Actions à acheter en mai: objectif Nifty Dec à 16 100; les marchés resteront liés par la hausse des prix des matières premières

Les indices boursiers indiens BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé le mois d’avril 2021 sur une note négative, chutant jusqu’à 2,5% en raison de la hausse des cas de COVID-19 et des annonces de mesures de verrouillage. Les défis de la deuxième vague de COVID-19 semblent réels et pourraient avoir un impact important sur l’économie au cours des prochains trimestres. «Compte tenu de la forte hausse des prix des matières premières et de l’amélioration de la situation mondiale, le Nifty 50 est peu susceptible de voir des dégradations majeures à court terme», Naveen Kulkarni, directeur des investissements, Axis Securities.

Kulkarni a ajouté que le marché restera limité mais qu’il offre de bonnes opportunités dans tout le spectre des secteurs pour ajouter des actions de qualité qui peuvent générer d’excellents rendements à long terme. Au cours du mois précédent, l’indice Nifty Metal a bondi de 21 pour cent tandis que l’indice Nifty Pharma a gagné 10 pour cent. L’indice des produits Nifty a également augmenté de 5 pour cent, tandis que la plupart des autres secteurs ont connu une baisse. Axis Securities a maintenu l’objectif de l’indice Nifty 50 pour décembre 2021 à 16100.

Banque ICICI: Axis Securities a attribué une note d’achat à l’action ICICI Bank avec un prix cible de Rs 720 pièce, en hausse de 20% par rapport à la clôture du 30 avril 2021. Il a noté qu’une croissance plus élevée des prêts, une amélioration des bénéfices d’exploitation, un tampon de provision solide couplé à une franchise de dépôt solide contribueront à l’expansion du ROAE / ROAA sur les exercices 22-23E.

Banque Nationale de l’Inde: La société de courtage nationale voit un rallye de 35 pour cent des actions SBI, avec un prix cible de Rs 477 chacun. Il estime que parmi les banques PSU, la State Bank of India reste le meilleur jeu sur la reprise progressive de l’économie indienne compte tenu d’un RAP sain, d’une capitalisation robuste, d’une franchise de responsabilité forte et de meilleures perspectives de qualité des actifs.

Banque fédérale: Le cours des actions de la Banque fédérale semble toucher Rs 93, une hausse de 16% par rapport à la clôture du 30 avril 2021. Le rapport a souligné que la Banque fédérale construisait prudemment la combinaison de prêts en faveur des entreprises de bonne qualité et des prêts aux particuliers. La franchise de responsabilité de la banque reste solide avec CASA plus Retail TD de + 90% et l’un des LCR les plus élevés parmi les banques.

Equitas Small Finance Bank: Ce SFB a un prix cible de Rs 72 chacun, en hausse de 30 pour cent. La société de courtage estime qu’Equitas Small Finance Bank est éligible à une nouvelle notation compte tenu de l’amélioration de sa rentabilité, de la qualité de ses actifs et de ses ratios de rendement.

Boissons Varun: Il a un prix cible de Rs 1 200, ce qui implique un rallye de 26% par rapport au niveau de clôture du 30 avril. Axis Securities a déclaré qu’avec une activité rapportant une croissance saine au T1CY21, tirée par la consommation à domicile, l’expansion du portefeuille de produits, une approche efficace. -l’exécution du marché et la distribution ont conduit à des gains de parts de marché.

Chaussures Relaxo: Il a un objectif de prix de Rs 1 013 pièce, un rallye de 16 pour cent. La société de courtage a déclaré que comme 40% des matières premières sont importées et sont des dérivés du brut, toute fluctuation des prix du brut aura un impact sur le prix de sa principale matière première, ce qui aura un impact négatif sur la rentabilité de l’entreprise.

Camlin Fine Sciences: La société de courtage voit une hausse de 20% de l’action de Camlin Fine Sciences, avec un prix cible de Rs 184. CFS est l’un des principaux fabricants intégrés au monde des antioxydants traditionnels et de la vanilline les plus préférés et fabrique diverses autres solutions de durée de conservation , ingrédients aromatiques et produits chimiques de performance.

Entreprises Ambre: La société de courtage a déclaré qu’elle s’attend à ce que Amber enregistre un TCAC de revenus / bénéfices de 15,4% / 21,8%, respectivement sur les exercices 20-23E. Il estime également que les perspectives de commandes à court terme restent solides pour le RAC ainsi que pour les solutions de mobilité. Son prix cible est de 3 660 roupies, soit un gain de 18 pour cent.

Minda Corporation: Il a un prix cible de Rs 121, une hausse de 20 pour cent. La société de courtage a noté que la reprise de la demande de CV, qui constitue 20% des revenus de Minda Corp, augmentera encore son chiffre d’affaires au cours des deux à trois prochaines années.

Roues à bande d’acier: Axis Securities voit un rallye de 23 par cen dans le stock de Steel Strip Wheels, avec un objectif de cours de Rs 877 chacun. Étant sur un marché oligopolistique, Steel Strip Wheels est leader avec une part de marché de 55% dans les jantes en acier et de 20% dans les jantes en alliage.

Lupin: Le portefeuille de produits de spécialité de Lupin comprend (Albuterol, Solosec et Levothyroxine) aux États-Unis, un solide portefeuille chronique en Inde et des biosimilaires et l’expansion géographique sur les marchés émergents et en croissance pourrait conduire à la hausse, a déclaré la société de courtage. Il a un prix cible de Rs 1 225 pièce, en hausse de 15 pour cent.

Tech Mahindra: La marge opérationnelle du troisième trimestre a augmenté de 170 points de base à 15,3%. «Nous pensons que Tech Mahindra a une structure commerciale résiliente dans une perspective à long terme», a déclaré la société de courtage. Axis Securities voit une hausse de 16 pour cent du cours de l’action à un prix cible Rs 1.116 chacun.

Bharti Airtel: Le cours de l’action Bharti Airtel a un objectif de cours de Rs 676 chacun, un rallye de 26 pour cent. Les défis réglementaires sont bien connus et Bharti Airtel est bien capitalisée pour faire face aux paiements car elle a levé suffisamment de capital et a accès à la dette car aucun risque majeur de solvabilité des entreprises ne lui est associé.

HCL Tech: La société de courtage a donné un prix cible de Rs 1 088 pièce, soit un bond de 21 pour cent. HCL Technologies avait publié des chiffres du T3FY21 meilleurs que prévu sur le front de la marge et du chiffre d’affaires.

ACC Ltd: L’action ACC se négocie actuellement à 8,3x CY22E et 7,14x CY23E EV / EBITDA respectivement. Axis Securities a recommandé un «achat» évaluant la société à 11x CY22E EV / EBITDA pour arriver à un prix cible de Rs 2 230 par action, ce qui implique un potentiel de hausse de 18%.

