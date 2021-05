Actions à acheter: 7 meilleures actions à acheter dès que vous obtenez votre remboursement d’impôt

L’une des agences fédérales les moins appréciées, l’Internal Revenue Service (IRS) n’est pas connue pour sa posture amicale. Néanmoins, donnons du crédit là où c’est dû. L’IRS a eu le bon sens de savoir que de nombreux Américains souffraient. Par conséquent, il a décidé de prolonger sa date limite de déclaration de revenus au 17 mai. Si vous êtes un procrastinateur, vous obtiendrez bientôt votre remboursement d’impôt, ce qui évoque l’idée des meilleures actions à acheter avec lui.

Tout d’abord, permettez-moi de dire l’évidence. Un remboursement d’impôt n’est en réalité qu’un bel euphémisme américain pour donner à l’Oncle Sam un prêt sans intérêt. Mais c’est la mentalité dans laquelle vous vous trouvez si vous êtes une abeille ouvrière: vous attendez ce jour de l’année où vous recevez un traitement spécial. Au lieu de cela, si vous étiez en affaires pour vous-même, vous pourriez vous bousculer pendant plusieurs jours spéciaux pour acheter toutes les meilleures actions.

Pourtant, travailler pour une grande entreprise a ses avantages, tels que les congés payés, l’assurance maladie et la stabilité du revenu, parmi de nombreux autres avantages. Par conséquent, je comprends pourquoi de nombreux Américains attendent avec impatience le «remboursement». Selon CNBC, le montant moyen des remboursements est de 2893 $. Cela équivaut à 241 $ par mois, argent que vous auriez pu mettre à profit en contribuant régulièrement aux meilleures actions à acheter au lieu de le prêter au gouvernement fédéral.

C’est juste quelque chose à penser. Même si vous ne faites pas le saut d’un employé W2 à, disons, un entrepreneur 1099, vous devriez consulter votre conseiller fiscal ou financier professionnel – ce qui n’est pas moi, pour être clair – pour rationaliser vos finances à l’avenir. Vous voulez que votre argent profite à vous, à personne d’autre et certainement pas à une bureaucratie géante.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes le contribuable moyen, vous avez environ 3 000 $ pour jouer. Et si vous avez conservé certains de vos chèques de relance (en supposant que vous étiez éligible), vous avez encore plus de fonds à votre disposition. Voici donc sept meilleures actions à acheter avec vos nouvelles richesses.

Compte tenu des circonstances volatiles du marché, je me penche davantage sur le côté prudent. Cependant, sur cette liste d’actions à acheter, vous trouverez des idées spéculatives si cela vous convient davantage.

McDonalds (NYSE:MCD)

Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)

Énergie du Dominion (NYSE:ré)

Solutions de défense et de sécurité Kratos (NASDAQ:KTOS)

Bloc H&R (NYSE:HRB)

Marques Smith & Wesson (NASDAQ:SWBI)

Cinemark (NYSE:CNK)

Actions à acheter: McDonald’s (MCD)

Sans surprise, l’un des secteurs les plus touchés par l’épidémie du nouveau coronavirus a été la restauration. Plus précisément, les mamans qui ont beaucoup moins de ressources ont énormément souffert, ce qui a conduit les organisations à lancer des initiatives pour encourager le public à soutenir les petites entreprises locales. Bien que noble, je dois dire que d’un point de vue personnel, je ne vois pas beaucoup de preuves de traction.

Chaque fois que je passe devant un McDonald’s, je vois le service au volant emballé jusqu’à la poignée. Après avoir visité McDonald’s avant la pandémie pour découvrir la campagne de changement de marque de l’entreprise, je dois dire que ses allées au volant se déplacent très rapidement. Pourtant, il est un peu alarmant que les consommateurs américains préfèrent apparemment soutenir les grandes entreprises que les petites.

Peu importe. Quand il s’agit de rechercher les meilleures actions à acheter, vous ne pouvez pas vous fier au sentiment. Au lieu de cela, les faits parlent d’eux-mêmes. Au cours de son trimestre terminé le 31 mars 2021, McDonald’s a généré un chiffre d’affaires de 5,12 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 2% par rapport au même trimestre d’il y a deux ans et un peu sous la parité d’il y a trois ans.

