Actions à acheter : 2 actions aux fondamentaux solides, support technique ; peut se rallier jusqu’à 15%

Les analystes d’ICICI Direct ont sélectionné deux actions qui, selon eux, présentent une tendance solide sur le graphique et sont soutenues par de bons fondamentaux pour jusqu’à 15% de hausse. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty sont sortis de leurs plus bas au cours des dernières séances de bourse, annulant certaines pertes subies au cours du mois précédent. Malgré la hausse, l’indice Nifty 50 n’a pas franchi sa résistance cruciale à court terme dans la fourchette 17500-17600. Une activité spécifique aux actions a été conseillée aux investisseurs par divers analystes, repérant des opportunités sur le marché. Les analystes d’ICICI Direct ont sélectionné deux actions qui, selon eux, présentent une tendance solide sur le graphique et sont soutenues par de bons fondamentaux pour jusqu’à 15 % de hausse au cours des trois prochains mois.

Shoppers Stop – Acheter

Objectif de prix – Rs 425

Stop-loss – Rs 320

Jusqu’à présent cette année, Shoppers Stop a zoomé de près de 80%, surperformant les indices de référence. Cependant, au cours du dernier mois, le stock a baissé de plus de 3%. « Actuellement, la formation de base plus élevée au-dessus de l’EMA de 50 jours a coïncidé avec des sommets de niveau pré-Covid signifie une force inhérente qui augure bien de la reprise de la tendance à la hausse primaire », a déclaré ICICI Direct. La société de courtage a ajouté que la formation actuelle du graphique a préparé le terrain pour défier les récents sommets de Rs 409 et se diriger progressivement vers Rs 425 par action. « Structurellement, le titre a formé un plus haut plus bas (sur le graphique annuel) après un mouvement correctif de trois ans, indiquant la conclusion d’une phase corrective qui augure bien d’une accélération de la dynamique haussière », ont-ils ajouté.

Du côté fondamental, la position de liquidité de Shoppers Stop reste assez stable avec des liquidités et des investissements d’une valeur de Rs 151 crore. « Au cours des 18 prochains mois, la société prévoit d’ajouter 20 magasins départementaux et 20 magasins de beauté. La superficie totale du magasin devrait passer de 4,2 millions de pieds carrés à 4,8 millions de pieds carrés », a déclaré la société de courtage tout en ajoutant qu’elle s’attend à ce que la société relance sa trajectoire de revenus et son profil de marge. Le cours cible indique une hausse de près de 15 %.

Tech Mahindra – Acheter

Objectif de prix – Rs 1850

Stop-loss – Rs 1,475

L’indice des technologies de l’information a connu une certaine consolidation récemment après avoir surperformé au cours de l’année civile. « Dans l’espace informatique, nous restons constructifs sur Tech Mahindra car il a relativement surperformé ses pairs tout en maintenant bien au-dessus de son EMA de 50 jours qui a lieu depuis mai 2020 et se consolide actuellement à un niveau record », a déclaré ICICI Direct. La société de bourse a ajouté que l’action pourrait augmenter et se diriger progressivement vers 1 850 Rs, car il s’agit d’une extension de 138,2% du rallye de la mi-octobre. Le support est à Rs 1475 chacun.

Tech Mahindra fait partie des principales sociétés informatiques du pays. L’entreprise a déclaré un bénéfice net de Rs 4 428 crore au cours de l’exercice précédent, qui devrait atteindre Rs 5 711 crore et Rs 6 583 crore au cours des deux prochaines années. Les analystes d’ICICI Direct ont une vision positive de l’action, la valorisant à Rs 1 860 par action ou 25x P/E sur FY23E EPS. Actuellement, Tech Mahindra se négocie à Rs 1 595 par action, ce qui implique une hausse de 15,9% par rapport aux niveaux actuels.

