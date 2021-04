Actions à acheter: les spéculateurs ont laissé ces 7 actions aux investisseurs

Les spéculations sur les actions à acheter vont et viennent par vagues.

L’argent rapide s’accumule dans ce qui semble chaud, puis se précipite à mesure que de nouvelles perspectives sont découvertes. Au milieu de ces ventes rapides, les investisseurs peuvent trouver des bonnes affaires, de bonnes entreprises dont les actions ont été abandonnées par des prises de bénéfices spéculatives.

La récente chute des grandes valeurs technologiques et l’effondrement d’Archegos Capital ont laissé des actions endommagées dans leur sillage. J’ai passé la semaine dernière à les parcourir, à regarder leurs véritables perspectives. La question à laquelle je cherchais à répondre était de savoir si un investisseur, utilisant le temps comme allié, pouvait trouver des bonnes affaires ici.

Temps. C’est la différence entre spéculer et investir. Les spéculateurs recherchent un profit rapide. Ils peuvent ne pas s’intéresser aux fondamentaux. Ils sont comme des mineurs d’or du 19ème siècle, des accros à l’adrénaline à la recherche du prochain score. Les investisseurs sont comme les marchands et les agriculteurs qui suivent ces mineurs d’or. Nous sommes prêts à investir les années nécessaires pour obtenir un réel rendement.

La patience sera généralement récompensée. Vous voulez entrer dans la marée descendante, mais en fin de compte, les marées importent moins que de savoir si une entreprise a une piste de croissance, une direction bien informée et des clients qui reviendront.

En voici sept à considérer:

Actions à acheter: Apple (AAPL)

Source: View Apart / Shutterstock.com

Apple est la première entreprise de 2 billions de dollars au monde. Avant que Saudi Aramco ne devienne publique à la fin de 2020, c’était la société la plus précieuse au monde.

Mais offre-t-il une réelle valeur ajoutée à un nouvel investisseur? J’ai conclu récemment que c’était le cas.

Si l’activité iPhone s’est stabilisée, il existe encore des catalyseurs de croissance. Les paiements ne font qu’un. La santé, via l’Apple Watch, en est une autre. La télévision pourrait être un tiers.

Pendant ce temps, la recherche de nouveaux profits plus rapides a peut-être créé une bonne affaire ici. Les actions Apple vendues 143 dollars en février se vendaient 125 dollars en avril. Ils ne sont toujours pas bon marché. Le dividende autrefois généreux rapporte désormais moins de 1% et le ratio cours / bénéfice est de 34. Mais la stabilité de l’activité d’Apple est son attrait, plus qu’un gain en capital à court terme.

Apple maintiendra ses marges sur les graisses, près de 20% du chiffre d’affaires atteignant la ligne de revenu net. Il le fera en concevant ses propres puces, fabriquées par Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM). Cela unifiera les gammes de produits PC, téléphone et éventuellement Watch sous des systèmes d’exploitation compatibles. Une décennie de croissance a permis de constituer un stock de 91 milliards de dollars en espèces, rendant ces investissements abordables.

Le temps est toujours du côté d’Apple

Microsoft (MSFT)

Source: Shutterstock

Début avril, la capitalisation boursière de Microsoft était à moins de 15% de celle d’Apple et l’élan reste de son côté.

Bien que les actions aient été touchées par la vente à la mi-février, elles avaient déjà retrouvé de nouveaux sommets en avril. Ils continuent de combler l’écart avec une capitalisation boursière de 1,88 billion de dollars. Leur ratio P / E est encore plus élevé que celui d’Apple à 37 ans, ce qui signifie que les investisseurs s’attendent à de gros gains de revenus.

C’est le cloud Azure qui alimente Microsoft. C’est le seul réseau cloud qui gagne Amazon (NASDAQ:AMZN), une plateforme alimentant à la fois sa propre pile logicielle et ses partenaires. Au lieu de vendre des logiciels sur disques, ils les vendent désormais via des abonnements en ligne, générant des revenus et des marges fiables.

Ces gains logiciels permettent à Microsoft de se lancer dans le matériel. Cette histoire est écrite sur un clavier Microsoft. La Xbox de Microsoft est en train de gagner sa guerre de longue date avec le Sony (NYSE:SONY) PlayStation. Des profits réguliers justifient des investissements à long terme dans des casques de «réalité mixte», 100 000 revenant à l’armée américaine pour 21,9 milliards de dollars et, finalement, dans votre tête ainsi que Microsoft Mesh.

