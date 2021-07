Actions à acheter en juillet 2021 : objectif Nifty Dec relevé à 17 400 ; la baisse de la volatilité indique une forte course haussière

Si VIX continue de se diriger vers le sud, cela déclenchera un nouveau rallye sur le marché au sens large. Image : .

L’indice Nifty 50 pourrait atteindre 17 400 d’ici décembre 2021, grâce à des améliorations dans le secteur des métaux et des mines qui ont donné des résultats solides et enregistré des prix des métaux élevés, a déclaré Axis Securities. En juin 2021, le VIX indien est tombé à 14, ce qui est nettement inférieur à la moyenne à long terme de 22. La société de recherche nationale estime que si VIX continue de se diriger vers le sud, cela déclenchera une nouvelle reprise sur le marché au sens large. Les moyennes et petites capitalisations ont connu la précédente hausse en 2017. Le marché au sens large a repris de la saveur au second semestre 2020 et la performance s’est poursuivie en 2021.

En outre, la capitalisation boursière totale de l’Inde par rapport au PIB se négociait à 118 pour cent, au-dessus de sa moyenne à long terme. La capitalisation boursière actuelle indique un rallye plus large du marché. “Avec la dynamique positive des bénéfices dans le cycle actuel, il est probable que le ratio Mcap/PIB soit plus élevé au cours des prochains trimestres”, a-t-il déclaré. Il a également ajouté que depuis novembre, les petites et moyennes capitalisations prennent de l’ampleur et devraient générer d’excellents rendements en 2021 à mesure que les incertitudes économiques diminuent et que la volatilité diminue. Au cours des 2 derniers mois, le marché indien a rattrapé le marché mondial alors que la trajectoire COVID semblait se diriger vers le sud.

Actions à acheter

Banque ICICI : Axis Securities a attribué une note d’achat aux actions de la banque ICICI avec un prix cible de 750 roupies chacune, en hausse de 19% par rapport à la clôture du 30 juin 2021.

Banque Nationale de l’Inde: La société de courtage nationale voit un rallye de 22% des actions SBI, avec un prix cible de Rs 510 chacun. Il estime que parmi les banques PSU, la State Bank of India reste le meilleur jeu sur la reprise progressive de l’économie indienne.

Bharti Airtel : Le cours de l’action Bharti Airtel a un prix cible de 700 Rs pièce, soit une hausse de 33 % par rapport aux niveaux de clôture du 30 juin. La part de marché de Bharti Airtel pour la partie connectivité de l’entreprise est passée de 23 à 31 % en 2 ans, 80 % des revenus provenant de 20 % des clients.

Technologies HCL : La société de courtage a donné un objectif de prix de 1 135 Rs pièce, soit un bond de 15% par rapport aux niveaux de clôture du 30 juin. La tendance récente des transactions continue d’être saine pour HCL Technologies et reflète la traction dans les secteurs verticaux de la vente au détail et des produits de grande consommation, de la fabrication et de la BFSI.

Tech Mahindra : La société de recherche estime que Tech Mahindra a une structure commerciale résiliente et une meilleure visibilité sur la croissance des revenus dans une perspective à long terme. Axis Securities voit une hausse de 15% du cours de l’action à un prix cible de 1 255 roupies chacun.

Lupin: Le portefeuille de produits de spécialité de Lupin comprend (Albuterol, Solosec et Lévothyroxine) aux États-Unis, un solide portefeuille chronique en Inde et des biosimilaires et une expansion géographique sur les marchés émergents et en croissance pourraient stimuler le chiffre d’affaires, a déclaré la société de courtage. Il a un prix cible de Rs 1400 pièce, en hausse de 22%.

Banque fédérale : Le cours des actions de la Banque fédérale semble toucher Rs 100 chacun, une hausse de 15% par rapport à la clôture du 30 juin 2021. La société de recherche estime que la banque continue d’exécuter de manière proactive sa stratégie de franchise de succursales légères et de distribution lourde.

Petite Banque Financière Equitas : Il a un prix cible de Rs 70 chacun, en hausse de 19% par rapport au niveau de clôture du 30 juin. La société de courtage estime qu’Equitas Small Finance Bank est éligible à une réévaluation compte tenu de l’amélioration de sa rentabilité, de la qualité de ses actifs et de ses ratios de rendement.

Boissons Varun : La société de recherche a fixé un prix cible de Rs 900, ce qui implique une reprise de 23% par rapport au niveau de clôture du 30 juin. Axis Securities a déclaré que même si le verrouillage avait été imposé dans 95% des États d’avril à mai, la société avait mieux performé.

Emballage Mold-Tek : Il faudra à Mold-Tek Packaging un bond de 22% par rapport au niveau de clôture du 30 juin pour atteindre le prix cible fixé par Axis Securities à Rs 585.

Camlin Sciences Fines : La société de courtage voit une augmentation de 15% des actions de Camlin Fine Sciences, avec un prix cible de Rs 215.

Entreprises Ambre : La société de courtage a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’Amber enregistre un TCAC de 37% sur les FY21-23E. Il a un prix cible de Rs 3 290, soit un gain de 12%.

Société Minda : Il a un prix cible de Rs 148, une hausse de 15%. La société de courtage a noté que Minda Corporation sera l’un des principaux bénéficiaires de la migration vers BS6.

Roues en bande d’acier : Axis Securities voit un rallye de 17 pour cent dans les actions Steel Strip Wheels, avec un objectif de prix de Rs 989 chacun. Axis Securities s’attend à ce que Steel Strip Wheels surpasse la croissance du secteur.

Ciment d’Orient : Axis Securities a donné un objectif de cours de Rs 180, une hausse de 32% par rapport au niveau de clôture du mois précédent. Il a ajouté que l’action Orient Cement se négocie actuellement à 5,5x FY22E et 4,1x Y23E EV/EBITDA respectivement.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

