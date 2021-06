Actions à acheter : Nifty pourrait atteindre 16 050, Bank Nifty 35 700 à court terme ; les graphiques montrent HDFC Life, d’autres pourraient se rallier

L’accent devrait être mis sur la technologie, les métaux et la banque face aux entreprises. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Le Nifty/Sensex a augmenté de 1800/5400 points au cours des 37 derniers jours. Les indices Nifty Metal, IT, Midcap et Small Cap sont les plus performants. Reliance Industries Ltd (RIL) a également contribué à hauteur d’environ 20 % à la hausse actuelle du marché. FMCG et Pharma sont loin derrière cette fois. Le Nifty/Sensex a une base solide entre 15500/ et 15600. Cependant, actuellement, le marché se négocie au plus haut du mouvement haussier actuel et nous assistons à une réaction mitigée sur le marché.

L’activité spécifique aux actions augmente de jour en jour, ce qui indique une approche « prudemment optimiste » de la part des commerçants. Comme le marché est fermé au-dessus du niveau de 15850/52750, nous verrions les niveaux 16050/53300 à court terme. Des supports pour le marché existent à 15800/52600 et à 15750/52300. La stratégie devrait être d’acheter des indices uniquement en cas de chute. Le Bank-Nifty se dirige vers les niveaux de 35700. Il faut être peu prudent tout en ajoutant des positions longues avec une vision à long terme. L’accent devrait être mis sur la technologie, les métaux et la banque face aux entreprises.

Inde Ciments

ACHETER, CMP : Rs 188.4, CIBLE : Rs 199, SL : Rs 183

Après la formation du modèle de graphique à double fond, une forte reprise est observée dans le compteur avec une activité de volume supplémentaire sur le graphique quotidien.

Compagnie d’assurance-vie HDFC

ACHETER, CMP : Rs 692,55, CIBLE : Rs 727, SL : Rs 675

Après la rupture des niveaux de 685, l’action a oscillé dans un mode lié à une fourchette, mais la récente formation de chandeliers engloutissants haussiers avec un volume en hausse indique que les taureaux sont de retour et que l’action est prête pour la poursuite de sa tendance haussière à court terme.

Banque IndusInd

ACHETER, CMP : Rs 1 034,45, CIBLE : Rs 1 085, SL : Rs 1 010

Au cours des dernières séances de bourse, il y a eu une activité de range étroite dans le canal haussier du compteur sans aucune hausse significative, en même temps une augmentation du volume est observée près de la zone de cassure avec un motif de chandelier en marteau inversé qui fait allusion à vers le haut dans les prochaines sessions.

Mphasis

ACHETER, CMP : Rs 2 061,45, CIBLE : Rs 2 165, SL : Rs 2 020

L’action a connu un rallye remarquable au cours des derniers mois et la tendance de l’action est toujours à la hausse. La formation de graphique plus haut et plus bas est évidente dans le compteur, en outre, l’augmentation de l’activité en volume au cours des derniers jours indique un modèle de continuation haussier dans un proche avenir.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