Alors que les politiciens sont applaudis pour avoir exigé la dissolution des rivaux cloud d’Apple, comme Alphabet, Amazon et Facebook (NASDAQ:FB), Microsoft a déjà appris sa leçon. Son réseau social, LinkedIn, est entièrement professionnel. Ses efforts en ligne restent un outsider scrappy qui bénéficiera de la poussée antitrust. Satya Nadella, qui s’est fait une légende en tant que PDG de Microsoft depuis 2014, n’a que 53 ans.

Adobe (ADBE)

Source: r.classen / Shutterstock.com

Je suis assez vieux pour me souvenir de la création d’Adobe en 1982, autour de l’idée de «publication assistée par ordinateur». Ceux qui y ont investi sont devenus riches. Grâce à son partenariat avec Microsoft Azure, ceux qui investissent désormais peuvent rester riches.

Les actions sont passées de 500 $ chacune à 421 $ en février et début mars. Mais en avril, ils avaient regagné presque tout ce terrain, s’ouvrant au commerce à 491 $. À ce prix, l’action n’est pas bon marché, un ratio cours / bénéfice de 42, une capitalisation boursière de 235 milliards de dollars et aucun dividende. Mais le titre a enregistré en moyenne des gains de 80% au cours des cinq dernières années, et d’autres devraient arriver.

C’est parce qu’Adobe vend ses logiciels par abonnement. Ses marges de commande Creative Cloud, Marketing Cloud et Sales Cloud sont de 85%. Il se lance dans la gestion des flux de travail des clients en achetant Workfront pour 1,5 milliard de dollars. Cela agit comme un complément à ses autres offres. Si vous travaillez dans le marketing ou dans un travail de création à grande échelle, votre facture Adobe est la première que vous payez.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM) a maintenant un objectif de cours de 600 $ sur les actions, et tous sauf un le suivant

Actions à acheter: Salesforce (CRM)

Source: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Salesforce a été fondée en 1999 pour vendre des applications basées sur Oracle (NYSE:ORCL) logiciel de base de données. Il a dépassé Oracle en termes de capitalisation boursière en 2020, car le cloud rendait ces achats évidents pour les acheteurs et très rentables pour les vendeurs.

Début avril, les actions n’avaient pas encore récupéré de leur vente de février, qui les a fait passer de 247 $ chacune à un minimum de 206 $. Oracle a dépassé sa capitalisation boursière, ayant finalement acquis la religion du cloud. Mais cela peut être temporaire car Salesforce a un tel élan.

L’élan est dans le marché encore plus que dans le stock. Le chiffre d’affaires a presque triplé depuis 2017, mais le stock n’a augmenté que de 200% au cours des cinq dernières années. La poursuite de la croissance est assurée alors que la société prépare sa plus importante acquisition à ce jour, Mou (NYSE:TRAVAIL), qui coûtera 27,7 milliards de dollars.

Father Time est invaincu et le co-fondateur PDG Marc Benioff est désormais propriétaire du magazine Time. Mais l’avenir s’annonce assuré avec Bret Taylor, 42 ans, comme héritier apparent. Taylor a contribué au lancement de Google Maps d’Alphabet et s’est joint à Quip, une suite de productivité mobile achetée par Salesforce en 2016.

Le meilleur moment pour acheter de bonnes entreprises est lorsque des acquisitions comme Slack font douter les analystes. Le moment est venu.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Source: rvlsoft / Shutterstock.com

Alphabet a été le stock technologique le plus chaud de 2021, en hausse de 24%. Sa capitalisation boursière au début d’avril s’élevait à 1,5 billion de dollars, avec un ratio P / E de 38.

La Maison de Google est chaude car elle monétise ses monopoles. Son moteur de recherche domine la publicité en ligne, et maintenant son service de vidéo YouTube domine également la télévision. La société perd de l’argent pour gagner des parts sur le marché du cloud d’entreprise, mais les investisseurs parient que cela deviendra bientôt un énorme centre de profit. Si c’est le cas, le prix actuel de l’action semblera bon marché.

Il faut de l’argent pour maintenir ces avantages et Alphabet dépense 22 milliards de dollars / an en câbles sous-marins et en nouveaux centres de données. Google est l’un des cinq «czars du cloud» dont les investissements, aux côtés de ceux d’Apple, Microsoft, Amazon et Facebook, dominent désormais l’économie mondiale.

