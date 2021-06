Actions à acheter: les actions de RIL, Oberoi Realty et Godrej Prop pourraient augmenter jusqu’à 21% au cours des 3 prochains mois, selon les graphiques

Les nouvelles entreprises de consommation, Jio et le commerce de détail devraient être des moteurs de croissance pour le conglomérat du pétrole aux télécommunications dans les années à venir. Image : .

Les actions de Reliance Industries Ltd (RIL), Oberoi Realty et Godrej Properties pourraient augmenter de plus de 20% au cours des trois prochains mois, ont déclaré les analystes d’ICICI direct Research. Les nouvelles activités grand public, Jio et le commerce de détail devraient être des moteurs de croissance pour le conglomérat pétrolier-télécom dans les années à venir. Alors que le secteur de l’immobilier a pris de l’ampleur après avoir sous-performé au cours de la dernière décennie. Au sein du secteur, la société de courtage privilégie Oberoi Realty et Godrej Properties car elles assistent à un redressement structurel car elles sont sur le point de sortir de la fourchette pluriannuelle après avoir formé une base plus élevée au-dessus de leur EMA à long terme de 200 jours. En outre, les deux actions ont une structure de prix robuste et une amélioration du classement de force relative.

Actions à acheter

Reliance Industries Ltd : La société de courtage a un prix cible donné de 2 490 Rs chacun avec un stop loss de 2 010 Rs, ce qui implique une hausse de 14%. ICICI direct Research a déclaré que le cours de l’action RIL résout la formation de base plus élevée de huit mois, signalant la fin d’une phase corrective et la reprise d’une nouvelle tendance haussière, offrant ainsi une nouvelle opportunité d’entrée. “Nous nous attendons à ce que le cours de l’action dépasse ses sommets à vie de 2 369 Rs et se dirige vers 2 490 Rs, soit un retracement externe de 123,6% de sa baisse de septembre 2020 à mars 2021 (2369-1830 Rs)”, ont déclaré les analystes de la société de courtage.

L’activité traditionnelle de RIL continuera à générer des flux de trésorerie à mesure que la situation macroéconomique continue de s’améliorer. La maison de courtage nationale estime que la société a un bilan solide après la levée de fonds, ce qui est positif. La croissance du commerce de détail et des services numériques, associée à l’amélioration des performances O2C, stimulera la performance opérationnelle à l’avenir.

Oberoi Realty : Oberoi Realty a un objectif de Rs 730 chacun, avec un stop loss à Rs 555, ce qui se traduit par un rallye de 21%. Dans le secteur immobilier, Oberoi Realty a affiché un retracement plus rapide de la consolidation des 3 dernières années, indiquant un redressement structurel. “Le titre bénéficie d’un support solide autour des niveaux de Rs 550, car il s’agit d’un retracement à 80% du récent mouvement haussier (Rs 522 à 634)”, ont déclaré les analystes. Le courtage domestique est positif sur Oberoi Realty car le volume des ventes élevé a continué de surprendre, d’autant plus la traction des nouveaux lancements. “Alors que le premier trimestre de l’exercice 22 sera un échec, nous nous attendons à ce que la dynamique des ventes au cours de l’exercice 22 soit aussi robuste que celle de l’exercice 21, tirée par de nouveaux lancements à Thane, le projet GSK et les phases ultérieures de Borivali/Goregaon”, a-t-il ajouté.

Propriétés de Godrej : Il faudra à Godrej Properties pour faire un bond de 15%, pour atteindre l’objectif de Rs 1 570 pièce fixé par la société de courtage, avec un stop loss à Rs 1 270 pièce. Sur les graphiques techniques, Godrej Properties a formé une base plus élevée au-dessus de son EMA de 200 jours, qui se tient depuis juin 2020 et a coïncidé avec une zone de rupture pluriannuelle de Rs 1200, mettant en évidence une demande d’achat élevée qui augure bien de la prochaine étape de la hausse. “Sur le front de l’oscillateur, le RSI de la période hebdomadaire de 14 a généré un croisement haussier au-dessus de sa moyenne de 9 périodes, validant ainsi un biais positif”, a-t-il ajouté.

