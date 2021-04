Actions à acheter: 7 actions à long terme à acheter avec votre remboursement d’impôt

Au cours de la semaine dernière, l’Internal Revenue Service (IRS) a émis plus de 68 millions de remboursements. En outre, au cours des dernières semaines, l’IRS a distribué plus de 161 millions de paiements pour le troisième chèque de relance. En général, il est très tentant de se lancer dans une frénésie de consommation. Cependant, j’aime l’idée d’affecter une partie de votre remboursement d’impôt à l’investissement en actions. Il existe plusieurs actions intéressantes à acheter, et un investissement à long terme dans ces noms peut vous aider à alourdir votre portefeuille.

Aujourd’hui, nous allons discuter de sept actions à acheter avec votre remboursement d’impôt. J’ai sélectionné quatre valeurs de croissance de différents secteurs. Ces actions ont un potentiel de hausse important au cours des prochaines années. De plus, j’ai sélectionné trois actions provenant d’industries relativement matures. Bien que ces sociétés investissent toujours dans la croissance et l’innovation, le revenu de dividendes est une autre raison clé de sélectionner ces actions.

Examinons de plus près ces actions à acheter pour les prochaines années:

Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE)

Santé Teladoc (NYSE:TDOC)

Carré (NYSE:SQ)

Twist Bioscience (NASDAQ:TWST)

Lockheed Martin (NYSE:LMT)

Pomme (NASDAQ:AAPL)

Walmart (NYSE:WMT)

Actions à acheter: Coinbase Global (COIN)

Les crypto-monnaies en sont encore à un stade d’adoption précoce et COIN est peut-être l’un des meilleurs pari de l’espace crypto. Le stock COIN s’est refroidi après avoir atteint des sommets de 429 $ à la cotation. Je pense que les niveaux actuels sont intéressants pour une nouvelle exposition au stock en utilisant votre remboursement d’impôt.

Du point de vue de la croissance, la société a signalé 43 millions d’utilisateurs vérifiés pour l’exercice 2020. Les utilisateurs vérifiés devraient passer à 56 millions d’ici le premier trimestre de 2021. Il est important de noter que les utilisateurs effectuant des transactions mensuelles étaient de 2,8 millions en décembre 2020. Les utilisateurs effectuant des transactions sont devrait passer à 6,1 millions d’ici le premier trimestre 2021. De toute évidence, cela indique une adoption rapide de la cryptographie.

Un autre point important est que pour l’année en cours, la société a guidé pour un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars. De plus, le BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est guidé à 1,1 milliard de dollars. L’entreprise semble être une machine potentielle de trésorerie dans les années à venir.

Suite au succès de l’offre publique initiale (IPO), la société compte intensifier ses efforts de marketing. Au fur et à mesure que les utilisateurs effectuant des transactions se multiplient, l’entreprise est en mesure de générer une croissance saine. L’action COIN vaut donc la peine d’être détenue dans votre portefeuille à long terme. L’espace cryptographique sera probablement beaucoup plus grand au cours de la prochaine décennie.

Teladoc Health (TDOC)

L’action Teladoc est un autre nom parmi les actions à acheter dans un secteur qui en est à un stade de croissance précoce. En février 2021, l’action TDOC avait atteint un sommet historique de 308 $. Après une forte correction, le titre semble être en mode consolidation autour de 175 $.

Cela semble être une bonne opportunité d’accumulation. Les estimations des analystes indiquent un objectif de prix de 245,93 $ pour l’action. Cela impliquerait une hausse de 40,5% par rapport aux niveaux actuels.

La pandémie a entraîné une forte croissance des soins de santé virtuels, et ce changement est susceptible d’être permanent. On s’attend à ce que d’ici FY2027, le marché de la santé virtuelle vaudra 122 milliards de dollars. Teladoc Health est bien placé pour bénéficier des vents favorables de l’industrie.

L’entreprise est déjà sur une trajectoire de forte croissance. Pour FY2020, la société a enregistré une croissance de 98% sur une base annuelle. Pour l’année, la croissance du chiffre d’affaires est guidée à 80,5%. De plus, le BAIIA ajusté devrait s’établir à 265 millions de dollars.

