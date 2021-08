Actions à acheter en août 2021 : Bharti Airtel, ICICI Bank HCL Tech, SBI, Lupin, d’autres pourraient rebondir jusqu’à 26%

in

La société de courtage nationale reste constructive sur le marché et estime que les baisses devraient être utilisées pour créer des positions. Image : .

Les indices de référence BSE Sensex et Nifty 50 ont atteint un nouveau record le jeudi 5 août 2021. L’indice Nifty 50 a dépassé les 16 300, tandis que le Sensex à 30 actions a franchi 54 700 niveaux. Après avoir généré de solides rendements en juillet, la reprise générale du marché s’est jusqu’à présent ralentie en août. Cependant, Axis Securities continue de voir le marché dans son ensemble bien se porter, mais pense que l’accent est mis sur la durabilité des rendements. Il a maintenu l’objectif Nifty de décembre 2021 de 17 400 (22x les revenus de l’exercice 23E). Dans l’ensemble, la société de courtage domestique reste constructive sur le marché et estime que les baisses devraient être utilisées pour construire des positions.

Actions à acheter

Banque ICICI : Achat, prix cible – Rs 810, Upside – 19%

La direction s’attend à ce que NIM continue d’améliorer la composition des prêts tandis que les liquidités excédentaires sont utilisées avec la reprise de la croissance. Du point de vue de la valorisation, Axis Securities estime que la banque dispose d’une marge d’expansion supplémentaire par rapport à ses pairs.

State Bank of India (SBI): Achat, objectif de prix de Rs 510, à la hausse – 18%

Axis Securities estime que le profil de prêt non garanti de SBI est solide, avec plus de 90 % d’employés salariés du gouvernement.

Bharti Airtel : Achat, objectif de prix : Rs 700, hausse : 25 %

La part de marché pour la partie connectivité de l’entreprise est passée de 23 à 31 % en 2 ans avec 80 % des revenus provenant de 20 % des clients.

HCL Technologies : Achat, objectif de cours : 1 150, hausse : 12 %

La direction de HCL Technologies Ltd s’attend à une traction au sein des services (ITS et ERS), mais le P&P sera faible et augmentera à un seul chiffre au cours de l’exercice 22.

Tech Mahindra : Acheter, objectif de cours : 1 350, hausse : 12 %

Tech Mahindra Ltd a annoncé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre de l’exercice 22 en termes de croissance des revenus. Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 22 s’est élevé à Rs 10 198 Cr, avec une croissance de 4,8% QoQ et de 4,1% QoQ en termes de CC.

Lupin : Acheter, objectif de cours : 1 400, hausse : 26 %

Le portefeuille de produits de spécialité de Lupin comprend (Albuterol, Solosec et Lévothyroxine) aux États-Unis, un solide portefeuille chronique en Inde et des biosimilaires et une expansion géographique dans les marchés émergents et en croissance pourraient stimuler le chiffre d’affaires.

Banque fédérale : Achat, objectif de cours : 100 Rs, hausse : 14 %

La société de courtage a déclaré que les principaux points positifs sont une concentration accrue sur la vente au détail, de solides revenus de commissions, une capitalisation adéquate et un provisionnement prudent.

Equitas Small Finance Bank : Achat, Objectif de cours : 76, Upside : 21%

Axis Securities estime qu’Equitas SFB est éligible à une réévaluation compte tenu de l’amélioration de la rentabilité, de la qualité des actifs et des ratios de rendement.

Boissons Varun : Acheter, objectif de prix : 900, hausse : 18 %

Compte tenu des performances saines au T2CY21 malgré l’adversité de COVID 2.0, VBL a signalé des performances saines. Cependant, les marges brutes ont subi des pressions en raison de l’inflation RM, mais en raison des économies de coûts, VBL a déclaré des marges d’EBITDA de 23,3% au T2CY21.

Emballage Mold-Tek : Achat, prix cible : 585 Rs, avantage : 11 %

Pour l’exercice 22, la société s’est orientée vers une croissance du volume de 15 à 18 % et durable

EBITDA/Kg de Rs. 37/Kg grâce à un meilleur volume de prélèvement, un mix de produits supérieur et une incursion dans de nouvelles industries à marge plus élevée (soins personnels/soins de santé)

Camlin Fine Sciences : Achat, objectif de cours : Rs 215, hausse : 14%

La société est intégrée verticalement et engagée dans la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation et la commercialisation de produits chimiques et de mélanges de spécialité.

Amber Enterprises : Achat, objectif de prix : Rs 3 330, hausse : 11%

Concernant la participation à des produits à haute valeur ajoutée tels que les compresseurs, la société évalue une option de partenariat avec un fabricant existant de composants à haute valeur ajoutée pour participer au programme.

Minda Corporation : Achat, prix cible : Rs155, hausse : 12 %

Parmi les autres moteurs de croissance de Minda Corp figurent les solutions de mobilité connectée, les solutions légères et les systèmes d’accès aux véhicules.

Roues en feuillard d’acier : Acheter, objectif de prix : 1 669, hausse : 11 %

Steel Strip Wheels a construit une capacité massive dans tous les segments automobiles, notamment les roues 2W, PV, CV, Tracteurs, OTR et en alliage d’aluminium, qui sont actuellement sous-utilisées en raison du ralentissement du secteur automobile après la crise IL&FS en 2018.

Orient Cement : Acheter, Objectif de cours : 180, Upside : 13%

Orient Cement a une capacité de fabrication de ciment de 8 mntpa et possède des usines situées à

Telengana, Karnataka et Maharashtra. C’est une société du groupe CK Birla.

Ashok Leyland : Acheter, objectif de prix : 150, hausse : 13 %

Malgré l’impact de la pandémie, les véhicules utilitaires légers ont connu une forte demande en grande partie tirée par une augmentation du commerce électronique et du transport de produits laitiers et de produits frais.

*% de hausse calculé à partir de la clôture du 30 juillet 2021.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

