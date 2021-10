Actions à acheter : cible Nifty Eyes 18125, Sensex pourrait atteindre 60700 ; Axis Bank, Escorts, Havells forts dans les charts

Techniquement, sur les graphiques journaliers et intrajournaliers, l’indice s’est formé en promettant une formation inférieure plus élevée. Image: Pixabay

Par Shrikant Chouhan

Les indices de référence NSE Nifty 50 et BSE Sensex ont poursuivi leur élan positif mardi. Après une ouverture en sourdine, le Nifty/Sensex a glissé de plus de 50/150 points, mais une fois de plus, il a pris un support près de 17850/59850 et s’est fortement inversé. Parmi les secteurs, les actions bancaires PSU ont surperformé et l’indice Nifty PSU Bank a progressé de plus de 3 %. Alors que la réservation de bénéfices a été observée dans les actions informatiques. Techniquement, sur les graphiques journaliers et intrajournaliers, l’indice s’est formé en promettant une formation inférieure plus élevée.

Nouvelles connexes

Les actions de Reliance Industries, Tata Motors, ONGC, Oil India, Infosys, Wipro, Mindtree, Coal India en bref RIL, Coal India, Maruti Suzuki, HCL Tech, Zee Ent, Prestige Estates, Focus sur les actions futures du groupe Focus sur les actions Reliance, TCS, Aditya Birla Sun Life, Nazara Technologies, Zee Ent, Srei Infra Finance

La structure intrajournalière suggère que 17850/59850 serait le niveau de décision de tendance pour les taureaux. Au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’à 18050-18125/60400-60700. D’un autre côté, la tendance haussière 17850/59850 serait vulnérable. La texture du marché est forte, donc acheter sur les creux et vendre sur les rallyes serait la stratégie idéale pour les day traders.

Actions à acheter

Havells Inde

ACHETER, CMP : Rs 1 421, CIBLE : Rs 1 490, SL : Rs 1 390

L’action avait formé des plus bas plus élevés sur le graphique journalier, cependant, au cours des dernières sessions, le compteur était bloqué dans un mouvement lié à une fourchette et nous avons actuellement assisté à une rupture de fourchette et à une clôture au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme, ce qui suggère que l’action a bonne résistance pour plus d’amont.

Banque de Baroda

ACHETER, CMP : Rs 87,9, CIBLE : Rs 95, SL : Rs 84

Le compteur est dans un élan haussier et après la rupture de ses sommets précédents, il y a une pause dans l’élan, à l’échelle mensuelle, il a formé un modèle de graphique Cup and Handle avec le volume décent, donc le mouvement haussier de suivi est très susceptible de se produire à court terme.

La Banque Axis

ACHETER, CMP : Rs 796,5, CIBLE : Rs 840, SL : Rs 780

L’action a présenté un mouvement haussier incroyable au cours des derniers mois et se négocie continuellement dans un canal haussier. Les formations graphiques plus hautes et plus basses plus élevées sont visibles dans le compteur, en outre, des indicateurs de tendance tels que MACD et ADX affichent une force haussière. Par conséquent, le mouvement à la hausse par rapport au niveau actuel devrait très probablement se maintenir à court terme.

Escortes

ACHETER, CMP : Rs 1 517,2, CIBLE : Rs 1 590, SL : Rs 1 485

À l’échelle mensuelle, l’action a présenté un rallye robuste et actuellement le compteur se négocie dans une fourchette formant le modèle de graphique en triangle symétrique. Cependant, l’action récente des prix indique qu’une forte cassure est très probable dans l’horizon temporel à venir.

(Shrikant Chouhan, Head of Equity Research (Retail), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.