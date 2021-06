Actions à acheter : Nifty peut se redresser s’il dépasse 15 800 ; Les actions de BPCL et Infosys semblent solides dans les charts

L’AGA du géant de l’indice Reliance Industries Ltd (RIL) est prévue pour le 24 juin, ce qui gardera les traders et le marché enthousiasmés par le résultat. Image : .

Par Shrikant Chouhan

L’indice Nifty 50 se dirige vers les niveaux de 16000/16200 dans les prochaines semaines et la baisse est protégée à 15400 niveaux. De plus, en l’absence de soutien des valeurs cycliques, les défensives offrent un soutien important au marché, ce qui est globalement positif pour le marché. L’AGA du géant de l’indice Reliance Industries Ltd (RIL) est prévue pour le 24 juin, ce qui gardera les traders et le marché enthousiasmés par le résultat. En outre, peu de poids lourds de l’indice comme ITC et Bharti Airtel ont livré des chiffres décents mais n’ont pas participé à la montée en puissance actuelle du marché. S’ils commencent à participer, il est probable que cela enverrait le marché au-delà des 16 000 niveaux.

Mardi, le marché est resté dans une fourchette de négociation serrée. Il n’a pas dépassé le niveau le plus élevé de 15800 mais a également survécu au-dessus du niveau de 15670, qui était le niveau le plus bas de la veille. Un tel type de formation apporte une volatilité importante sur le marché. Les valeurs défensives comme Technology, Pharma et FMCG ont offert un soutien important, cependant, les actions liées à la finance ont clôturé en territoire négatif. Mercredi, en dessous du niveau de 15670, Nifty chuterait à 15620 ou 15580 niveaux. Du côté supérieur, Nifty se rallierait s’il parvenait à dépasser les 15800 niveaux. La résistance serait de 15800, 15880 et 15950 niveaux. L’accent devrait être mis sur les sociétés pharmaceutiques et technologiques.

Stocks techniques à acheter

Aurobindo Pharma

ACHETER, CMP : Rs 972.1, CIBLE : Rs 1 020, SL : Rs 950

Sur le graphique journalier, après avoir atteint le plus haut historique de 1063, l’action est entrée dans une tendance baissière progressive, cependant, au cours des derniers jours, l’action oscillait près de son EMA de 50 jours et, finalement, elle a fait un graphique à double fond et s’est inversée. de la zone d’appui pour une nouvelle jambe de mouvement ascendant.

Compagnie d’assurance-vie HDFC

ACHETER, CMP : Rs 689,7, CIBLE : Rs 725, SL : Rs 675

Au cours des dernières semaines, le titre était dans une phase d’accumulation où il se négociait dans une formation rectangulaire, en conséquence, une bonne zone de demande est créée autour de la zone 660-670 qui servira de base solide pour le compteur. Récemment, le titre a connu une forte cassure de la fourchette avec une activité de volume supplémentaire signalant un mouvement haussier à court terme.

Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL)

ACHETER, CMP : Rs 487,45, CIBLE : Rs 510, SL : Rs 475

Le titre se négocie en permanence dans une formation de canal ascendant, ce qui suggère clairement que la dynamique haussière devrait rester à court terme. De plus, sur les graphiques journaliers, l’action a formé une formation de fond plus élevée avec un modèle de chandelier haussier fort indiquant une bonne force dans le compteur.

Infosys

ACHETER, CMP : Rs 1 412,95, CIBLE : Rs 1 490, SL : Rs 1 380

Après la forte hausse de la tendance haussière de 1300 à 1390, l’action a connu une activité de range étroite pendant quelques séances et a formé un modèle de graphique Cup and Handle avec le volume en hausse et, finalement, l’action est sortie de la fourchette pour continuer à monter, formant un modèle de continuation haussier .

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)