Il convient également de noter qu’au cours de l’exercice 2019, les membres rémunérés étaient de 36,7 millions. L’année dernière, le nombre de membres rémunérés était de 51,8 millions. Pour l’année, la société a guidé pour un abonnement payant de 53 millions (milieu de gamme). Le point clé est qu’au fur et à mesure que l’adhésion payante augmente, la visibilité des revenus et des flux de trésorerie s’améliorera.

Au cours des cinq prochaines années, Teladoc Health est susceptible de générer des flux de trésorerie opérationnels et disponibles solides. Par conséquent, l’action TDOC mérite d’être prise en considération et constitue une action de base possible du portefeuille.

Carré (SQ)

Une autre grande tendance qui mérite d’être suivie est l’adoption croissante des portefeuilles numériques. L’année dernière, l’utilisation mondiale des portefeuilles mobiles a dépassé les liquidités pour la première fois pour les paiements en magasin. Alors que l’adoption des portefeuilles numériques se poursuit à un rythme soutenu, l’action SQ fait partie des meilleures actions à acheter.

Square a connu une forte croissance du nombre d’utilisateurs actifs de Cash App. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le stock SQ reste résilient à des niveaux plus élevés. À partir de l’exercice 2020, l’application Cash rapportait 36 ​​millions de clients actifs par mois. En outre, plus de 80 millions de personnes ont effectué des transactions avec Cash App, et ce sont des utilisateurs actifs potentiels dans les années à venir.

À l’exclusion Bitcoin (CCC:BTC-USD), Cash App a généré 344 millions de dollars de revenus d’abonnement et de services pour le quatrième trimestre 2020. Ce chiffre a augmenté de 113% d’une année sur l’autre. Avec des marges brutes élevées, l’application Cash peut être un fileur d’argent. Même avec une croissance de 100% pour l’année en cours, les revenus d’abonnement et de services Cash App (annualisés) sont probablement supérieurs à 2 milliards de dollars.

Les revenus Bitcoin de Cash App devraient également connaître une croissance robuste. Rien que pour janvier 2021, plus d’un million de clients ont acheté Bitcoin pour la première fois. En outre, l’écosystème de vendeurs de la société a continué d’afficher une croissance régulière au cours des deux derniers trimestres. C’est un autre segment d’activité avec un grand marché adressable aux États-Unis.

Twist Bioscience (TWST)

L’action TWST a été une surperformante, ayant bondi de 319% au cours de la dernière période d’un an. J’inclurais toujours le nom parmi les actions à acheter avec un horizon d’investissement à long terme.

Twist Bioscience est une histoire de croissance dans le secteur de la biologie synthétique. Avec l’innovation au premier plan, l’histoire de la croissance de l’entreprise en est encore à ses débuts. Pour mettre les choses en perspective, la société estime que le marché de la biologie synthétique a un potentiel annuel de 1,8 milliard de dollars.

La société compte déjà 2 200 clients dans le segment de la biologie synthétique et du prochain séquençage du génome. Même dans le segment bio-pharmaceutique, le marché des inhibiteurs de point de contrôle devrait atteindre 40 milliards de dollars d’ici FY2025. Dans un développement significatif, la société a reçu l’approbation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le séquençage de nouvelle génération du test Covid-19.

En termes de croissance des revenus, Twist a enregistré un chiffre d’affaires de 28,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020. Sur une base annuelle, la croissance des revenus a été de 64%. Je pense que la croissance va probablement s’accélérer dans les années à venir avec les ajouts de clients et la croissance du carnet de commandes.

Les investissements de Cathie Wood valent la peine d’être suivis pour les investisseurs intéressés par les technologies de rupture. L’action TWST fait partie des principaux titres du FNB ARK Révolution génomique (CHAUVES-SOURIS:ARKG).

Lockheed Martin (LMT)

Avec un dividende annuel de 10,40 $ et un rendement de dividende actuel de 2,79%, les actions LMT sont parmi les meilleures actions à revenu à acheter. De plus, à un ratio cours / bénéfices (P / E) à terme de 14,01, l’action semble se négocier à des valorisations attrayantes.

