 millions de dollars, ou 1 cent par action.

Les revenus pour la période de trois mois se sont élevés à 15 693 $. Pour les six mois, les revenus ont atteint 29 817 $. Tout cela grâce à une activité de vente limitée.

Malheureusement, la situation pourrait ne pas s’améliorer avant un certain temps.

Comme l’a dit même Robert Cohen, PDG :

« Depuis un certain temps maintenant, nous nous concentrons sur l’exécution des nombreuses activités en coulisses nécessaires pour faire progresser et développer une jeune entreprise. Après un retard dû, en partie, à la vente inattendue de notre partenaire de distribution et au manque d’achèvement des tests fT4 et ACTH de notre partenaire de développement, nous avons mis en place un nouveau plan pour placer les instruments TRUFORMA® dans les cliniques vétérinaires.