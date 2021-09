Actions à acheter en septembre : Sensex, les valorisations astucieuses restent riches, il est temps d’adopter une approche spécifique aux actions

L’attente d’un cycle d’investissement pluriannuel et la reprise de l’activité économique ont aidé les marchés boursiers indiens à surperformer les autres marchés émergents. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont gagné 9,4% et 8,7% au mois d’août alors que les actions à grande capitalisation se sont redressées, surperformant les marchés plus larges. Avec la récente remontée des actions nationales, il semble que les investisseurs soient satisfaits des résultats du premier trimestre d’India Inc. Les attentes d’un cycle d’investissement pluriannuel et la reprise de l’activité économique ont aidé les marchés boursiers indiens à surperformer les autres marchés émergents, ont déclaré les analystes de Kotak Securities . La société de courtage s’attend à ce que les bénéfices nets des constituants de Nifty 50 augmentent de 31% cet exercice et de 14% au cours du prochain. Bien qu’optimiste quant aux perspectives de Dalal Street, Kotak Securities préconise désormais une approche spécifique aux actions.

« L’augmentation des dépenses des consommateurs pendant la période des fêtes pourrait maintenir l’intérêt des investisseurs pour les secteurs discrétionnaires et les actions. Étant donné que la valorisation globale du marché reste riche, les investisseurs doivent suivre une approche spécifique aux actions avec une préférence plus élevée pour les grandes capitalisations, suivies des moyennes capitalisations », ont-ils déclaré. La société de courtage s’attend à ce que les banques/financières et le secteur des métaux/mines génèrent une part importante de la croissance des bénéfices. Les analystes ont choisi ces actions, s’attendant à un potentiel de hausse d’au moins 12%.

BPCL – Acheter

Objectif de prix : RS 550

Bharat Petroleum Corporation Limited a progressé de 5% au cours des cinq dernières séances de bourse. Dans les résultats trimestriels d’avril-juin, les marges commerciales de BPCL se sont normalisées, en hausse de 13 % par rapport au trimestre précédent. Pour ajouter à cela, la société a signalé que la demande d’essence s’était redressée à 5% au-dessus du niveau d’avant Covid en juillet 2021. Bien que l’EBITDA et le bénéfice net ajusté aient diminué pour BPCL, Kotak Securities reste positif.

Les analystes s’attendaient à une reprise des marges de raffinage grâce à l’amélioration de la demande mondiale et à la valorisation potentielle de la privatisation de l’entreprise. Actuellement, l’action se négocie à Rs 492 par action, ce qui se traduit par une hausse de 12% par rapport aux niveaux actuels.

InterGlobe Aviation – Acheter

Objectif de prix : Rs 2 250

L’industrie aéronautique est à la traîne en raison du coronavirus et des restrictions de voyage. Cependant, le transporteur privé est le plus fort parmi ses pairs en Inde et est une société de trésorerie nette. La société étend sa base et ajoute de nouvelles routes pour augmenter sa part de marché et améliorer également sa capacité. Cependant, cet exercice, la société devrait déclarer une perte nette.

Kotak Securities considère IndiGo comme le leader du marché qui pourrait bénéficier de la pandémie. La société de bourse s’attend à un bénéfice par action de Rs 122,6 au cours du prochain exercice. Le potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels pour InterGlobe Aviation est de 14 %.

Objectif de prix : Rs 1,920

Le carnet de commandes de Larsen & Toubro s’élevait à Rs 3,23 lakh crore à la fin du trimestre avril-juin. Il s’agit d’une hausse de 6 % sur un an. La société a donné des prévisions d’entrées de commandes et de croissance des revenus pour cet exercice. Kotak Securities s’attend à ce que l’exécution de L&T se normalise à mesure que la disponibilité de la main-d’œuvre s’améliore. “Nous supposons une croissance du BPA de 27% sur l’exercice 20-24, conservons un multiple de 17x pour le noyau E&C”, ont-ils déclaré. Le potentiel de hausse du cours cible est de 13,4%

Objectif de cours : Rs 1 425

Le cours de l’action SBI Life a augmenté de 5% au cours des cinq derniers jours. Au premier trimestre, la société a vu son bénéfice net baisser à Rs 223 crore alors que les réclamations augmentaient. Cependant, la valeur des nouvelles affaires au cours du même trimestre a augmenté de 255 points de base en glissement annuel. L’équivalent prime annualisé de SBI Life a augmenté de 28 % en glissement annuel tandis que la protection individuelle s’est améliorée de 86 %. Ces tendances encourageantes maintiennent les analystes optimistes sur SBI Life Insurance. Kotak Securities voit une hausse de 15% par rapport au prix d’aujourd’hui.

