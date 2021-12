Actions à acheter pour profiter du ralentissement retardé de la Fed

L’incertitude du marché s’est accrue lorsque les scientifiques ont détecté l’omicron, une variante de Covid-19, en Afrique. Avant la découverte, les marchés ont spéculé que le président de la Réserve fédérale retarderait ses projets de réduction. Le tapering consiste à ralentir et à éliminer l’achat de dette par le gouvernement. À la lumière de l’émergence d’omicron, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à un comité du Congrès que la nouvelle variante pose de nouveaux risques pour l’économie américaine. Il a également déclaré que la Fed devrait envisager d’accélérer sa réduction plus rapidement.

Étant donné que le gouvernement a retardé ses plans de réduction par le passé et y réfléchit toujours, les investisseurs doivent s’attendre à ce que la Fed retarde sa réduction. De la même manière qu’elle considérait l’inflation comme temporaire avant de changer d’orientation, elle continuera probablement à acheter des obligations. Les investisseurs devraient constituer des positions en actions dans des sociétés qui bénéficieront du ralentissement différé. Il y a de fortes chances que les taux d’intérêt restent bas.

La variante omicron ajoutera des incertitudes sur le marché pour le mois prochain. Mais la variante delta est toujours un risque pour le monde. La plupart des gens ont reçu leur vaccination complète il y a environ six mois. Les gouvernements devront déployer une campagne de rappel pour empêcher la propagation du delta.

Au milieu de la pandémie empêchant la Fed de diminuer, les investisseurs peuvent envisager d’acheter ces sept actions. Les sociétés choisies représentent différents secteurs, des fiducies de placement immobilier comme Realty Income à PayPal, une fintech dont les transactions en ligne ne cessent de croître. Ces entreprises s’en tireront bien dans un environnement de taux d’intérêt bas et une politique monétaire laxiste.

Ils sont classés par ordre alphabétique :

Aptiv (NYSE :APTV)

Meilleur achat (NYSE :BBY)

Edison consolidé (NYSE :DE)

IBM (NYSE :IBM)

JPMorgan Chase (NYSE :JPM)

Revenu immobilier (NYSE :ô)

Fonds PayPal (NASDAQ :PYPL)

Actions à acheter : Aptiv (APTV)

Une pénurie de puces semi-conductrices augmente la valeur des automobiles. Cela profitera aux entreprises de pièces détachées automobiles comme Aptiv. Aptiv s’est légèrement replié après avoir annoncé une offre obligataire de 1,5 milliard de dollars.

Au troisième trimestre, Aptiv a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars, en baisse de 5% sur un an. Il a gagné 32 cents par action sur un bénéfice net de 86 millions de dollars. La marge opérationnelle GAAP de 5,9% pourrait augmenter au cours du prochain trimestre. Aptiv optimise sa structure de coûts tout en investissant dans des technologies à forte marge. Cela donnera à ses clients une plus grande valeur.

Dans sa transformation, Aptiv s’est retiré des lignes de produits à faible marge. Il a lancé son segment de groupe motopropulseur. À partir de là, l’entreprise peut développer son activité en offrant des capacités uniques. La société a acquis des sociétés pour renforcer ses capacités de gestion de logiciels et de données. En outre, elle a créé Motional, une coentreprise de conduite autonome avec Hyundai.

En 2023, Lyft (NASDAQ :LYFT) exploitera une flotte de véhicules entièrement autonomes. La croissance d’Aptiv s’améliorera à mesure que de plus en plus de véhicules utiliseront des solutions définies par logiciel.

À Wall Street, les analystes ont un objectif de cours moyen de 195 $ sur l’action APTV (selon Tipranks).

Meilleur achat (BBY)

La chute abrupte de Best Buy après la publication de résultats trimestriels offre aux investisseurs axés sur la valeur un bon point d’entrée. Bien que l’action ait effacé la hausse d’octobre à novembre, la vente au détail de produits électroniques a de multiples catalyseurs à venir.

Les soldes du Black Friday sont une période saisonnière importante pour Best Buy. L’entreprise a peut-être réduit les offres promotionnelles, ce qui augmentera ses marges d’exploitation. Au cours des prochaines vacances, les ventes de cartes-cadeaux Best Buy pourraient donner un coup de fouet à ses résultats trimestriels.

