Actions à acheter : Résistance astucieuse à 17800-17850 ; les graphiques montrent que Sun Pharma, Britannia et d’autres pourraient se rallier

Par Shrikant Chouhan

Les actions indiennes ont chuté mardi après un bond des rendements des bons du Trésor. Toute offre excédentaire de rendements du Trésor indique une hausse des prix des matières premières et les investisseurs mondiaux commencent à se retirer des marchés émergents en vue des effets négatifs de la diminution de la Réserve fédérale sur les marchés émergents. En dessous du niveau de 17800, le Nifty est tombé sans relâche. Le Nifty a touché le niveau 17576 au cours de la journée, ce qui était inattendu. Bank Nifty a atteint le niveau de 37315. Cependant, les deux indices se sont considérablement redressés au cours de la dernière demi-heure de négociation et ont clôturé à 17748 et 37945, respectivement. Le niveau le plus bas de mardi serait le niveau de tendance à court terme et en dessous, nous verrions de nouvelles baisses.

À partir du niveau 15500, le support SMA de 10 jours a servi de niveau de support principal. Mardi, même si le marché est passé en dessous du support SMA à 10 jours, le Nifty a réussi à clôturer au-dessus. Avant l’expiration, nous devrions nous concentrer sur 10 jours SMA et 20 jours SMA. Mercredi, si le marché tombe en dessous de la SMA de 20 jours, soit environ 17 500, nous devrions être un acheteur contra pendant une courte période. Du côté supérieur de la vue, il y aura des niveaux de résistance majeurs pour les 17800 et 17850 Nifty. Jusqu’à ce que le marché ne dépasse pas 17950, les traders devraient réduire les positions longues faibles aux niveaux de résistance. Les valeurs pharmaceutiques devraient bien se porter à moyen terme.

Actions à acheter

Sun Industries Pharmaceutiques

ACHETER, CMP : Rs 775.1, CIBLE : Rs 815, SL : Rs 757

À l’échelle mensuelle, le titre a présenté un rallye robuste, après une pause de quelques séances de bourse, il a pris une pause dans l’élan dans une fourchette. Actuellement, le compteur se négocie près de la limite inférieure de la fourchette, ce qui indique un renversement par rapport aux niveaux actuels.

Puissance des torrents

ACHETER, CMP 503.25, CIBLE 530, SL 491

L’action a présenté un mouvement haussier incroyable au cours des derniers mois et elle se négocie continuellement dans un canal en hausse. Les modèles de graphique Higher High et Higher Low sont apparents dans le compteur. Par conséquent, le mouvement à la hausse par rapport au niveau actuel devrait très probablement se maintenir à court terme.

Banque Canara

ACHETER, CMP 163.7, CIBLE 172, SL 159

À l’échelle hebdomadaire, l’action se négocie dans une formation de graphique en triangle ascendant et une cassure de la configuration est très probable au cours de la prochaine session pour un nouveau mouvement à la hausse.

Industrie Britannia

ACHETER, CMP 4003.65, CIBLE 4205, SL 3920

Après une forte reprise à la hausse, l’action a connu une baisse progressive et toute correction mineure est considérée comme une opportunité d’achat. Le titre a trouvé du soutien dans sa zone de demande, nous prévoyons donc que la tendance à la hausse persistera à court terme par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan, Head of Equity Research (Retail), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