Cela suggère que les Golden Arches pourraient être en voie de guérison, ce qui serait très bon pour le stock de MCD.

Archer Daniels Midland (SMA)

Sans doute le nom le moins excitant de cette liste des meilleures actions à acheter, je ne serais normalement pas aussi optimiste sur Archer Daniels Midland si en effet nous étions dans une phase résolument optimiste sur le marché. À l’heure actuelle, cependant, il semble que l’humeur dominante soit de se désendetter des actifs à risque pour les jouer sans risque. Si tel est le cas, je ne pense pas que vous pourriez obtenir plus de risque dans le domaine des actions que l’action ADM.

En tant que géant de l’agroalimentaire, Archer Daniels Midland représente l’un des meilleurs endroits pour faire fonctionner votre remboursement d’impôt. Voici la philosophie. Juste avant la pandémie, la plupart des Américains utilisaient leur remboursement pour rembourser leur dette. Par conséquent, si vous souhaitez investir de l’argent à la place, vous voulez vous lancer dans des noms de haute qualité avec une forte probabilité de mouvement à la hausse.

Étant donné que nous devons tous manger, cela fait qu’ADM mérite d’être considéré comme l’une des meilleures actions à acheter à long terme.

Mais spécifique à notre situation, Archer Daniels affiche de très bons chiffres. Au premier trimestre 2021, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 18,9 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport au quatrième trimestre 2020.

Énergie dominion (D)

Alors que les marchés mondiaux sont devenus instables au cours des dernières sessions, les meilleures actions à acheter sont celles que de nombreux analystes considèrent comme les plus sûres. Dans ce contexte, vous pourriez faire bien pire que Dominion Energy. Entreprise d’électricité et d’énergie – et à ne pas confondre avec cette autre entreprise du même nom – Dominion Energy a un avantage irremplaçable: lorsque les gens actionnent l’interrupteur, ils s’attendent à ce que les lumières s’allument.

En effet, de mauvaises choses se produisent lorsque les lumières restent éteintes pendant une période prolongée. Au-delà de cela, nous vivons dans un monde dépendant de la technologie. Nous ne pouvons pas vivre sans électricité et, par conséquent, les gens feront tout pour que ces lumières restent allumées. C’est un peu cynique, mais cela soutient le cas du stock D.

Une autre raison pour laquelle Dominion est l’une des meilleures actions à acheter avec votre remboursement d’impôt est que les services publics ont tendance à se comporter relativement bien dans un environnement déflationniste. Je dirais que c’est exactement ce que nous voyons. Notre produit intérieur brut (PIB) national est de retour à 22 billions de dollars, mais notre niveau d’emploi est toujours en baisse d’environ 5%. La productivité augmente mais la base de travailleurs diminue se traduit par une déflation.

Kratos Defence & Security Solutions (KTOS)

En tant qu’entrepreneur de la défense, Kratos Defence & Security Solutions est une bête délicate. Normalement, vous ne vous attendriez pas à ce qu’une administration présidentielle de gauche soutienne un investissement comme l’action KTOS. Certes, la comparaison avec l’administration très pro-militaire de l’ancien président Donald Trump n’est pas favorable pour Kratos. Cependant, il faudrait vivre sous un rocher pour ne pas remarquer de multiples grondements géopolitiques.

Premièrement, vous avez la relation tendue entre le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine. En outre, les cyberattaques confirmées et présumées soutenues par la Russie jettent un sombre nuage sur les relations américano-russes, ce qui peut renforcer des noms liés à l’armée comme le stock KTOS.

Deuxièmement, notre rivalité continue avec la Chine, ainsi que la menace toujours présente de la Corée du Nord dotée de l’arme nucléaire démontrent que nous devons affecter des ressources au maintien de notre avantage militaire. Plus précisément, la spécialité de Kratos dans les machines de guerre avancées telles que les drones pourrait en faire l’une des meilleures actions à acheter.

Néanmoins, KTOS est un stock dans lequel vous souhaitez vous frayer un chemin. Sur le plan financier, la croissance des revenus de Kratos a commencé à fléchir. Cela dit, si les tensions s’intensifient avec nos adversaires – et cela semble être le cas – KTOS aux prix actuels peut être une remise viable.

