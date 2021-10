Actions à acheter en cette période des fêtes : SBI Cards, HUL, Hero MotoCorp parmi 6 actions cherchant à remonter jusqu’à 20%

L’entreprise nationale voit jusqu’à 20 pour cent de rallye dans ces actions sur le dos de la demande des fêtes de fin d’année. Image : .

Les indices boursiers indiens BSE Sensex et Nifty 50 ont bondi de près de 1% lundi, après avoir été témoins d’une correction de 2% la semaine dernière. La société nationale de recherche et de courtage Axis Securities a suggéré d’acheter six actions – HUL, SBI Cards and Payment Services, Hero MotoCorp, Relaxo Footwear, Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (ABFRL) et Safari Industries, dans le cadre de ses idées festives. L’entreprise nationale voit jusqu’à 20 pour cent de rallye dans ces actions sur le dos de la demande de la saison des fêtes. Actuellement, le S&P BSE Sensex se situe à 59 295,82, et l’indice Nifty 50 de la NSE à 17 700 niveaux.

Stocks à acheter en cette période des fêtes

Hindustan Unilever Ltd (HUL) : La société de courtage a fixé un objectif de 3 110 roupies chacun, soit une augmentation de 3% par rapport à la clôture précédente. Il apprécie l’agilité et l’agilité supérieures d’Hindustan Unilever Ltd, bien qu’il soit plus grand que ses pairs pour capitaliser sur les tendances de croissance émergentes et rester en avance sur la concurrence. Il indique que les moteurs de croissance à court terme tels que la reprise du portefeuille discrétionnaire, les vents favorables de l’intégration de GSK-CH et les gains provenant des investissements dans la numérisation, la distribution sont des catalyseurs de croissance clés.

Héros MotoCorp : Pendant la saison des fêtes, l’action Hero MotoCorp pourrait augmenter de près de 20% par rapport à la clôture précédente de 2847,35 Rs. La firme a fixé un prix cible de Rs 3 400 pièce. La société de courtage s’attend à ce que Hero MotoCorp continue de dominer le secteur de la 2W grâce aux avantages de la premiumisation de ses produits, à une solide implantation dans les segments des motos d’entrée de gamme et à des offres de produits agressives dans le segment des scooters. Son partenariat avec Ather Energy, Harley Davidson et Gogoro contribuera à accroître sa présence dans les nouvelles technologies et les vélos haut de gamme. De plus, il voit une forte reprise au cours des exercices 22 et 23 grâce à la normalisation de l’économie.

Cartes SBI et services de paiement : L’action pourrait rebondir de plus de 15% à 1 210 Rs pièce, par rapport à la clôture précédente de 1 046,20 Rs pièce. SBI Cards and Payment Services a retrouvé son élan perdu en termes de dépenses et de recherche de clients alors que les vents contraires du COVID 2.0 s’affaiblissaient. La société de bourse a noté que la tendance positive sur le front de la qualité des actifs et un quantum nettement inférieur de restructuration 2.0 apportent un soulagement. Il estime également que la société a de fortes douves qui soutiendront une croissance robuste à long terme et favoriseront les gains de parts de marché.

Chaussures Relaxo : Il faudra à Relaxo Footwear un bond de 10 % par rapport à la dernière clôture de 1 171,50 roupies pièce. Avec un solide portefeuille de produits de chaussures et une expansion de la portée de la distribution (en particulier sur les marchés du sud), Axis Securities considère que Relaxo est bien placé pour réaliser des revenus et des bénéfices TCAC de 19 % et 22 %, respectivement, au cours de l’exercice 21-exercice 24E. “La forte visibilité des bénéfices et le renforcement du bilan maintiendront les valorisations à une prime”, a-t-il déclaré.

Aditya Birla Mode et commerce de détail : Il a un prix cible de Rs 250, soit plus de 2% de gain par rapport à la dernière clôture. La société de courtage a déclaré qu’au fil des ans, ABFRL a construit une marque forte avec un potentiel de croissance élevé couvrant diverses catégories dans les segments de la mode. La société a noté que les marques de style de vie (Louis Philippe, Van Heusen, Peter England et Allen Solly) sont en tête des vêtements de cérémonie et décontractés pour hommes dans les espaces mid-premium et premium et génèrent un rendement sain à moyen terme.

Industries Safari : Le cours des actions de Safari Industries devrait bondir de plus de 8% par rapport à la dernière clôture de Rs 851 pièce, pendant la demande de la saison des fêtes. La société de courtage a recommandé d’acheter les actions avec un prix cible de Rs 922 chacune. “Bien que les perspectives de bénéfices à court terme de l’entreprise restent obscures car les voyages et les déplacements de personnes continuent d’être restreints, bien que mieux que les périodes précédentes, nous pensons que les voyages court-courriers et la demande liée au mariage pourraient soutenir la croissance au S2FY22”, a-t-il déclaré. L’entreprise a également noté des risques clés tels qu’un pic soudain de cas de COVID et les restrictions de voyage qui en découlent ; pic des coûts de gestion des ressources ; et l’augmentation de l’activité concurrentielle.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.