Actions à acheter en avril 2021: SBI, Bharti Airtel, HCL Tech pourraient augmenter de plus de 30%; Cible astucieuse de décembre vue à 17200

Axis Securities a maintenu son objectif d’indice de décembre Nifty 50 de 17 200. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 ont clôturé l’exercice 2020-2021 sur une bonne note, tous les secteurs ayant dégagé des rendements positifs. Parmi les secteurs, les métaux et les technologies de l’information ont enregistré les gains les plus importants, tandis que les produits de grande consommation ont progressé le plus lentement au cours de l’année. Les actions du secteur de l’automobile et de l’immobilier ont également généré de solides rendements au cours de l’exercice. «Bien que FY21 ait été très solide grâce à des valorisations bon marché et une base faible, le mois de mars a été un sac mélangé», a déclaré Naveen Kulkarni, directeur des investissements d’Axis Securities. Au cours du nouvel exercice 2021-2022, l’accent restera sur la croissance des bénéfices et le maintien de la dynamique de la demande.

Axis Securities a maintenu son objectif d’indice de décembre Nifty 50 de 17 200. La société de courtage a déclaré que la croissance des bénéfices pour toute la décennie 2010-2020 était assez lente avec un TCAC de 7% (doublant en 10 ans). Sur l’ensemble du marché, les moyennes et petites capitalisations ont surperformé les grandes capitalisations par une marge significative au cours de l’exercice 21. La société de courtage nationale estime que cette tendance devrait se maintenir au cours de l’exercice 22 et que la croissance des bénéfices devrait être très forte pour l’ensemble du marché.

Principaux choix d’actions:

Banque ICICI: La société de courtage a donné un prix cible de Rs 720, un rallye de 24 pour cent par rapport aux niveaux actuels. Une croissance plus élevée des prêts, une amélioration des bénéfices d’exploitation, une forte réserve de provisions associée à une solide franchise de dépôts aideront la banque à développer son ROAE / ROAA sur les exercices 22-23E.

Banque Nationale de l’Inde: Il faudra que l’action SBI bondisse de 31% par rapport à la clôture précédente pour atteindre le prix cible de Rs 477 indexé par Axis Securities. Parmi les banques PSU, SBI reste le meilleur jeu sur la reprise progressive de l’économie indienne, avec un PCR sain, une capitalisation robuste, une franchise de responsabilité forte et une qualité d’actifs améliorée

perspectives.

Banque fédérale: La société de courtage voit un rallye de 23 pour cent dans le cours des actions de la Banque fédérale, avec un objectif de prix de Rs 93 chacun. Axis Securities estime que les principaux points positifs sont une concentration accrue sur la vente au détail, des revenus de commissions élevés, une capitalisation adéquate (niveau 1 à 13%) et un provisionnement prudent.

Equitas Small Finance Bank: La société de courtage nationale estime qu’Equitas Small Finance Bank est éligible à une nouvelle notation compte tenu de l’amélioration de sa rentabilité, de la qualité de ses actifs et de ses ratios de rendement. Il a donné un prix cible de Rs 72, un gain de 20 pour cent par rapport à la clôture précédente.

Boissons Varun: Avec le rétablissement de la croissance de l’entreprise, aidé par le déverrouillage comme en témoigne le T4CY20, Axis Securities s’attend à ce que la dynamique actuelle se poursuive. L’action a un prix cible de Rs 1 230, ce qui implique un rallye de 23% par rapport au niveau de Rs 1 003 pièce.

Chaussures Relaxo: Relaxo Footwear a maintenu des flux de trésorerie d’exploitation sains, la rotation des actifs et des marges d’EBITDA au fil des ans, ce qui en fait une entreprise rentable, a déclaré la maison de courtage. Il a un objectif de prix de Rs 1 013 pièce, un gain de 15 pour cent.

Camlin Fine Sciences: La société de courtage voit une hausse de 18% de l’action de Camlin Fine Sciences, avec un prix cible de 165 roupies. CFS est l’un des principaux fabricants intégrés au monde des antioxydants traditionnels et de la vanilline les plus préférés et fabrique diverses autres solutions de durée de conservation , ingrédients aromatiques et produits chimiques de performance.

Entreprises Ambre: Une construction saine pour la saison à venir, les mesures politiques gouvernementales et le soutien par le biais du programme PLI nous font croire en cette histoire structurelle à long terme. Son prix cible est de 3 658 roupies, soit un gain de 10 pour cent.

Minda Corporation: Minda Corp serait un bénéficiaire de la migration vers BS6 car le produit de la société, à savoir, le faisceau de câbles (25 à 30% de part de marché) serait témoin d’un changement radical de la part des affaires en termes de valeur et de volume. Il lui faudra un saut de 20% par rapport à la clôture précédente pour atteindre l’objectif de Rs 121 chacun.

Roues à bande d’acier: La contribution croissante des jantes en alliage d’aluminium à marge élevée dans le chiffre d’affaires global contribue à l’expansion des marges. Steel Strip Wheels avait déclaré environ 7% des revenus des jantes en alliage d’aluminium au cours de l’exercice 20 et devrait porter ce chiffre à 25% et plus sur quelques années. La société de courtage voit un rallye de 25 pour cent dans le stock avec un prix cible de Rs 877 chacun.

Lupin: Une hausse de 20% serait nécessaire pour l’amener aux niveaux de Rs 1 225 prévus par Axis Securities. Le marché intérieur des formulations en Inde a enregistré un TCAC de 9,5% en 2014-2019 pour atteindre 22 milliards de dollars américains et devrait croître de 8% -11% TCAC à 31-35 milliards de dollars américains d’ici 2040.

Tech Mahindra: Axis Securities estime que Tech Mahindra a une structure commerciale résiliente dans une perspective à long terme. Il a recommandé «d’acheter» et a attribué un multiple de 14x P / E à ses bénéfices de l’exercice 23E de Rs 81, ce qui donne un prix cible de Rs 1.116 par action.

Bharti Airtel: Bharti Airtel a rapporté des chiffres solides au T2FY21 surpassant les estimations consensuelles à la fois sur les paramètres financiers et opérationnels. Un bond de 31 pour cent sera nécessaire pour toucher le prix cible de Rs 676.

Technologies HCL: La société de courtage a donné un prix cible de Rs 1 088 pièce, soit un bond de 11 pour cent. La tendance récente des accords continue d’être saine pour la technologie HCL et reflète la traction dans les secteurs verticaux de détail et de CPG, de fabrication et de BFSI.

ACC Ltd: Le titre se négocie actuellement à 8,3x CY22E et 7,14x CY23E EV / EBITDA. Axis Securities a recommandé «d’acheter» avec un prix cible de Rs 2 100 une action valorisant la société à 10x de son CY22E EV / EBITDA.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.