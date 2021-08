Actions à acheter : Nifty pourrait remonter à 16 750, selon les graphiques ; Les actions RIL, SBI, Wipro devraient gagner plus

Sur le graphique intraday, le Nifty a formé une formation inférieure plus élevée qui suggère une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Après une forte baisse, au cours de la semaine en cours, les indices de référence ont ouvert avec un écart et après une forte ouverture, l’indice oscillait dans une fourchette de 16450-16600. Cependant, mardi en fin d’après-midi, il a finalement franchi la résistance de 16590 et a réussi à clôturer au-dessus de la même, ce qui est globalement positif pour le marché.

Techniquement, la texture du rallye de repli indique que le marché est susceptible de se consolider entre 16500 et 16720 fourchettes de prix. De plus, sur le graphique intraday, l’indice a formé une formation inférieure plus élevée qui suggère une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Nous sommes d’avis que, tant que l’indice se négocie au-dessus de la SMA de 10 jours ou de 16500, la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’à 16700-16750. D’un autre côté, une tendance haussière inférieure à 16500 serait vulnérable. Spécifique à un secteur, le rallye actuel est jusqu’à présent largement dominé par l’informatique, les produits de grande consommation et les valeurs financières. La formation suggère que les grandes capitalisations FMCG et les actions financières devraient surperformer à court terme. Ainsi, toutes les corrections à court terme doivent être utilisées pour ajouter des titres de grande consommation et financiers de qualité avec un horizon temporel à moyen terme.

Stocks techniques à acheter

Wipro

ACHETER, CMP : Rs 632,50, CIBLE : Rs 662, SL : Rs 617

Le titre est dans la forte vague de tendance haussière, sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, il a formé une forte formation de continuation de cassure. Rs. 617 serait le niveau de support clé pour la tendance suivant les traders, au-dessus de la même vague de tendance haussière susceptible de se poursuivre jusqu’à Rs. 662.

Reliance Industries Ltd (RIL)

ACHETER, CMP : Rs 2 178, CIBLE : Rs 2 265, SL : Rs 2 135

L’action prend constamment un support près de la SMA de 50 jours, sur les graphiques quotidiens, elle a formé une forte formation de renversement qui indique une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Pour les traders positionnels, 10 jours SMA ou Rs. 2135 serait le niveau de support sacro-saint, au-dessus de la même vague d’inversion susceptible de se poursuivre jusqu’à Rs. 2265.

Bajaj Auto

ACHETER, CMP : Rs 3 717, CIBLE : Rs 4 865, SL : Rs 3 640

Au cours des deux derniers mois, l’action a connu une correction de prix. Actuellement, l’action se négocie à près de 200 jours SMA. La texture de survente suggère de fortes chances de recul par rapport aux niveaux actuels. Nous sommes d’avis qu’une SMA à 200 jours agirait comme une zone de support clé et qu’une forte reprise n’est pas exclue si elle réussit à se négocier au-dessus de Rs. niveau 3640.

Banque d’État de l’Inde (SBI)

ACHETER, CMP : Rs 417, CIBLE : Rs 438, SL : Rs 408

Au cours de ce mois jusqu’à présent, l’action s’est corrigée de plus de 5 pour cent. Après une correction à court terme, le titre a formé Hammer suivi d’une formation de bougie haussière. Ce qui est largement positif pour le SBI Ltd. Actuellement, l’action se négocie près de son niveau de support précédent et les indicateurs de dynamique suggèrent de fortes chances d’une nouvelle tendance haussière si l’action réussit à se négocier au-dessus de Rs. 408.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

