Actions à acheter : 15 670-15 800 zone de négociation clé pour Nifty, déclencheur majeur d’expiration F&O ; TCS et Tata Motors pourraient se rallier

Pour Nifty, 15670 et 15800 sont des zones commerciales importantes sur le marché. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Sur une base hebdomadaire, nous avons assisté à une reprise spectaculaire du marché. La semaine dernière, le marché est passé au niveau de 15450, qui était le niveau le plus élevé précédent pour le marché, cependant, alors que le marché tombait sur ce support, nous avons assisté à une reprise généralisée du marché. Les matières premières et les financières ont rejoint le rallye, signalant que le marché est prêt à repousser les 16 000 niveaux.

Le Nifty a touché un précédent record mardi et a invité les bénéfices. Le Nifty / Sensex s’est progressivement amélioré de 15900 à 15750. Si nous regardons le marché sur la base de la clôture, cela peut être appelé une clôture statique. La principale raison derrière cela est le témoignage de la Fed américaine. L’expiration mensuelle/trimestrielle est également un déclencheur important. Pour Nifty, 15670 et 15800 sont des zones commerciales importantes sur le marché. Gardez un stop loss de 15550 et achetez jusqu’à 15700/15650. Soyez prêt au-dessus de 15900 pour les niveaux 16050/16150.

Si le marché met du temps à dépasser les 15900 niveaux, la dynamique se déplacerait dans les secteurs défensifs (FMCG, technologie et produits pharmaceutiques). Cependant, après le licenciement de 15900, les matières premières et les valeurs financières soutiendraient le marché pour dépasser les 16000 niveaux.

Services de conseil Tata (TCS)

ACHETER, CMP : Rs 3 304, CIBLE : Rs 3 470, SL : Rs 3 230

L’action se négocie dans une formation de graphique Rising Channel, ce qui rend les séries supérieures et inférieures supérieures à une échelle hebdomadaire et mensuelle. Par conséquent, tous les principaux indicateurs de tendance techniques tels que Macd et ADX sont solides et stables. Par conséquent, le mouvement à la hausse par rapport au niveau actuel est très susceptible de se poursuivre au cours des prochaines sessions.

Laboratoires Divis

ACHETER, CMP : Rs 4 297, CIBLE : Rs 4 510, SL : Rs 4 210

L’action est dans une forte tendance haussière et toute correction mineure est considérée comme une opportunité d’achat par les haussiers. SMA et s’est inversé avec une forte formation de chandelier haussier, nous nous attendons donc à ce que la tendance à la hausse persiste par rapport aux niveaux actuels.

Compagnie d’assurance-vie SBI

ACHETER, CMP : Rs 1 005, CIBLE : Rs 1 055, SL : Rs 985

Au cours des dernières séances de bourse, l’action se négocie dans une formation rectangulaire proche de ses sommets précédents et se maintient bien au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme. Une base solide a donc été formée pour la nouvelle étape d’une tendance haussière pour le compteur, en plus du volume en hausse. ainsi qu’une forte tendance haussière en chandeliers indiquent un nouveau mouvement haussier à court terme.

Moteurs TATA

ACHETER, CMP : Rs 337,25, CIBLE : Rs 355, SL : Rs 330

Sur une période plus large, l’action a formé un modèle de graphique plus haut et plus bas qui l’a conduit à un mouvement à la hausse, cependant, la récente correction des prix de sa zone de résistance a plongé le compteur jusqu’à son importante zone de retracement en raison du rallye de recul. vu pour aller plus loin par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

