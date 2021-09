Actions à acheter : Nifty peut atteindre 17 500 s’il se maintient au-dessus de 17 290 ; HDFC, ICICI Bank et d’autres affichent une forte percée

Pour les prochaines séances de bourse, 17290/58000 devrait agir comme un niveau de décision de tendance, au-dessus duquel nous pouvons nous attendre à une autre vague de tendance haussière vers 17450-17500/58550-58700. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Pour le huitième jour consécutif, le marché a atteint mardi un nouveau pic à 17436. Les indices de référence BSE Sensex et Nifty 50 ont connu une pression de vente intrajournalière proche du niveau de résistance de 17450/58550. L’activité intraday a été morose avec une dynamique proche de 150/500 points. Les signaux globaux étaient tièdes aussi. Parmi les secteurs, après un rallye remarquable, les actions immobilières et informatiques ont enregistré des bénéfices à un niveau plus élevé. Alors que certains achats ont été observés sur des actions financières et FMCG sélectives.

Après le rallye de 800/2840 points, les indices se négocient dans une fourchette étroite, ce qui indique que les taureaux peuvent commencer à ressentir de l’inconfort pour aller plus loin près de 17450. Mais techniquement, une correction à court terme si possible seulement en dessous de 17290/58000. Pour les prochaines séances de bourse, 17290/58000 devrait agir comme un niveau de décision de tendance, au-dessus duquel nous pouvons nous attendre à une autre vague de tendance haussière vers 17450-17500/58550-58700. Cependant, le commerce en dessous du même niveau déclencherait une correction intrajournalière rapide jusqu’à 17250-17210/57700-57500.

Stocks techniques à acheter

Société de financement du développement du logement (HDFC)

ACHETER, CMP : Rs 2 837, CIBLE : Rs 2 980, SL : Rs 2 780

Sur la période quotidienne, après la forte hausse, l’action est entrée dans une phase de consolidation et, enfin, elle a rompu avec son modèle de graphique en drapeau avec une activité de volume incrémentielle indiquant une nouvelle hausse à l’horizon à venir.

TIC

ACHETER, CMP : Rs 211.75, CIBLE : Rs 225, SL : Rs 205

Le titre est dans un mouvement haussier progressif avec une formation de séries plus élevées et plus basses. De plus, sur le graphique journalier, le compteur a formé un modèle de graphique tête et épaule inversé qui laisse présager un fort mouvement de rupture à court terme.

Banque ICICI

ACHETER, CMP : Rs 716.9, CIBLE : Rs 755, SL : Rs 700

À l’échelle mensuelle, l’action a présenté un rallye robuste, après une pause de quelques séances de bourse, elle a pris une pause dans l’élan dans une fourchette étroite, mais la texture à court terme semble attrayante pour la formation de continuation haussière à partir des niveaux actuels.

Gaz du Gujarat

ACHETER, CMP : Rs 695,85, CIBLE : Rs 730, SL : Rs 680

Sur une période plus large, l’action avait connu une forte tendance haussière, mais la récente correction des prix de sa zone d’approvisionnement a plongé le contre-pied de son importante zone de support de retracement, de sorte que le rallye de repli est très probable pour une nouvelle tendance à la hausse dans les années à venir. séances

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.