Pour le premier trimestre de 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 16,3 milliards de dollars. En outre, il a déclaré des flux de trésorerie d’exploitation de 1,7 milliard de dollars. Pour l’année complète, la société a augmenté les prévisions de flux de trésorerie d’exploitation (OCF) à 8,9 milliards de dollars. Par conséquent, les dividendes sont sûrs et peuvent potentiellement augmenter à mesure que l’arriéré augmente.

En fait, la société a fourni des perspectives pour les deux prochaines années et le flux de trésorerie d’exploitation est guidé à 9 milliards de dollars. Actuellement, la société a un carnet de commandes de 147 milliards de dollars, ce qui offre une visibilité claire sur les revenus.

Il est important de noter que pour l’année en cours, la société prévoit de générer un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars à partir du segment spatial. Avec un intérêt et des investissements croissants dans ce domaine, l’entreprise est bien placée pour en profiter.

En termes de croissance de l’arriéré, la plupart des pays de l’OTAN sont en deçà de l’objectif de dépenses de défense. Les pays devraient consacrer 2% de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense d’ici l’exercice 2024. Alors que les dépenses augmentent au cours des prochaines années, je m’attends à ce que le carnet de commandes de la société reste solide.

Pomme (AAPL)

L’action AAPL se négocie au même niveau qu’au début de septembre 2020. Je crois fermement que l’action est positionnée pour une cassure après une longue période de consolidation.

De plus, compte tenu de la surabondance de trésorerie de la société, il est très probable que les dividendes continueront d’augmenter dans les années à venir. L’action offre donc un potentiel de plus-value en plus d’une croissance des dividendes sur une base soutenue.

Pour le premier trimestre de 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 111,4 milliards de dollars, en hausse de 21% d’une année sur l’autre. J’aime le fait que l’entreprise soit de plus en plus diversifiée en termes de chiffre d’affaires. Avec la forte dynamique du segment des vêtements et des services, une croissance saine du chiffre d’affaires devrait se maintenir.

Le projet de voiture électrique d’Apple pourrait encore en être à ses débuts. Cependant, le segment attirera probablement l’attention et la réévaluation des actions une fois que le calendrier sera plus clair.

Récemment, Apple a annoncé que la société investirait 430 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Ces investissements seront probablement dans le domaine de l’ingénierie du silicium et de la technologie 5G. Je ne serai pas surpris si l’entreprise poursuit sa croissance inorganique pour diversifier son portefeuille de produits et services axés sur l’innovation.

Dans l’ensemble, AAPL fait partie des meilleures actions à acheter à long terme. Au cours des cinq prochaines années, les revenus et les flux de trésorerie de la société seront probablement considérablement diversifiés.

Walmart (WMT)

L’action WMT est un autre nom qui mérite d’être ajouté à votre portefeuille à long terme. Le cours des actions étant stable depuis plus de six mois, une cassure à la hausse semble due. L’action WMT offre également un dividende sain de 2,20 $, ce qui implique actuellement un rendement du dividende de 1,6%.

Avec une économie américaine largement basée sur la consommation, des entreprises comme Walmart devraient poursuivre une croissance stable. En outre, alors que Walmart poursuit ses ventes omnicanales, la croissance devrait s’accélérer avec un potentiel de flux de trésorerie à la hausse. Pour le quatrième trimestre 2021, la société a enregistré une croissance de 69% de ses ventes en ligne aux États-Unis.

En termes de rendement pour les actionnaires, Walmart a déclaré 36,1 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et 25,8 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2021. Cela donne à l’entreprise une marge de manœuvre suffisante pour augmenter les dividendes et les rachats d’actions.

Il convient également de noter que pour l’année, la société prévoit d’investir 14 milliards de dollars dans le renforcement des capacités et de l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement. Cela aidera probablement l’entreprise à répondre à la demande croissante et à améliorer sa productivité.

Walmart est également présent sur les marchés internationaux qui incluent la Chine, l’Inde, le Canada et le Royaume-Uni. Le marché indien est encore à un stade de croissance précoce et offre de vastes possibilités de hausse des revenus.

Dans l’ensemble, l’activité de la société est une machine à flux de trésorerie établie, et l’action WMT semble attrayante aux niveaux actuels.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche sur le crédit, la recherche sur les actions et la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.