Action ZOM : pourquoi la pression économique pourrait s’intensifier contre Zomedica

Sur le front des choses, vous ne trouverez peut-être pas de meilleur récit évident (bien que hautement spéculatif) que Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM), le spécialiste des soins vétérinaires spécialisé dans les plateformes de diagnostic. Auparavant entraînée par une intense pression des mèmes, l’action ZOM s’est retrouvée à fournir des rendements fulgurants avant que tout ne tourne au vinaigre.

Contrairement à d’autres échanges de mèmes qui incitaient les gens à se gratter la tête, Zomedica commandait au moins une théorie haussière crédible. Comme YPulse.com l’a souligné il y a un an, 76% des millennials sont des propriétaires d’animaux (ou des parents d’animaux pour utiliser le lexique commun). Au sein de ce groupe démographique, plus de la moitié ont déclaré avoir des chiens et 35% ont déclaré avoir des chats. Donc, juste sur la base des chiffres, l’action ZOM semble prometteuse.

Un autre facteur encourageant ? YPulse rapporte que les millennials représentent la plus grande génération vivante. De plus, étant donné qu’ils constituent également la plus grande génération de la main-d’œuvre américaine, faites simplement le simple exercice de déduction. Les millennials gagnent de l’argent, et nombre d’entre eux sont ou entrent dans leurs meilleures années de revenus. Combiné à leur jeunesse, le stock de ZOM a potentiellement une longue trajectoire de rentabilité.

Alors, pourquoi Zomedica a-t-il été si décevant au cours des six derniers mois ? Au cours de cette période, l’action ZOM a perdu près de 70%, ce qui est désastreux, peu importe la façon dont vous le regardez. Le contributeur d’InvestorPlace, Muslim Farooque, a clairement repris le ton cramoisi des actions de Zomedica, accusant les “mauvaises performances financières” de la société sous-jacente.

Plus précisément, Farooque a mis en garde contre les problèmes du côté de l’offre, notant que “le PDG Robert Cohen a souligné les problèmes liés à l’accélération du lancement commercial de Truforma dans la mise à jour du deuxième trimestre”. De plus, mon collègue a expliqué que Cohen « associait les faiblesses de l’offre à ses partenaires. Son partenaire de distribution, Miller Veterinary Supply a récemment été acquis par Patterson Companies. La vente inattendue de son distributeur clé a contraint l’entreprise à modifier sa stratégie de vente.

Par conséquent, bien que cela ne soit pas utile à court terme, je pense qu’il y a un vent contraire à plus long terme plus inquiétant à considérer.

Les forces économiques peuvent mettre le stock de ZOM dans une impasse

Certes, toute unité d’équité basée sur les animaux de compagnie est susceptible d’avoir un fort enthousiasme des investisseurs en raison du puissant catalyseur du millénaire. Mais ce que les acheteurs potentiels de stock ZOM doivent savoir, c’est que de tels catalyseurs ne fonctionnent pas dans le vide et sont loin d’être invulnérables aux pressions extérieures.

Par exemple, YPulse déclare que « Plus de deux propriétaires d’animaux de 16 à 34 ans sur cinq disent qu’ils considèrent leurs animaux de compagnie comme leurs enfants, et le même nombre déclare que passer plus de temps à la maison [due to the pandemic] les a rapprochés de leur animal de compagnie.

Cela dit, comment pourrait-on être baissier à propos des actions ZOM avec ce genre d’optimisme des consommateurs ? Facile. L’enquête repose probablement sur l’hypothèse de temps normaux à venir une fois la crise de santé publique estompée. Mais la vraie question que vous devriez vous poser est la suivante : que se passe-t-il si nous ne revenons jamais à la normale ?

En 2017, NBC News a publié un titre intéressant : « Une grande raison pour laquelle les milléniaux achètent des maisons ? Pour leurs chiens. Un sondage Harris au nom de SunTrust Mortgage « a révélé que 33 % de la décision des acheteurs de maison de la génération Y d’acheter une maison était principalement motivée par leur chien. Les amis à fourrure surpassaient les cloches de mariage (25 % ont cité le mariage comme leur principale motivation pour acheter une maison) et les enfants aussi (seulement 19 % ont déclaré que la naissance d’un enfant était leur principale motivation).

À première vue, cela semble très lucratif pour le stock de ZOM. Mais encore une fois, les chercheurs ont mené ce sondage en 2017. Nous vivons actuellement dans des circonstances bien différentes.

Entre le moment où NBC News a publié son rapport jusqu’en mai 2021, l’indice national des prix des maisons américaines S&P/Case-Shiller a bondi de près de 32 %. Les maisons ne sont tout simplement pas abordables en ce moment, en particulier pour les milléniaux qui aiment les animaux de compagnie.

Or, force est de constater que les jeunes sont intéressants à accéder à la propriété. Si c’est le cas, quelque chose doit donner.

La réduction des coûts est là où ça fait mal

Je ne suggère pas que les millennials abandonneront leurs animaux de compagnie comme beaucoup de gens l’ont fait pendant la Grande Récession. Là encore, lorsque la pression vient à s’abattre sur une autre crise économique, vous ne pouvez pas retirer complètement ce scénario du tableau.

Mais un résultat plus réaliste est que les milléniaux commenceront simplement à réduire leurs dépenses. Les soins vétérinaires pourraient être l’un de ces éléments. En fait, cette tendance inquiétante pour le stock de ZOM se confirme selon les données de l’American Pet Products Association.

“Sur les quatre segments couverts par l’APPA, les soins vétérinaires et les ventes de produits ont le moins augmenté en termes de croissance YOY”, ai-je écrit en juillet.

Donc, même si les commerçants de mèmes parviennent à tirer une autre explosion à court terme pour les actions ZOM, je serais prudent. À moins que vous ne prévoyiez une conjoncture économique robuste, les éléments environnants pour Zomedica ne s’alignent pas favorablement.