Cependant, les monopoles sont difficiles à maintenir face à l’action gouvernementale. Les régulateurs sont de plus en plus sceptiques à l’égard de chaque mouvement de Google. Ils veulent le taxer, le réglementer et l’amender. Mais tous les analystes qui suivent Google chez Tipranks disent que vous devriez acheter l’action. Si mon portefeuille n’était pas plein des autres tsars du cloud, je ferais exactement cela.

ViacomCBS (VIAC)

Source: Jer123 / Shutterstock.com

Lorsque les actions de ViacomCBS ont dépassé 100 $ chacune à la mi-mars, cela n’avait aucun sens pour moi.

Maintenant, après la liquidation forcée d’Archegos Capital, qui offrait le stock avec effet de levier, cela pourrait être à nouveau une bonne affaire. (ViacomCBS a contribué à y parvenir en décidant de lever des capitaux en fonction de l’achat d’Archegos.) Il se négociait au milieu des années 40, une capitalisation boursière de 27,8 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires 2020 de 25,3 milliards de dollars.

Ma meilleure analogie avec ViacomCBS est Sous protection (NYSE:UAA), qui a perdu les bonnes chaînes sportives qui avaient distribué sa marchandise et qui ne s’est pas encore rétablie cinq ans plus tard. Dans le cas de ViacomCBS, les canaux de distribution qui s’estompent sont les cinémas, la télévision et le câble, tous perdant leur part au profit du streaming.

La réponse, selon la société, est Paramount +, un service de streaming anciennement appelé CBS All-Access, qui revendiquait près de 20 millions d’utilisateurs au lancement. Cela sonne bien jusqu’à ce que vous vous rendiez compte Netflix (NASDAQ:NFLX) compte plus de 200 millions de clients payants, Amazon Prime en a 150 millions, et Walt Disney (NYSE:DIS) 100 millions.

ViacomCBS possède également Showtime, une chaîne câblée payante, et Pluto, qui diffuse le câble. Mais il est clair que l’entreprise a besoin d’une connexion plus forte avec ses clients pour survivre. Nous le savons car il a dû vendre les droits du meilleur film de Paramount en 2021, Coming to America 2, à Amazon.

Cela coûterait à Apple, avec une capitalisation boursière supérieure à 2 billions de dollars, l’équivalent de l’argent du coussin de siège pour acheter ViacomCBS pour 40 milliards de dollars. Cela, ou un rachat similaire par Facebook, mérite d’être spéculé, d’autant plus que le propriétaire principal, Shari Redstone, a 66 ans.

Actions à acheter: Discovery (DISCA)

Source: Iftekkhar / Shutterstock.com

À la mi-mars, avant l’effondrement d’Archegos Capital, toujours en cours de déroulement, Discovery valait plus de 35 milliards de dollars. Mais c’était l’un des principaux avoirs d’Archegos, donc début avril, c’était moins de 20 milliards de dollars.

J’ai publié une chronique baissière sur Discovery début mars, après avoir vu Oprah Winfrey vendre un quart de son propre réseau à Discovery en décembre pour la moitié de ce qu’elle avait vendu un autre quart pendant trois ans auparavant. Vous ne devenez pas milliardaire en étant stupide. Oprah Winfrey n’est pas stupide.

Peu de programmeurs de câble sont aussi durement touchés par la révolution du streaming que Discovery. Son accent sur la télé-réalité, avec des stars inventées qui mènent autrement une vie ordinaire, la rend vulnérable. Il tente de traverser le gouffre entre le câble et le streaming avec Discovery +, vendant un accès direct à sa bibliothèque (avec quelques add-ons) pour 5 $ à 7 $ / mois, même s’il garde de nouveaux épisodes en exclusivité sur le câble. En publiant ses résultats 2020, Discovery a revendiqué 12 millions d’abonnés à Discovery +

Mais aussi rapidement que Discovery + gagne des revenus de streaming, il perd des revenus de câble. Le chiffre d’affaires de 2020 était inférieur à celui de 2019. Les coûts de démarrage du nouveau service ont fait chuter le bénéfice net de 37%. Les analystes peuvent se tromper, car au moins deux ont abandonné le titre alors qu’il diminuait. La bibliothèque ferait également un bon boulon pour Amazon Prime. Mais même à son nouveau prix plus bas, vous spéculez toujours lorsque vous achetez des actions Discovery aujourd’hui.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des actions dans AAPL, MSFT, FB et AMZN.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.