Actions à acheter: HDFC Bank, HCL Tech semblent solides sur les graphiques; Nifty peut atteindre 15050 si Bank Nifty fonctionne bien

Bref, mercredi, une clôture du Nifty au-dessus du niveau de 14930 serait positive pour le marché.

Par Shrikant Chouhan

Mardi, le marché a fait bien mieux que prévu. Ce fut l’une des journées exceptionnelles ou uniques pour le marché car, malgré la hausse des rendements obligataires à long terme de 1,65 à 1,75 et le saut de l’indice dollar de 92,75 à 93,25, nous avons assisté à une reprise anormale du marché. Il était à 14500 vendredi dernier et mardi, il a clôturé au-dessus de 14800 niveaux. La formation d’un haussier Harami, que le Nifty a fait le vendredi dernier a servi de formation d’inversion puissante pour le marché. Lors de la session précédente, tous les secteurs, à l’exception de Bank Nifty et Auto, se sont bien comportés. Si nous corrélons les données des dernières années, puis au cours des derniers jours de l’exercice financier se terminant, nous assistons à ce type d’activité généralisée sur le marché.

Sur un graphique hebdomadaire, le marché a réussi à retrouver les niveaux de 14750, ce qui est positif à court terme qui aiderait le marché à dépasser les 14900 niveaux et selon la théorie des vagues, une clôture mensuelle au-dessus de 14930 niveaux aiderait le marché. pour remettre en question les niveaux de 15450, qui est le plus haut niveau de tous les temps.

Bref, mercredi, une clôture du Nifty au-dessus du niveau de 14930 serait positive pour le marché. Mardi, la stratégie devrait être d’acheter si Nifty descend entre les niveaux de 14750/14700 et pour cela nous devons maintenir un stop loss à 14600. Mercredi, nous assisterions à un rallye des actions bancaires, principalement parce que la Bank Nifty a clôturé au-dessus du niveau de 33700. Bank Nifty peut aller jusqu’à 34500/34700 au-dessus des niveaux de 33700. Si le Bank Nifty fonctionne, le Nifty pourrait se rapprocher des niveaux de 14900 et 15050. De l’autre côté, Nifty / Sensex trouverait un support majeur aux niveaux 14750 et 14600.

Les choix de titres techniques sont-

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

ACHETER, CMP: Rs 597.7, CIBLE: Rs 630, SL: Rs 585

L’action avait suivi une tendance haussière formant des plus bas plus hauts sur une échelle hebdomadaire, cependant, la récente baisse de prix par rapport aux sommets de 650 semble terminée, car l’action a pris plusieurs supports à la ligne de tendance haussière à court terme. Sur le laps de temps quotidien après une accumulation décente, nous avons assisté à une cassure de la fourchette et à une clôture au-dessus de 20 DAY EMA suggérant une tendance haussière.

BPCL (Bharat Petroleum Corporation Ltd)

ACHETER, CMP: Rs 430.8, CIBLE: Rs 455, SL: Rs 420

Sur l’échelle hebdomadaire, la zone 480 a agi comme la zone de résistance forte en raison de la formation du double sommet qui a entraîné une correction mineure du stock à partir de niveaux plus élevés développant un canal baissier en pente. Néanmoins, un renversement d’une zone de support importante sur le graphique journalier est évident pour un mouvement de fraîcheur.

Banque HDFC

ACHETER, CMP: Rs 1,553.7, CIBLE: Rs 1,630, SL: Rs 1,520

Ces dernières semaines, le titre était en mode correction et la semaine dernière, il a clôturé près de son important point de retracement de Fibonacci, et simultanément 20 jours, l’EMA a agi comme un support pour l’action. Dans l’ensemble, une bougie haussière forte avec l’activité de volume supplémentaire indique une nouvelle jambe d’une tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels.

Technologies HCL

ACHETER, CMP: Rs 995.8, CIBLE: Rs 1,050, SL: Rs 970

Sur une période plus large, il est observé que l’action se négocie dans un rectangle, même ainsi, une cassure d’une formation de triangle avec une forte bougie haussière est évidente sur le graphique quotidien avec une action de volume décente, ce qui spécifie une bonne force de l’élan. À court terme.

(Shrikant Chouhan est le vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.