Actions à court terme : PROG, SAVA et 3 autres experts pensent qu’ils sont prêts à éclater

Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME). L’innovateur en biotechnologie Progenity a été un membre populaire du Fintel 5 toute la saison. Depuis la mi-octobre, son score a légèrement augmenté de 97,37 à 97,62, indiquant que son potentiel court a augmenté. Le rapport de cette semaine indique que l’intérêt brut à court terme pour l’action a augmenté de près de 800% depuis l’été 2021. Bien que PROG ait précédemment maintenu une trajectoire à la hausse, il a commencé cette semaine en glissant de 2,41%. Dans cet esprit, il est toujours en hausse de plus de 60% pour le mois dernier. L’optimisme pour le titre reste élevé sur les marchés d’options, mais comme le note Fintel, l’hésitation semble grandir parmi les investisseurs de détail.

Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA). Cette action a fait l’objet d’une couverture considérable au cours des dernières semaines, car les actions ont grimpé en flèche avec des chiffres stupéfiants. Bien que, comme PROG, cela ait commencé cette semaine dans le rouge, les actions sont en hausse de 90% pour la semaine dernière et de près de 75% pour le mois dernier. La société de biotechnologie a fait des progrès avec son nouveau médicament pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. Et malgré certains rapports qui l’ont remis en question, les dernières nouvelles concernant le manioc ont été positives. Cependant, il n’est pas difficile de voir comment ces types de chiffres en feraient un candidat court tentant. Fintel le note à 92,06 et note que les intérêts à court terme ont augmenté de 260% au cours de 2021, passant de 2,6 millions d’actions en février à un sommet de 9,4 millions en octobre.

Les 5 grands articles de sport (NASDAQ :BGFV). Big 5 est le premier des Fintel 5 de cette semaine à commencer la semaine dans le vert. Les actions sont en hausse de près de 15% pour la journée, mais ses pics de 38% pour la semaine et 52% sont plus importants dans ce contexte. Son potentiel à court terme a été relaté toute la saison, généralement classé parmi les actions à achat rapide ou à achat rapide. Avec un score Fintel de 91,61, BGFV arrive juste derrière SAVA au classement de cette semaine. L’intérêt brut à court terme est en hausse d’un peu moins de 3 % pour le mois, mais a augmenté de 600 % depuis février 2021. La société a constaté une augmentation significative des coûts d’emprunt d’actions, comme l’indique le taux des frais d’emprunt passant de 2,22 % à 10,25 %. .

AerVente (NASDAQ :ASLE). Ce détaillant de composants aéronautiques pourrait être sur le point de connaître une augmentation de la demande pour ses services alors que la demande de voyages aériens reprend et que les stocks des compagnies aériennes recommencent à monter en flèche. Fintel n’avait pas autant à dire sur l’ASLE que les autres noms de la liste de cette semaine. La performance récente du titre a été mitigée. Bien que les actions soient en hausse de 0,81% aujourd’hui, elles ont baissé de plus de 7% pour la semaine. Pour le mois dernier, cependant, l’ASLE est en hausse de plus de 28%. Son score Fintel est conforme à son classement, à 90,86 avec un intérêt court brut en hausse de 110% sur le mois. Comme le note Fintel, au niveau actuel, « 31,55 % du flottant total est court-circuité ».

Thérapeutique Briacell (NASDAQ :BCTX). Cette entreprise de biotechnologie basée au Canada n’est pas très médiatisée. Il a connu une journée mouvementée mais devrait clôturer dans le vert, avec des actions en hausse de 0,2%. Le mois dernier a vu une bonne performance globale, avec des actions en hausse de plus de 23% pour la semaine et de près de 42% pour le mois. Avec un score de 90,75, il se situe juste en dessous de l’ASLE sur la liste de cette semaine après avoir glissé par rapport aux précédents. Alors que l’intérêt brut à court terme est passé de 2,3 millions d’actions à 1,9 million, il est toujours en hausse considérablement par rapport à ce qu’il était à l’été 2021. Ce nom possède également le coût le plus élevé pour emprunter des actions de l’une des actions à court terme de cette semaine à 39,9%.

Revenez la semaine prochaine pour plus d’actions à court terme et le prochain Fintel 5.

