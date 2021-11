Actions à court terme : PPSI, NUZE et 3 autres experts pensent qu’ils sont prêts à éclater

Les actions à court terme sont un sujet fréquemment évoqué sur les réseaux sociaux, et à juste titre. Un short squeeze se produit lorsqu’un titre fortement shorté monte. Au fur et à mesure que l’action monte, les traders qui ont vendu la société à découvert doivent racheter les actions empruntées à un prix plus élevé, ce qui fait grimper encore plus le cours de l’action. Ces shorts squeeze offrent une excellente opportunité aux traders de réaliser des bénéfices du fait que les vendeurs à découvert sont contraints de capituler.

Fintel analyse les candidats potentiels à une compression courte et les classe sur une échelle de 0 à 100, 100 signifiant qu’une compression courte est extrêmement probable et 0 signifiant qu’une compression courte est très improbable. Son système de classement exclusif est basé sur plusieurs facteurs, tels que les taux des frais d’emprunt, les intérêts à court terme en pourcentage du flottant et le volume.

Cela dit, jetons un coup d’œil aux 5 meilleures actions à court terme basées sur le modèle propriétaire de Fintel.

Meilleures actions à court terme

Solutions d’alimentation pionnières (NASDAQ :PPSI) est en tête de la liste des candidats short squeeze avec un score de 99,31. La société énergétique est en hausse de 29 % aujourd’hui et de 123 % le mois dernier après avoir récemment lancé une solution de recharge de véhicules électriques mobiles (VE). Cependant, l’intérêt à court terme a grimpé à 1,6 million d’actions à la mi-novembre, les sceptiques de la société estimant qu’elle est surévaluée. L’intérêt court représente 40,9 % du flottant, en hausse de 5 000 % par rapport à fin octobre.

NuZee (NASDAQ :NUZE) tombe en deuxième position avec un score de 96,92. Ce qui est le plus frappant à propos de NuZee, c’est que le coût d’emprunt des actions est de 136%. L’action NUZE est récemment passée d’un creux de 1,95 $ à un sommet de 7,60 $ avant de s’établir à 3,75 $ la semaine dernière. En réponse, l’intérêt brut à découvert est passé de 74 900 actions à 1,29 million d’actions, en hausse de 1 621 %.

Commerce de l’oeuf (NASDAQ :NEGG) porte un score de compression courte de 96,07. Les intérêts à court terme ont augmenté de 102 % au cours de la première semaine de novembre, passant de 1,04 million d’actions à 2,1 millions d’actions. Au cours du mois dernier, les actions NEGG ont augmenté de 67%.

RénovoRx (NASDAQ :RNXT) a obtenu un score de 94,61 sur le modèle de compression courte de Fintel. Comme NuZee, RenovoRx porte un taux d’emprunt extrêmement élevé de 101,7%. L’intérêt brut à découvert est passé de 42 000 actions fin octobre à 643 000 actions mi-novembre, soit une augmentation de 1 407 %. L’intérêt court comprend 9,74 % du flottant total.

TDH Holdings (NASDAQ :PETZ) tombe à la dernière place avec un score de 94,49. Les actions de PETZ ont augmenté de 183% le mois dernier alors que les vendeurs à découvert s’accumulent. L’intérêt brut à découvert à la fin du mois d’octobre était de 41 000. À la mi-novembre, ce chiffre avait bondi à 2,56 millions d’actions, soit une augmentation de 6 000 %. L’intérêt à découvert en pourcentage du flottant correspond actuellement à 7,28 %.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.