Au troisième trimestre, Best Buy a enregistré des ventes comparables en hausse de 2 %. Il gagnait 2 $ par action. Pour l’année, il s’attend à une croissance des ventes de l’ordre de 10,5% à 11,5%. Les consommateurs ont un pouvoir d’achat plus fort, car les salaires augmentent. L’année prochaine, les détaillants comme Best Buy continueront de profiter de la tendance à la hausse des dépenses de consommation.

Le rétrécissement, ou le crime de vente au détail, est un risque pour Best Buy. La direction a un plan pour protéger ses employés et ses clients tout en réprimant le vol. Il pourrait embaucher des gardes de sécurité ou des policiers pour gérer l’augmentation de la criminalité. Cela aidera ses futures marges brutes à se redresser.

Ce trimestre, il n’a pas d’argent de relance du gouvernement ou une nouvelle version de console de jeu comme l’année dernière. Pourtant, le Super Bowl déplacera la demande de produits au premier trimestre de l’année prochaine.

Actions à acheter : Edison consolidé (ED)

Edison consolidé a affiché un chiffre d’affaires en croissance de 8,4 % en glissement annuel à 3,61 milliards de dollars. Il a réaffirmé sa fourchette de BPA pour l’exercice 2021 de 4,15 $ à 4,35 $. La société de distribution d’électricité est un fournisseur régulier de dividendes, indépendamment de la réduction ou des hausses de taux de la Fed.

Con Ed a augmenté ses bénéfices en réduisant les coûts des soins de santé et en bénéficiant d’une base tarifaire d’électricité plus élevée. En fin de compte, sa transition vers un avenir énergétique propre est un catalyseur positif. Par exemple, l’entreprise a de grands projets de stockage d’énergie. Le PDG Timothy P. Cawley a déclaré que cela permet à ses clients de maximiser les avantages de l’énergie renouvelable.

Con Ed est l’un des producteurs de dividendes de services publics réglementés les plus lents. La croissance de ses flux de trésorerie a ralenti récemment, tandis que les frais d’intérêt ont augmenté. Les investisseurs pourraient envisager d’acheter Du sud (NYSE :ALORS) ou Duc Énergie (NYSE :DUK), plutôt. Pourtant, les actionnaires échangent son taux de croissance des dividendes plus faible contre ses investissements dans le domaine de l’énergie propre.

Après un rallye ces dernières semaines, l’action ED n’est pas au rabais. Les investisseurs pourraient attendre un recul avant de prendre une position dans ce service public versant des dividendes.

IBM (IBM)

Dans le secteur technologique, la chute d’IBM après la scission de Kyndryl donne aux investisseurs un point d’entrée. IBM a un portefeuille à développer même s’il a enregistré de faibles revenus au dernier trimestre.

Au troisième trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 17,6 milliards de dollars et un bénéfice de 2,52 $ par action. Les deux chiffres ont à peine atteint les estimations du consensus des analystes. La société pourrait inverser la chute des actions à partir de 2022. Elle a un nouveau cycle de produits dans le matériel qui générera des revenus au premier semestre de l’année prochaine. De plus, la société intensifiera ses acquisitions pour alimenter sa croissance.

Après que les actions technologiques ont chuté en raison des problèmes de valorisation le mois dernier, IBM pourrait acheter une société de logiciels à prix réduit. Elle pourrait renforcer son activité de conseil en élargissant les logiciels et services aux clients. Comme IBM Consulting stimule l’adoption de la plate-forme, la demande pour Red Hat et d’autres produits peut augmenter.

IBM doit encore regagner la confiance des investisseurs. La faiblesse des revenus au troisième trimestre découragera les investisseurs technologiques d’acheter un produit à croissance lente. Pourtant, IBM a acquis 17 sociétés depuis avril 2020. Des sociétés comme Bluetab et Boxboat renforceront leurs fonctionnalités de conseil en cloud hybride. Les clients remarqueront l’innovation et mettront en œuvre davantage de solutions basées sur IBM.

Actions à acheter : JPMorgan Chase (JPM)

Dans le secteur bancaire, JPMorgan récompensera les investisseurs alors que l’économie se réchauffe. Au troisième trimestre, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 29,64 milliards de dollars.

