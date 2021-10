Actions à court terme : PTGX, AGC et 3 autres experts pensent qu’ils sont prêts à éclater

Aujourd’hui, les actions à court terme sont à nouveau au centre des préoccupations des investisseurs.

En effet, la fête du stock de mèmes que nous avons vue prendre son envol au début de l’année a quelque peu diminué. Cependant, les investisseurs qui tablent sur la poursuite de cette dynamique à un moment donné dans l’avenir continuent de cibler les sociétés présentant des taux d’intérêt à court terme élevés, des taux d’emprunt élevés, des flottants faibles et des prix par action bas.

La consolidation de ces entreprises dans une liste est difficile. Cependant, l’examen des données compilées par Fintel est un moyen pour les investisseurs de rester concentrés sur les actions à court terme.

Cette semaine, nous avons une liste relativement nouvelle de favoris des investisseurs particuliers à consulter. Voyons quelles actions font des vagues en tant que meilleures actions à court terme en ce moment.

Meilleures actions à court terme pour la quatrième semaine d’octobre

Selon le classement à court terme de Fintel, ces cinq actions sont actuellement en tête de liste :

Cette semaine, coup de coeur court Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME) est passé à la première place. Le taux des frais d’emprunt de cette société a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 77 %. De plus, la société affiche un ratio d’intérêt à court terme de 225 au moment de la rédaction. Ensuite, nous avons Groupe de marques numériques (NASDAQ :DBGI). Les taux d’intérêt à court terme et les frais d’emprunt de cette société sont substantiels, à 19 % et 35 %, respectivement. En conséquence, les investisseurs semblent apprécier la direction que pourrait prendre cette activité de vente directe aux consommateurs en termes de dynamique à court terme.

Thérapeutique protagoniste (NASDAQ :PTGX) est un stock de biotechnologie qui a du punch ces derniers temps. Ce titre est en hausse aujourd’hui alors que les investisseurs évaluent le potentiel de short squeeze de la société. Actuellement, Protagonist a un taux de frais d’emprunt de 17%, en baisse substantielle par rapport aux niveaux d’environ 74% observés précédemment. Cependant, la société reste l’une des meilleures actions que les amateurs de short squeeze surveillent. Une autre action avec un taux de frais d’emprunt inférieur (« seulement » 13 %) qui a fait la liste est Croissance de l’altimètre (NASDAQ :CAG). C’est parce que cette société a le ratio d’intérêt à court terme le plus élevé, à 35% sur la liste. Enfin, nous avons Paltalk (NASDAQ :PALET). Ce fournisseur de logiciels de communication a été l’un des grands favoris de la compression courte ces dernières semaines. Le taux d’emprunt de 131 % de la société est époustouflant et l’a fait.

