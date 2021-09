Actions à acheter : Nifty eyes 17500 ; SBI, IndusInd Bank, Motherson Sumi et d’autres affichent une forte tendance à la hausse à court terme

in

Les analystes disent que le marché se négocie toujours dans la fourchette de négociation et pour les taureaux, 17450/58500 serait le niveau de cassure de la fourchette.

Par Shrikant Chouhan

Les indices de référence ont ouvert avec un écart en raison de la force exceptionnelle des indices mondiaux, le marché a réussi à dépasser le niveau de 17400, mais en raison du manque de suivi des achats, il a réduit tous les gains intrajournaliers et a finalement clôturé près du niveau le plus bas de la journée qui est globalement négatif. Parmi les secteurs, un fort intérêt d’achat a été observé dans les actions des médias, en conséquence, l’indice Nifty Media a enregistré une reprise exceptionnelle de plus de 14 %.

Techniquement, sur les graphiques intraday, l’indice Nifty 50 a formé un triple type de formation. Nous sommes d’avis que le marché se négocie toujours dans la fourchette de négociation et pour les taureaux, 17450/58500 serait le niveau de cassure de la fourchette. Au-dessus de la même formation de cassure devrait se poursuivre jusqu’à 17500-17525/58700-58800. D’un autre côté, le commerce en dessous de 17350/58200 pourrait éventuellement déclencher une correction intrajournalière jusqu’à 17300-17275/58000-57900.

Stocks techniques à acheter

Banque IndusInd

Acheter, CMP : Rs 1 036,6, CIBLE : Rs 1 090, SL : Rs 1 010

Au cours des dernières séances de bourse, l’action s’échangeait dans une formation rectangulaire. Enfin, après la forte cassure avec un volume énorme au comptoir, une base solide a été formée pour la nouvelle étape d’une tendance haussière par rapport aux niveaux actuels.

Systèmes Motherson Sumi

Acheter, CMP : Rs 221.95, CIBLE : Rs 235, SL : Rs 216

L’action est dans un mouvement haussier progressif avec une formation de séries basses plus élevées. De plus, sur le graphique intrajournalier, le compteur a formé un modèle de graphique tête et épaule inversé qui laisse présager une forte tendance haussière à court terme.

Polycab Inde

Acheter, CMP : Rs 2 462,95, CIBLE : Rs 2 590, SL : Rs 2 410

Le titre se négocie confortablement au-dessus de la fourchette supérieure de l’indicateur SAR parabolique, ce qui indique qu’une forte tendance à la hausse du titre persiste. De plus, la structure de l’action a une formation de continuation haussière avec une série inférieure plus élevée sur le graphique journalier qui spécifie que la tendance haussière doit se poursuivre sur une période de temps.

Banque d’État de l’Inde (SBI)

Acheter, CMP : Rs 433, CIBLE : Rs 455, SL : Rs 423

Au cours des dernières séances de bourse, l’action a connu une hausse progressive, mais le compteur se négocie dans une fourchette avec un volume d’activité décent et une cassure de la fourchette est très probable, car la formation suggère que l’action est en phase d’accumulation, d’où une nouvelle cassure. mouvement est attendu pour une nouvelle étape de tendance haussière à court terme.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

