Actions à acheter: est-il trop tard pour acheter des actions GEVO à la baisse?

Jusqu’à la semaine dernière, des actions dans une société de biocarburants renouvelables Gevo (NASDAQ:GEVO) avait chuté de près de 70% par rapport aux sommets de la mi-février. Pour ceux qui croyaient au potentiel de croissance de l’entreprise, cela représentait une énorme opportunité d’achat. Cependant, après avoir publié les résultats du premier trimestre le 13 mai, l’action GEVO a rebondi.

Plus précisément, GEVO a bondi d’environ 24% le lendemain, suivi d’un autre gain à deux chiffres lundi. Donc, si vous aviez pensé acheter cette action sur le creux de la vague, votre fenêtre d’opportunité s’est-elle évaporée?

Je ne pense pas. Certes, le rallye de GEVO stock a été impressionnant. Il y a à peine un mois, il faisait la une des journaux pour l’effondrement alors que les actions d’énergie propre prenaient un coup. Depuis que la société a annoncé des bénéfices, l’action a augmenté de 38% par rapport à sa clôture le 13 mai. C’est en dépit du fait que les revenus pour le trimestre ne représentaient qu’une fraction de ce qu’ils rapportaient il y a un an.

Que se passe-t-il avec ce stock de biocarburants renouvelables? Découvrons-le.

GEVO Stock: que fait Gevo?

Bien que le nom ne soit pas familier à la plupart des gens, Gevo est en affaires depuis 2005. C’est également une société cotée en bourse depuis 2011. À l’époque de son introduction en bourse, la société s’est lancée dans un certain nombre d’entreprises – y compris les emballages renouvelables – et il avait également achevé la construction de la plus grande installation de production de biocarburant au monde. Cependant, les revenus de l’entreprise provenaient presque exclusivement de la vente d’éthanol.

Aujourd’hui, Gevo produit une large gamme de biocarburants bas carbone utilisant des matières végétales. Cela comprend le carburant d’aviation durable, le diesel renouvelable, l’essence renouvelable et l’isooctane renouvelable (utilisé par les automobiles à haute performance). Ces biocarburants sont mélangés avec des équivalents de combustibles fossiles traditionnels pour une utilisation, mais Gevo s’efforce de les rendre autonomes afin qu’ils puissent être un remplacement complet. L’entreprise produit également des aliments pour animaux riches en protéines.

Cependant, ce qui suscite vraiment l’enthousiasme autour de Gevo, ce sont ses projets Net Zero, qui viennent d’être annoncés cette année. Tirant parti de l’objectif américain actuel de parvenir à une économie zéro émission, les projets de Gevo combineront son expertise dans la production de biocarburants avec une énergie durable. Le résultat serait des biocarburants qui ont une émission nette de zéro lorsqu’ils sont brûlés.

Le premier projet – Net-Zero 1 – produirait 45 millions de gallons par an de carburant d’aviation durable et d’essence renouvelable ainsi que 350 millions de livres d’aliments pour animaux. Une usine de biogaz des eaux usées sur place fournirait 30% de l’énergie nécessaire pour faire fonctionner l’installation, tandis que les éoliennes fourniraient les 70% restants. Le coût de construction de Net-Zero 1 dans le Dakota du Sud est estimé entre 700 et 800 millions de dollars, mais Gevo dit qu’il a déjà des contrats pour acheter 1,5 milliard de dollars de biocarburants à l’usine.

Donc, pour voir pourquoi le stock de GEVO a grimpé si rapidement au début de 2021, ne cherchez pas plus loin que ces initiatives Net Zero.

Résultats du premier trimestre: tout dépend des projets

Comme je l’ai déjà noté, Gevo a publié ses résultats du premier trimestre 2021 le 13 mai.

Pour le trimestre, les revenus n’étaient que de 93 000 $ (contre 3,8 millions de dollars l’année précédente). La société a également enregistré une perte d’exploitation de 9,9 millions de dollars et une perte ajustée par action de 5 cents. Dans l’ensemble, ce n’était pas le genre de résultats auxquels vous vous attendriez pour lancer un énorme rallye dans le stock GEVO.

Cependant, l’actualité des projets de Gevo est ce qui a vraiment suscité l’intérêt du marché. Dans le rapport, Gevo a déclaré que la conception technique frontale de Net-Zero 1 était «sur la bonne voie et […] devrait être achevé en décembre 2021. » C’est, bien entendu, une bonne nouvelle. De plus, un nouveau projet de gaz naturel renouvelable (GNR) a vu le jour dans l’Iowa. Cette usine de GNR devrait démarrer la production au début de 2022 et devrait générer 9 à 16 millions de dollars de revenus annuels à compter de la fin de 2022.

Conclusion sur le stock GEVO

Il n’y a pas beaucoup d’analystes d’investissement offrant une couverture de l’action GEVO à ce stade. Pour ce que ça vaut, CNN Money en suit deux. Ils évaluent tous les deux GEVO comme un achat et leur objectif de prix médian de 17 $ offre une hausse de près de 160%. Si ces analystes ont raison, acheter des actions maintenant serait certainement rentable – même après les gains récents.

Bien sûr, ce n’est pas si simple. Une grande partie de l’évaluation de Gevo est liée aux attentes. Mais il y a des signes positifs que l’entreprise va réussir – y compris des progrès sur Net-Zero 1 et le projet Iowa RNG. Et, avec plus de 525 millions de dollars en trésorerie et équivalents, Gevo est bien financé pour mener à bien ces grands projets.

Dans l’intervalle, l’action GEVO évalue un «B» dans Portfolio Grader. Bien qu’il ne soit pas parfait, il a un potentiel de croissance à long terme important. De plus, même après un grand rallye de deux jours, les actions GEVO se négocient toujours à moins de la moitié de leur niveau de février.

