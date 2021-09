Actions à acheter : Aditya Birla Capital, Sundaram Fasteners, Kansai Nerolac parmi les meilleurs choix ce mois-ci

Bien que les indices de référence se soient déplacés dans une fourchette depuis qu’ils ont atteint de nouveaux records, l’action spécifique aux actions s’est poursuivie. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont gagné un peu plus de 1% jusqu’à présent en septembre, mais ont réussi à atteindre de nouveaux sommets historiques à plusieurs reprises. Le S&P BSE Sensex a augmenté de 58 553 tandis que le NSE Nifty 50 a atteint 17 436 pour la première fois. Bien que les indices de référence se soient déplacés dans une fourchette depuis qu’ils ont atteint de nouveaux records, l’action spécifique aux actions s’est poursuivie. Avec l’incertitude quant à la hauteur de Dalal Street pouvant grimper alors que les discussions sur la réduction des dépenses commencent aux États-Unis et que la troisième vague de covid-19 perturbe les économies mondiales, Yes Securities a sélectionné 4 actions qui, selon elle, peuvent générer des rendements de l’ordre de 40 à 81%. les 12 prochains mois.

Aditya Birla Capital – Acheter

Objectif de prix : Rs 205

Le cours de l’action Aditya Birla Capital a commencé cette année en force, bondissant de 50 % entre janvier et la première semaine de mars. Cependant, depuis lors, le stock a glissé de 15%. Les analystes de yes Securities ont déclaré qu’ils pensaient qu’Aditya Birla Capital était à un point d’inflexion et que toutes les franchises devraient bien se porter au cours des 3 prochaines années. Les analystes ont ajouté que la direction d’Aditya Birla a guidé l’augmentation de la part des entreprises, du commerce de détail et des PME de la NBFC à près de 65 % d’ici l’exercice 2023-24, tandis que dans le secteur du financement du logement, la part des logements abordables devrait augmenter à ~ 65 %, et pour le vache à lait d’AMC, on s’attend à un ROE soutenu de l’ordre de 35 à 40 % au cours des 3 prochaines années. Le cours cible fixé par Yes Securities verrait l’action se redresser de 81 % par rapport aux niveaux actuels.

Fixations Sundram – AJOUTER

Objectif de prix : Rs 1 324

Le cours de l’action de Sundram Fasteners a déjà augmenté de 77% jusqu’à présent en 2021, surpassant l’indice de référence Nifty 50. 25% +) », a déclaré Yes Securities. Ils ont ajouté que l’amélioration des affaires dans les secteurs verticaux est susceptible de maintenir le ROE à 18%. «Nous pensons que la société connaîtra probablement une croissance accélérée entre les exercices 22-25, car les secteurs verticaux automobiles et non automobiles se porteront bien, ce qui conduirait également à une revalorisation de l’action. Compte tenu de la qualité du jeu, l’action se négocie actuellement à une valorisation attrayante de 23x FY24E P/E et 13,5x FY24E EV/EBIDTA », ont-ils ajouté. Par rapport aux niveaux actuels, le titre devra rebondir de 43% pour atteindre le prix cible.

La société a diversifié ses activités ces dernières années et étendu sa présence géographique au-delà de l’Inde. Le cours de l’action n’a toutefois pas été gratifiant pour les investisseurs, chutant de 4 % jusqu’à présent cette année. « Nous sommes positifs pour le Kansai, largement soutenus par les améliorations attendues des moteurs structurels tels que le passage au secteur organisé, la poussée du logement dans les zones semi-urbaines et rurales, des cycles de peinture plus courts, les gouvernements se concentrent sur l’augmentation des revenus ruraux et une sensibilisation accrue des consommateurs dans les zones rurales » a déclaré la société de courtage. Le Kansai détient une part de marché d’environ 40 % dans le segment industriel. « Nous nous attendons à ce que le ROE atteigne 17% d’ici FY23E. Compte tenu de la qualité du jeu, l’action se négocie à une valorisation attrayante de 33x FY24E P/E », a déclaré Yes Securities. L’action devra bondir de 48% par rapport au cours actuel pour atteindre le cours cible attendu.

Zydus Bien-être – Acheter

Objectif de prix : Rs 3 360

Le cours de l’action de la société FMCG a bondi de 28% depuis la mi-mars à ce jour après avoir considérablement baissé entre janvier et mars. « Zydus a de bons antécédents en matière de création de marques puis de mise à l’échelle. Nous nous attendons à ce qu’il en soit de même pour les prochaines années, soutenus par de forts vents macro et un changement de comportement des consommateurs », a déclaré Yes Securities. L’entreprise occupe une position de leader dans 4 des 6 marques qu’elle gère. “Compte tenu de la qualité du jeu, les actions se négocient à une évaluation peu exigeante de 30x FY24e, inférieure à celle de ses pairs qui se négocient entre 40x et 60x de FY24”, a déclaré la société de courtage. Le titre devrait bondir de 40,5% pour atteindre le prix cible prévu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.