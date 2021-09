Actions à acheter : Nifty pourrait se diriger vers 17275, support à 16980 ; Tech Mahindra, Grasim, d’autres semblent forts dans les charts

après la cassure, le marché poursuit la formation de continuation haussière qui est globalement positive. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Les indices de référence ont connu un rallye spectaculaire de plus de 200/600 points et ont atteint un nouveau record historique de 17153,50/57982,47. Mardi, après l’ouverture du marché en sourdine, le marché oscillait entre 16915/55676 et 16995/57150. Mais dans l’après-midi, le Nifty a franchi avec succès la marque psychologique de 17000/57200 et après cette cassure intrajournalière, il a rebondi de plus de 150/600 points. Parmi les secteurs, la consommation, le métal et l’informatique ont connu un intérêt acheteur tandis qu’une certaine pression à la vente a été observée dans les médias et les actions sélectives de l’automobile. Techniquement, après la cassure, le marché poursuit la formation de continuation haussière qui est globalement positive.

Nouvelles connexes

Les actions de Wipro, Coal India, Bank of India, Yes Bank et Maruti Suzuki restent à l’ordre du jour aujourd’hui Bharti Airtel, Jindal Steel and Power, BPCL, Axis Bank, Maruti Suzuki, ONGC, NTPC en bref Les actions Bharti Airtel, IndiGo, Tata Steel, Nazara Technologies, Coal India en point de mire

Mais au cours des trois dernières séances de bourse, le Nifty a progressé de plus de 580/2300 points, et en raison d’un rallye trop tendu, les day traders pourraient adopter une position prudente près du niveau de résistance 17200/58200. Nous sommes d’avis que, la tendance à moyen terme étant toujours positive et susceptible de se poursuivre dans un avenir proche. Par conséquent, la stratégie idéale pour les day traders serait d’acheter sur les creux et de vendre sur les rallyes. 16980/57100 serait un niveau de support sacro-saint pour les swing traders, au-dessus du même élan de tendance haussière susceptible de se poursuivre jusqu’à 17200/58200, une autre hausse pourrait également se poursuivre, ce qui pourrait porter l’indice à 17275/58450. D’un autre côté, une forte possibilité d’une correction intrajournalière rapide jusqu’à 16900/56800 n’est pas exclue si l’indice réussit à se négocier en dessous du niveau de support 16980/57100.

Stocks techniques à acheter

Tech Mahindra

ACHETER, CMP : Rs 1 447,65, CIBLE : Rs 1 520, SL : Rs 1 414

L’action avait présenté un mouvement haussier remarquable avec les schémas graphiques de continuation haussiers en continu, après une pause de quelques séances de trading, le compteur est prêt pour un nouveau mouvement haussier par rapport aux niveaux actuels.

Industries Grasim

ACHETER, CMP : Rs 1 500,4, CIBLE : Rs 1 575, SL : Rs 1 470

Après la formation du modèle de graphique à double fond, l’inversion est évidente dans le compteur avec une activité de volume en hausse sur le graphique journalier, en outre, le stock a donné une cassure de la ligne de tendance en pente qui valide l’inversion de la tendance pour un mouvement vers le haut.

Forge de Bharat

ACHETER, CMP : Rs 767.2, CIBLE : Rs 805, SL : Rs 750

Le compteur a formé une base de chute et une structure de ralliement à partir de sa zone de demande avec le volume croissant ; de plus, une clôture au-dessus des moyennes mobiles à court terme sur le graphique journalier suggère une tendance haussière à l’horizon à venir.

Produits chimiques Tata

ACHETER, CMP : Rs 844,65, CIBLE : Rs 888, SL : Rs 825

Après une récente correction par rapport aux sommets d’environ 890, l’action est entrée dans une phase de consolidation. Elle a finalement formé une formation de graphique inférieur arrondi avec un volume en hausse et s’est retiré des niveaux inférieurs pour une nouvelle tendance haussière lors des prochaines séances de négociation.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.