Malgré des taux d’intérêt bas, JP Morgan a déclaré un revenu net d’intérêts de 38,71 milliards de dollars. Il s’attend à un revenu net d’intérêts de 52,5 milliards de dollars. La hausse des taux d’intérêt de la Fed augmentera les revenus d’intérêts de la banque en 2022 et au-delà. Et le retard de réduction maintiendra l’économie à chaud. Cela crée un environnement favorable pour la banque.

Le directeur financier Jeremy Barnum a déclaré qu’à mesure que les banques centrales normaliseraient leur politique, JP Morgan aurait plus d’opportunités. Cela comprend le déploiement frontal, la trésorerie et la croissance de son activité de carte de crédit.

Les petites entreprises multiplient également les activités de prêt avec la banque. Après avoir supprimé tout retrait de crédit lié à la pandémie, les investisseurs doivent s’attendre à une croissance nette des prêts de JP Morgan. Cela contribuera à la croissance des bénéfices de l’entreprise l’année prochaine.

Après s’être retirés du sommet de 172,96 $, les investisseurs devraient considérer l’action JPM aux niveaux actuels.

Revenu immobilier (O)

Le 2 décembre, Realty Income a publié une mise à jour commerciale. Le FPI a acquis des propriétés d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars du 1er octobre 2021 au 1er décembre 2021. Il achètera encore 1,1 milliard de dollars de propriétés.

La mise à jour clarifiera comment la société utilise les plus de 1,5 milliard de dollars et le capital levé. L’entreprise ne ralentit pas la constitution de son portefeuille, après l’acquisition de Vereit. Il construit son pipeline international et ajoute une valeur significative à son portefeuille. Au troisième trimestre, les acquisitions internationales représentaient environ un tiers du volume total d’acquisitions. En lançant ses acquisitions en Europe continentale et en Espagne, les investisseurs obtiennent une diversité géographique en détenant des actions O.

L’immobilier génère des spreads sains. Les rendements pourraient fluctuer davantage avec son exposition internationale. Pourtant, le mélange d’exposition au détail et à l’industrie maximisera l’objectif de paiement de dividende de l’action. Le mois dernier, il a augmenté son dividende de 5,1%. Chaque action rapporte 2 952 $ par action, contre 2 832 $.

Les actionnaires bénéficieront de l’acquisition de Vereit. Realty intégrera son personnel à son équipe d’acquisitions. Au fur et à mesure que l’équipe poursuit les transactions, le rendement de l’action augmentera régulièrement.

Actions à acheter : PayPal Holdings (PYPL)

Au milieu des ventes de panique dans les entreprises de technologie de paiement fin novembre, PayPal est tombé à son plus bas niveau en 52 semaines. Au troisième trimestre, la société a affiché des résultats solides et publié des prévisions pour le quatrième trimestre.

Au troisième trimestre, PayPal a réalisé un chiffre d’affaires de 6,18 milliards de dollars. Les transactions de paiement ont augmenté de 22% en glissement annuel à 4,9 milliards. Venmo a traité un volume total de paiements impressionnant de 60 milliards de dollars, en hausse de 36 % par rapport à l’année dernière.

La société prévoyait un chiffre d’affaires compris entre 6,85 et 6,95 milliards de dollars au quatrième trimestre. Surtout, son accord avec Amazon (NASDAQ :AMZN) proposer de vérifier avec Venmo change la donne. PayPal a besoin d’une grande entreprise de commerce électronique comme Amazon pour augmenter la traction de Venmo. Plus le TPV est élevé, plus PayPal obtiendra de revenus quelque temps en 2022.

L’activité de paiement en ligne se développe rapidement. PayPal doit consolider ses services de paiement en ligne ou risquer de perdre des parts de marché au profit de Visa (NYSE :V) ou MasterCard (NYSE :MA). Cependant, l’action peut encore se négocier à des valorisations défavorables par rapport aux banques. Cela pourrait exercer une pression sur le titre alors que les vendeurs à perte fiscale clôturent leur position. À l’approche de la saison des vacances des consommateurs, les activités de PayPal vont prospérer. Les investisseurs qui achètent des actions PYPL à partir d’ici pourraient parier que les actions augmenteront avant les résultats du prochain trimestre.

