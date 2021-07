Actions à acheter : HDFC Life, TechM fort sur les graphiques ; restent spécifiques au stock alors que Nifty approche le support de 15 600

Du côté supérieur, 15810/52700 et 15900/53000 seraient des niveaux de résistance. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Après une forte reprise la semaine dernière, l’indice de référence a de nouveau pris une résistance proche du niveau de résistance 15900/53200. Sur une période intrajournalière, le marché a tenté à plusieurs reprises de se maintenir au-dessus de 15880/53000, mais en raison d’une pression de vente constante à des niveaux plus élevés, il n’a pas réussi à franchir la marque de résistance 15900/53200, ce qui est globalement négatif pour l’indice. Le marché était en baisse principalement en raison des ventes constantes et agressives des FII sur les marchés asiatiques.

Mardi, en raison de la forte faiblesse des laboratoires du Dr Reddy, nous avons assisté à une liquidation massive d’autres sociétés pharmaceutiques. L’indice Nifty Pharma a chuté de plus de 4% au cours de la journée, ce qui constitue la plus forte baisse intrajournalière après le mois de décembre 2020. L’indice Nifty Metal a clôturé en territoire positif pour la 4e journée consécutive. Nous sommes d’avis que la configuration du marché est liée à une fourchette et que nous approchons du support de la limite inférieure (15650/15600)/52100-52200, nous devons être spécifiques aux actions. Du côté supérieur, 15810/52700 et 15900/53000 seraient des niveaux de résistance. Techniquement, les SMA à 20 jours et à 50 jours joueraient un rôle important dans un avenir proche, nous pouvons nous attendre à une reprise rapide si l’indice parvient à clôturer au-dessus du même niveau. D’un autre côté, 15600/52200 ou 50 jours SMA seraient les principaux niveaux de support pour les taureaux en dessous de la même tendance haussière seraient vulnérables.

Stocks techniques à acheter

Hindalco Industries

ACHETER, CMP : Rs 417,35, CIBLE : Rs 440, SL : Rs 405

L’action a présenté une cassure de sa configuration graphique en triangle ascendant ainsi qu’une solide configuration en chandeliers haussiers et un volume énorme sur le graphique journalier.

Larsen & Toubro (L&T)

ACHETER, CMP : Rs 1 605, CIBLE : Rs 1 690, SL : Rs 1 570

Après la forte hausse des niveaux de 1500 avec un volume massif, l’action se négocie dans un mouvement lié à une fourchette bien au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme, ce qui entraîne la formation d’un motif de graphique en drapeau à l’échelle quotidienne qui pointe au mouvement haussier pour reprendre dans les prochaines sessions.

Compagnie d’assurance-vie HDFC

ACHETER, CMP : Rs 669.7, CIBLE : Rs 705, SL : Rs 655

Au cours des dernières semaines, le compteur se négocie dans un territoire limité à une fourchette et actuellement, il est disponible à proximité de sa zone de demande de 660, ce qui pourrait constituer une base solide pour le titre, ce qui en fait simultanément un candidat favorable en termes de risque et récompense donc la configuration actuelle signale un mouvement haussier à court terme.

TECH Mahindra

ACHETER, CMP : Rs 1 123,6, CIBLE : Rs 1 180, SL : Rs 1 100

À l’échelle mensuelle, l’action a présenté un rallye robuste, après une forte cassure de la zone des 1100, l’action a pris une pause dans l’élan dans une fourchette étroite, mais la texture à court terme semble attrayante pour la formation de continuation haussière à court terme.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

