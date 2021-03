Actions à acheter: les cartes SBI, CAMS et les actions Gateway pourraient augmenter de plus de 35% au cours de la prochaine année grâce à un modèle économique solide

Sensex et Nifty ont corrigé plus de 4 pour cent des records atteints en février de cette année, tirés par l’optimisme du budget de l’Union et les flux de portefeuille étrangers. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 ont corrigé plus de 4 pour cent des records atteints en février de cette année, tirés par l’optimisme du budget de l’Union et les flux de portefeuille étrangers. Jusqu’à présent, cet exercice, le Sensex à 30 actions et Nifty de NSE ont rallié près de 80 pour cent. La société nationale de recherche et de courtage ICICI Direct Research a recommandé «d’acheter» au moins trois actions pendant 12 mois, et voit jusqu’à 35 pour cent de rallye. Ces stocks sont des cartes SBI, CAMS et Gateway Distriparks. La société de courtage privilégie les cartes SBI en raison de son modèle économique solide avec des ratios de rendement plus élevés et des tendances numériques et de consommation favorables. Cependant, il a recommandé CAMS car il fournit un portefeuille complet de services technologiques, tels que l’exécution, le paiement, le règlement, le calcul des commissions et les services liés à la conformité. Cependant, il estime que la mise en service probable du Dedicated Freight Corridor (DFC) positionnera l’activité CTO de Gateway Distriparks dans une position idéale.

SBI Cards and Payment Services Ltd: ICICI direct Research a une cote «d’achat» pour l’action. Il a prédit un rallye de 16,21 pour cent par rapport à la clôture précédente avec un prix cible de 1 100 roupies par action pendant un an. SBI Cards est une histoire de croissance pluriannuelle et offre une opportunité unique de participer à des segments de crédit à fort potentiel avec une forte rentabilité. La société de courtage estime qu’elle est un proxy pour les paiements numériques à croissance rapide avec une forte filiation. Il pense que les cartes SBI afficheraient une croissance PAT saine de 45% CAGR en FY21EFY23E et atteindraient un RoA, RoE de 5,9%, 25,6%, respectivement, d’ici FY23E.

Computer Age Management Services Ltd (CAMS): Le stock a été répertorié dans l’exercice en cours. Il faudra un bond de près de 20 pour cent par rapport à la clôture de la session précédente pour toucher le prix cible de Rs 2 100 par action. Great Terrain, une filiale de Warburg Pincus, est l’actuel promoteur de CAMS avec 31% du capital, tandis que d’autres actionnaires de renom incluent HDFC Bank (participation de 3,33%) et HDFC Ltd (participation de 5,99%). CAMS est une histoire de croissance structurelle avec la possibilité de participer à un marché indien de la gestion d’actifs relativement sous-pénétré et à fort potentiel. C’est un proxy pour le secteur en pleine croissance des fonds communs de placement avec un RoE élevé. L’expertise technologique, la relation client de longue date et le leadership sur le marché du duopole RTA avec des barrières à l’entrée restent des atouts clés pour l’entreprise.

Distriparks Gateway: La société de courtage s’attend à ce que le stock bondisse de 35,51% par rapport aux niveaux actuels. Il a fixé un prix cible de Rs 240 par action pendant 12 mois. Après un rebond des volumes de conteneurs portuaires à partir d’octobre 2020, le segment du rail de conteneurs a connu une normalisation de ses performances en glissement annuel (avec une croissance à deux chiffres du segment Exim depuis novembre). Les investissements de GDL devraient rester dans un territoire lié à une fourchette (Rs 50-150 crore) et seront principalement dépensés dans le développement de terminaux d’alimentation secondaires, car DFC continue de renforcer son efficacité dans le transport ferroviaire (le même volume de fret peut être transporté en moins de trains avec des temps de rotation plus élevés, une vitesse accrue et un double empilement).

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