Bloc H&R (HRB)

Je m’en voudrais de ne pas mentionner H&R Block dans un article sur les meilleures actions à acheter avec votre remboursement d’impôt. Maintenant, il est temps pour une confession. Au cours des deux dernières années environ, j’ai soutenu le discours haussier de l’action HRB, seulement pour être déçu. Enfin, cependant, la société de préparation de déclarations de revenus récompense ses actionnaires qui souffrent de la patience.

Depuis le début de l’année, l’action HRB est en hausse de 59%. Mieux encore, la dynamique reste forte, avec des actions en hausse de près de 15% sur le mois précédent. Une partie de la raison est un facteur dont j’ai longtemps discuté: la transition vers l’économie des petits boulots. Avant la pandémie, de nombreux jeunes voulaient vivre selon leurs conditions. Pendant les verrouillages, beaucoup plus de gens ont eu un avant-goût de la culture du travailleur de concert.

Comme l’a souligné le New York Times, les abeilles ouvrières veulent conserver les avantages du télétravail. Sans aucun doute, certains feront le grand saut. Mais la préparation fiscale pour 1099 entrepreneurs est très différente des W2, ce qui renforce HRB.

En outre, plusieurs investisseurs se sont enrichis des crypto-monnaies en 2021. C’est aussi un grave problème fiscal, un problème que l’IRS poursuivra avec un préjudice extrême. Alors, à quoi ressemble H&R Block maintenant?

Marques Smith & Wesson (SWBI)

Smith & Wesson Brands est un autre nom difficile à trouver parmi les meilleures actions à acheter avec votre remboursement d’impôt. Je l’inclus parce qu’il y a une chance que le stock de SWBI puisse voler plus haut à partir d’ici en raison d’un mélange convaincant de la pandémie sans précédent et de catalyseurs politiques. Pourtant, c’est risqué, alors n’allez pas trop loin.

Commençons par quelques données concrètes. Selon les vérifications des antécédents du FBI pour les ventes d’armes à feu, l’industrie a vendu un peu moins de 16 millions d’armes à feu entre janvier et avril. C’est sur le rythme pour une autre année record pour les ventes d’armes à feu. Pourtant, les ventes d’avril ont glissé de 25% par rapport à mars. Est-ce un signe que l’action SWBI est en difficulté?

Ce n’est pas la statistique la plus encourageante. Mais il faut noter que les ventes d’avril ont historiquement tendance à être faibles par rapport à mars. De plus, alors que la pandémie a déclenché des ventes d’armes à feu en 2020, cette année, les démocrates pourraient faire de même en 2021.

Après quelques horribles incidents suite aux résultats des élections de 2020, des fractures se sont ouvertes au sein du parti républicain. Cela pose la possibilité que les démocrates puissent conserver le pouvoir, ce qui est fondamentalement une mauvaise nouvelle pour les défenseurs des armes à feu en raison de la menace d’un contrôle accru des armes à feu.

Mais cela pourrait également déclencher des achats paniqués. Par conséquent, vous devriez surveiller cet espace.

Cinemark (CNK)

Avec Cinemark, j’ai gardé l’idée la plus risquée pour la fin. Alors que CNK a le récit de retour pour être parmi les meilleures actions pour la période d’achat, il pourrait également tomber à plat sur son visage. Par conséquent, vous ne voulez épargner qu’une infime partie de votre remboursement sur cet opérateur cineplex.

Alors que tant d’industries ont souffert de la pandémie, des entreprises comme Cinemark étaient au bord de la catastrophe absolue. En effet, sans que les gens n’affluent dans leurs salles de cinéma, il n’y avait vraiment aucun moyen de générer des revenus. Mais maintenant que plusieurs États assouplissent leur protocole Covid-19, CNK stock a cinglé des signes de vie.

Depuis le début de l’année, les actions sont en hausse de 28%. Au cours du dernier mois, la dynamique continue d’être forte, en hausse de près de 9%. Mais l’industrie du cineplex peut-elle exploiter ces gains en quelque chose de durablement substantiel?

Je pense que cela revient à savoir si les gens peuvent se souvenir de ce que c’était que d’être à nouveau normal et humain. De toute évidence, certaines villes s’en sortent beaucoup mieux que d’autres. Mais si un sentiment de décence et de courtoisie revenait, la demande refoulée pour l’expérience sur grand écran pourrait faire basculer l’aiguille favorablement pour les actions CNK.

